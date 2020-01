Mama June palasi julkisuuteen – tältä huumekohuissa ryvettynyt tosi-tv-tähti näyttää nyt

Useissa kohuissa rypenyt Mama June rikkoi pitkän hiljaisuuden.

Here Comes Honey Boo Boo -tv-sarjasta tunnetuksi noussut tosi-tv-tähti June ”Mama June” Shannon on todella pahassa ahdingossa.

Maaliskuussa 2019 Mama June pidätettiin kokaiinin hallussapidosta ja sen jälkeen hänen nuorin tyttärensä lapsimissi Alana ”Honey Boo Boo” Thompson, 14, on muuttanut pois äitinsä luota ja asuu nyt isosiskonsa Pumpkinin eli Lauryn luona.

Nyt Mama June on rikkonut pitkän hiljaisuuden ja kertoo tilanteestaan Instagram-julkaisussaan. Kuvassa nähdään Mama June autossa.

– En sano, että olen täydellinen. Jokainen päivä on kamppailua ja joinain päivinä haluaisin vain kadota, Mama June kirjoittaa kuvatekstissä.

Mama June kertoo päivityksessään, ettei vieläkään tapaa lapsiaan.

– Se on ollut hyvin vaikeaa, mutta toivoin, että jonain päivänä se muuttuu. Haluan heidän tietävän, että ikävöin ja rakastan heitä todella paljon, Mama June kirjoittaa.

Perheen lähipiiriin kuuluva lähde kertoi TMZ-sivustolle elokuussa 2019, että naisen elämästä kertovan Mama June: From Not to Hot -sarjan tuottajat ovat yrittäneet auttaa häntä ja tarjonneet hänelle mahdollisuutta mennä vieroitukseen.

Vielä kesällä 2018 Mama June ja tytär Honey Boo Boo nähtiin yhdessä. Tällä hetkellä äiti ja tytär sivät ole tekemisissä keskenään.

Mama June ja hänen perheensä ponnahtivat alun perin julkisuuteen Toddlers and Tiaras -ohjelmasta, jossa seurattiin amerikkalaisten lapsimissien elämää. Nuorempana kauneuskisoja harrastanut Alana eli Honey Boo Boo ihastutti tv-katsojat sähäkällä luonteellaan, ja perhe saikin sitä myötä oman tv-ohjelmansa.

Täältä tulee Honey Boo Boo -sarjaa kuvattiin vuosina 2012–2014, mutta sarja hyllytettiin, kun Mama June alkoi seurustella lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä tuomitun miehen kanssa.

Mama June vuonna 2017.

Vuonna 2017 Mama June sai oman tv-ohjelmansa Mama June: From Not to Hot, joka seurasi naisen jättimäistä laihdutusurakkaa. Muutos olikin todella suuri, sillä hän pudotti painoaan 135 kiloa ja pani elämäntapansa uusiksi. Muutos oli niin suuri, että sitä on kutsuttu julkisuudessa tosi-tv-historian uskomattomimmaksi.