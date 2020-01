Shirly Karvisen sukulaisista puolet eristyksissä Wuhanissa

Shirly Karvisen äidin puolen suku on kotoisin Wuhanista.

Juontaja-malli Shirly Karvisen äidin puolen sukulaiset asuvat Kiinan Wuhanissa, josta ankara koronavirus on saanut alkunsa.

Ympäri maailmaa on viime viikot uutisoitu ankarasta koronavirusepidemiasta, joka leviää ihmiseltä toiselle erittäin nopeaa tahtia. Koronavirus lähti liikkeelle Kiinan maakunnasta Wuhanin kaupungista, josta juontaja-malli Shirly Karvisen äidin puolen suku on kotoisin. Wuhan kaupunkina on Karviselle erittäin tuttu ja hän kertoo tuntevansa pelkoa kiinalaissukulaistensa puolesta.

– Wuhanissa asuu koko Kiinan puoleinen sukuni: isovanhempani, serkkuni, tätini ja enoni asuvat Wuhanissa, Karvinen kertoo IS:lle.

Shirlyn äiti muutti Kiinasta Suomeen yli 30 vuotta sitten, mutta hän on vieraillut rakkaassa kotikaupungissaan joka vuosi. Shirlyn äidin oli määrä matkustaa Wuhaniin viime lauantaina, mutta luonnollisesti matka peruuntui.

– Vanhempani käyvät Wuhanissa yhdessä melkein joka vuosi ja heillä on Wuhanissa myös asunto. Eihän äitini päässyt nyt sinne lähtemään ja hän miettii, milloin olisi turvallista matkustaa sinne seuraavan kerran.

Shirly kertoo äitinsä olleen runsaasti yhteydessä Wuhanissa asuviin sukulaisiin.

– Siellä nyt kaikki ovat pysytelleet kotonaan ja kukaan ei oikein ole liikkunut minnekään. Siellä kaikkia jännittää, että mitä tehdä ja mikä on tilanne. Siellähän on pysäytetty julkinen liikenne täysin ja kansalaisia on kehotettu pysymään kotona.

Shirly Karvinen vanhempiensa kanssa vuonna 2016, kun hänet valittiin Miss Suomeksi.

Shirly kertoo seuranneensa uutisia pelokkain tunnelmin.

– Kyllähän se totta kai pelottaa, kun on tuollainen virus, joka leviää noin sairaan nopeasti ja kuinka nopeasti se on vienyt ihmishenkiä. Ja itse viruksesta ei vielä tiedetä tarpeeksi, mikä tietenkin pelottaa myös.

– Minua jännittää kiinalaisten sukulaisteni puolesta, mutta täytyy pitää mieli positiivisena. Onneksi sukulaisillani on sen verran hyvä tilanne, että he asuvat ihan siisteissä kodeissa. Kiinassa on paljon ihmisiä, jotka eivät välttämättä ole ihan niin onnekkaassa asemassa, että heillä olisi kunnolliset katot pään päällä ja muuta.

Myös Shirlyn itsensä oli tarkoitus matkustaa ensi kesänä Wuhaniin yhdessä miesystävänsä kanssa.

– Tahdoimme mennä nimenomaan Wuhaniin, jotta voisin näyttää hänelle toista kotimaatani. Totta kai nyt jännittää, uskaltaako sinne edes mennä ja miten tämä etenee.

Wuhanin kaupunki kuvattuna yläilmoista lauantaina 26. tammikuuta.

Shirly toteaa olevansa iloinen siitä, miten Kiina on reagoinut koronavirukseen.

– Usein Kiinan valtio on tykännyt kääntää katsettaan toiseen suuntaan kuin sinne missä se ongelma on. Minusta on nyt kiva huomata, että Kiina nyt oikeasti reagoi tähän asiaan ihan tosissaan ja yrittää selvittää, mistä on kyse ja mitä tälle asialle pystyisi tehdä.

Jo 56 kuollut, todettuja tartuntoja lähes 2000

Kiinan viranomaiset ovat kertoneet, että Kiinassa koronavirukseen kuolleiden määrä on noussut jo 56:een. Uusia koronavirustartuntoja on todettu lauantain jälkeen lähes 690. Sairastuneiden kokonaislukumäärän maan viranomaiset ovat viimeksi kertoneet olevan lähes 2 000, uutistoimisto AFP kertoo.

Moni uusista kuolemantapauksista on tapahtunut Wuhanin kaupungissa, josta viruksen on kerrottu alun perin lähteneen leviämään.

Maskia käyttävä nainen talutti pyörää Wuhanissa lauantaina 26. tammikuuta.

Kiinan presidentti Xi Jingping varoitti lauantaina, että koronaviruksen leviäminen kiihtyy. Virus on aiheuttanut sen, että Hubein maakunnassa osa lauantain uudenvuoden juhlista peruttiin, ja terveyspalvelut ovat hukkumassa työmäärän alle.

Kiina on ryhtynyt historiallisen laajoihin toimiin koronaviruksen taltuttamiseksi. 11 miljoonan asukkaan Wuhan laitettiin torstaina karanteeniin, ja kaikki lennot, junat ja bussit Wuhanista on peruttu. Myös julkinen liikenne on pysähtynyt.

Perjantaina kovaotteisia toimia jatkettiin. Nyt maassa on eristetty jo 13 kaupunkia viruksen vuoksi. Matkustusrajoitukset ovat laajenneet koskemaan yli 41:tä miljoonaa ihmistä.

Kiinan valtionmedia kertoi lauantaina, että kiinalaisten ryhmämatkat sekä kotimaassa että ulkomailla jäädytetään maanantaista alkaen. Ryhmämatkojen keskeyttäminen näkynee myös Suomessa ja erityisesti Lapissa.