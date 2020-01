Sometähti Nikkie, 25, paljasti vuosien salailun jälkeen olevansa transsukupuolinen – kertoo nyt hetkestä, kun sähköpostiin kilahti karu uhkavaatimus

Sosiaalisen median vaikuttaja Nikkie de Jager vieraili hiljattain Ellen DeGeneresin keskusteluohjelmassa, jossa hän taustoitti päätöstään tulla ulos kaapista transsukupuolisena vuosien salailun jälkeen.

Hollantilainen Youtube-tähti ja sosiaalisen median vaikuttaja Nikkie de Jager, 25, paljasti hiljattain olevansa transsukupuolinen. Nikkie julkaisi aiheesta videon Youtubessa NikkieTutorials-kanavallaan ja sitä on katsottu yli 32 miljoonaa kertaa.

Muutama päivä sitten Nikkie vieraili Ellen DeGeneresin suositussa keskusteluohjelmassa. Vierailu ohjelmassa oli ensimmäinen kerta, kun Nikkie puhui julkisesti paljastuksestaan Youtube-videonsa julkaisun jälkeen. Nainen paljasti Ellenille, että hän alkoi muutamia viikkoja sitten saamaan sähköpostiinsa uhkailuviestejä, joissa vaadittiin sometähteä lopettamaan valehtelu.

– Muutama viikko sitten sain sähköposteja ihmiseltä, joka ei ollut sinut ”valehteluni” kanssa ja hän halusi paljastaa minut. Hänen äänensävynsä oli hyvin painostava ja totesi, että ”jos en saa vastausta huomiseen mennessä, asia tulee julki”, Nikkie kertoi Ellenille.

– Minusta tuntuu, että hänen tavoitteenaan oli tuhota elämäni, mutta hän ei onnistunut siinä, nainen jatkoi.

Alkuperäisellä Youtube-videollaan Nikkie kertoi syntyneensä väärään kehoon, ja että hän koki jo nuorena olevansa nainen. Alle kymmenvuotiaana hän alkoi pukeutumaan naisten vaatteisiin, mikä sai hänet tuntemaan itsensä upeaksi.

Ellenille Nikkie kertoi olevansa edelleen hämillään videon saamasta vastaanotosta. Hän kertoi pelänneensä videon julkaisemista, mutta saaneensa sittemmin lukuisia positiivisia viestejä seuraajiltaan ja faneiltaan.

– Tämä on tuntunut epätodelliselta. Ladattuani videon aloin välittömästi itkemään, mutta ihmiset ovatkin sanoneet vain, että ”me rakastamme sinua, me hyväksymme sinut”. Olen niin onnellinen, että elämme vuotta 2020 ja tämä hyväksyntä on todellista, Nikkie hehkutti.

Alkuperäisellä videolla Nikkie kertoi toivovansa, että hän voisi esimerkillään inspiroida muita olemaan avoimesti omia itsejään.

– Jokainen on itse vastuussa omasta elämästään. Olen täällä kertomassa avoimesti transsukupuolisuudestani, ja toivon, että voin esimerkilläni kannustaa muita samassa tilanteessa olevia tekemään samoin, Nikkie selitti.

Hollantilainen Nikkie de Jager on yksi maailman seuratuimmista Youtube-tähdistä. Hänen kauneuteen keskittyvällä NikkieTutorials-kanavallaan on Youtubessa huimat 13 miljoonaa seuraajaa ja hänen videoitaan on tähän päivään mennessä katsottu 1,2 miljardia kertaa. Instagramissa naisella on niin ikään 13,7 miljoonaa seuraajaa.

Nikkien suosio lähti räjähdysmäiseen kasvuun muutamia vuosia sitten, kun hän latasi Youtube-kanavalleen videon nimeltä The Power of Makeup. Videolla Nikkie meikkasi kasvoistaan vain puolet ja videon tarkoituksena oli havainnollistaa, mitä meikillä on mahdollista saada aikaan. Sittemmin monet ovat toteuttaneet videosta oman versionsa.