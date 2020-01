Valtteri Bottaksesta eronnut Emilia vaihtoi sukunimensä

F1-kuljettaja Valtteri Bottaksesta eronnut Emilia Bottas on ottanut takaisin käyttöönsä tyttönimensä.

F1-kuljettaja Valtteri Bottaksesta, 30, hiljattain eronnut Emilia Bottas, 27, on ottanut käyttöön tyttönimensä Pikkarainen. Asia selviää Emilian Instagram-sivulta. Entinen kilpauimari, nykyinen esteratsastaja, on muuttanut käyttäjänimensä takaisin Pikkaraiseksi.

Valtteri ja Emilia Bottas ilmoittivat erostaan viime marraskuussa sosiaalisen median välityksellä, jolloin he totesivat pysyvänsä eron myötä ystävinä. Avioerohakemuksensa pariskunta jätti Helsingin käräjäoikeuteen yhdessä 23. joulukuuta ilman harkinta-aikaa, sillä he asuivat koko avioliittonsa ajan eri maissa. Valtteri asui Monacossa ja Emilia Suomessa.

Emilia on ollut ex-aviomiestään huomattavasti verkkaisempi julkaisemaan somepäivityksissä ja viimeksi hän on julkaissut Instagramissa valokuvan 28. joulukuuta, eli vain joitain päiviä erohakemuksen jättämisen jälkeen. Hymyileväisessä kuvassa Emilian vasen kämmen on näkyvissä siten, että näkyy, ettei vihkisormus enää korista hänen vasenta nimetöntään.

Valtteri ja Emilia Bottas avioituivat syyskuussa 2016, joten Emilia ehti käyttää Bottas-sukunimeä noin kolmen vuoden ajan.

Valtteri Bottas puolestaan on ollut ex-vaimoaan aktiivisempi sosiaalisessa mediassa ja hänet on eronsa jälkeen useamman kerran julkisuudessa yhdistetty australialaiseen huippupyöräilijään Tiffany Cromwelliin, 31.

Bottas ei ole kommentoinut suhdehuhuja julkisesti, mutta sunnuntaina hän julkaisi Instagramin Stories-osiossa hellyttävän videon, jossa hän hymyilee kameralle Cromwell vierellään. Myös Cromwell itse julkaisi samaisen videon omalla Instagram-tilillään.

Valtteri ja Emilia tapasivat toisensa ensimmäistä kertaa Arto Nybergin keskusteluohjelmassa vuonna 2010. Kaksikko oli vaihtanut vaivihkaa puhelinnumeroita takahuoneessa Nybergin huomaamatta ja he jatkoivat tapailua ohjelman jälkeen.

Kihloihin pariskunta meni viisi vuotta ensitapaamisensa jälkeen, helmikuussa 2015. Tuolloin kaksikko totesi, etteivät he aio kommentoida asiaa julkisuudessa sen enempää. Tuohon aikaan Williams-tallissa ajava Valtteri keskittyi tulevaan F1-kauteen ja Emilia puolestaan omaan uraansa kilpauimarina.

Parin häitä juhlittiin intiimeissä tunnelmissa syyskuussa 2016. He menivät naimisiin Helsingin Johanneksen kirkossa ja hääjuhlia vietettiin romanttisessa ja merellisessä miljöössä Kulosaaren Casinolla.