Armeijan nuorukainen keräsi rahaa kyseenalaiseen tempaukseen – pornotähti suostui jo, mutta sotilasakatemia puuttui peliin

Diamond Foxxx kertoo olleensa hyvin otettu kutsusta, sillä hän on itse sotilasperheen kasvatti. Arkistokuvassa sotilasakatemian kadetteja West Pointissa New Yorkissa.

Amerikkalaissotilas sai kerättyä kasaan 370 dollaria, mutta Yhdysvaltain armeija laittoi lopun miehen projektille.

Amerikkalaiskadetti on käynnistänyt joukkorahoituksen, jotta hän saisi katettua seuralaisensa matkakulut sotilasakatemian vuosittaiseen tanssiaisjuhlaan.

Hieman yllättäen, toiveikas nuorukainen kerää rahaa saadakseen seurakseen tunnetun amerikkalaispornotähden Diamond Foxxxin.

Fox Newsin ja NBC New York uutisoivat, että sotilas käynnisti varainkeruun GoFundMe -sivustolla saadakseen pornotähden mukaan tanssiaisiin. Keräys työnimellä ”Help Me Bring Diamond Foxxx To YWW” on sittemmin jo poistettu palvelusta.

– Diamond Foxxx lupasi tulla kanssani tanssiaisiin, jos maksan hänen lentolippunsa ja hotellihuoneensa, luki GoFundMe -sivulla.

– Ongelma on, että palkkani on kehno ja minulla ei ole rahaa. Auta nuoren pojan unelmien toteutumista, teksti jatkui.

Keräys ehti saada lahjoituksia yhteensä 370 dollaria.

Sotilasakatemia sen sijaan ei katsonut sotilaansa tempausta hyvällä.

– Liittovaltion laki kieltää armeijan jäseniä käyttämästä virallisia tehtäviään henkilökohtaisen hyödyn tavoittelemiseen, akatemia kommentoi virallisessa lausunnossa.

Diamond Foxxx sen sijaan totesi medialle, että kadetti oli hyvin kohtelias ja kunnioittava. Nainen kertoo olleensa hyvin otettu kutsusta, sillä hän on itse sotilasperheen kasvatti.

Foxxx myös vahvisti väitteen siitä, että hän todella olisi saapunut tanssiaisiin, jos nuorukainen olisi saanut katettua hänen matkakulunsa.

– Ainoa huoleni on, joutuuko hän nyt ongelmiin, Foxxx kommentoi.

Foxxx jakoi uutisen joukkorahoituksesta virallisella Instagram-sivuillaan.

– Aikani ei käy koskaan pitkäksi! Foxxx päivitti.

Diamond Foxxx nähdään pian myös suomalaistelevisioissa, sillä hän esiintyy 90 päivää morsiamena -tosi-tv-sarjassa.