Hiljattain eronnut Valtteri Bottas julkaisi ensimmäisen yhteiskuvan pyöräilijätähti Tiffanyn kanssa – viihtyvät tiiviisti yhdessä Australiassa

Valtteri Bottas on yhdistetty viime aikoina australialaispyöräilijä Tiffany Cromwelliin.

Valtteri Bottas ja Tiffany Cromwell julkaisivat kumpikin tahollaan videon, jossa he hymyilevät rinnakkain kameralle.

Marraskuussa Emilia-vaimostaan eronnut F1-tähti Valtteri Bottas, 30, on eronsa jälkeen yhdistetty julkisuudessa useampaan otteeseen australialaiseen huippupyöräilijään Tiffany Cromwelliin, 31. Australialaislehti The Advertiserin mukaan kaksikko on muun muassa harjoitellut yhdessä Cromwellin kotikaupungissa Adelaidessa.

Bottas ei ole kommentoinut lainkaan julkisuudessa häneen ja Cromwelliin liittyviä huhuja. Sunnuntaina Bottas kuitenkin julkaisi Instagramin Stories-osiossaan hellyttävän videon, jossa hän hymyilee kameralle Cromwell vierellään. Myös Cromwell itse julkaisi samaisen videon omalla Instagram-tilillään.

Kaksikon jakamista Instagram-päivityksistä päätellen he viihtyvät parhaillaan Australiassa, jossa vietetään tänään Australia-päivää, eli suurta kansallista juhlapäivää. Bottas ja Cromwell viettivät päiväänsä pyöräillen ja Bottas jakoikin omalla Instagram-tilillään naisen nappaaman kuvan itsestään pyörän selässä.

– Hyvää Australia-päivää toverit, Bottas toivotteli kuvatekstissään.

Cromwell puolestaan jakoi sunnuntaina omalla Instagram-tilillään joukon kuvia, jotka on napattu naisen lauantai-iltaisesta pyöräilykisasta. Kuvien yhteyteen kirjoittamassaan tekstissä Cromwell kertoi Bottaksen napanneen kyseiset kuvat.

Saksalaisessa Canyon–SRAM-tallissa polkeva, 31-vuotias Cromwell on kokenut pyöräilijä. Cromwellin meriittilistalta löytyy toinenkin naisten Giron etappivoitto (vuodelta 2012) ja kevään arvostetun kevätklassikon Het Nieuwsbaldin voitto (2013). Arvokisamitaleita hänellä ei ole. Lähimmäksi mitalipallia Cromwell pääsi syksyllä 2013, jolloin hän ajoi viidenneksi Espanjan Ponferradassa järjestetyissä MM-kilpailuissa.

Tiffany Cromwell on aiemminkin julkaissut Bottakseen viittaavia päivityksiä sosiaalisessa mediassa, mutta varsinaisia yhteiskuvia tai -videoita kaksikko ei ole aiemmin julkaissut. Tammikuun alussa Cromwell muun muassa jakoi omalla Instagram-tilillään videon, jossa hän kertoo nautiskelevansa muun muassa kuten Fazerin suklaata.

– Palautumista, nainen kirjoitti kuvan yhteydessä silmää vinkkaavan hymiön kera.

Bottas puolestaan on tähän asti pysytellyt varsin vaitonaisena Australian-visiiteistään sosiaalisessa mediassa. Hän erosi marraskuussa vaimostaan Emilia Bottaksesta. Pari jätti avioerohakemuksensa joulukuussa aatonaattona. He olivat naimisissa kolme vuotta.

Bottas erosi marraskuussa Emilia-puolisostaan kolmen avioliittovuoden jälkeen.

MTV kertoi tammikuussa, että Bottaksille myönnettiin avioero ilman harkinta-aikaa. Käräjäoikeudesta kerrottiin, että ratkaisu tehtiin kahden vuoden erilleen asumisen perustella, Helsingin käräjäoikeudesta kerrotaan. Valtteri asuu virallisesti Monacossa ja Emilia Suomessa. Heidät tuomittiin lopulliseen avioeroon 2. tammikuuta.