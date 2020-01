Taylor Swift tyrmistyi nähtyään paparazzikuvia itsestään – pian tilanne eskaloitui ja laulaja sairastui vakavasti

Taylor Swift myöntää sairastuneensa syömishäiriöön nähtyään paparazzikuvia itsestään.

Maailman tunnetuimpiin artisteihin kuuluva Taylor Swift on tehnyt synkän paljastuksen supertähteyden nurjasta puolesta.

Suoratoistopalvelun Netflixin Taylor Swift: Miss Americana -uutuusdokumentissa tähti kertoo sairastaneensa syömishäiriötä. Pahimpina aikoina hän lakkasi syömästä kokonaan.

Ongelmat ruoan kanssa saivat alkunsa vuosia sitten levinneistä paparazzikuvista, jotka Swift näki itsestään.

– Näin kuvan itsestäni, jossa vatsani oli liian iso ja joku sanoi, että näytän kuin olisin raskaana. Se ajoi minut näännyttämään itseäni ja lopetin syömisen, Swift kertoo dokumentissa.

Syömishäiriö äityi nopeasti hyvin vakavaksi, ja pian se alkoi vaikuttaa myös tähden lavaesiintymiseen.

– Minusta tuntui usein esiintyessäni, että pyörryn kesken konsertin tai sen jälkeen. Nyt ymmärrän, että jos syö ruokaa, saa energiaa, vahvistuu ja voi tehdä konsertit ilman, että väsyy loppuun, Swift kertoo.

Näin hoikassa kunnossa Swift oli vuonna 2016.

Taylor Swift on kertonut aiemmin Varietyn haastattelussa, että hänestä tuntui epämukavalta antaa haastatteluja kehonkuvasta ja kokemistaan asioista, koska hänen tapansa elää oli niin epäterveellinen.

– En osaa puhua tästä aiheesta niin hyvin kuin minun pitäisi. On niin paljon ihmisiä, jotka voisivat puhua siitä paremmin. Tiedän vain oman kokemukseni. Ja suhteeni ruokaan noudatti täsmälleen samaa psykologiaa, jota sovellan kaikkeen muuhun elämässäni: jos saan jostain pääntaputuksia, rekisteröin sen hyväksi. Jos minulle annetaan rangaistus, rekisteröin sen pahaksi, laulaja sanoi lehdelle.

Raju laihtuminen alkoi vaikuttaa nopeasti supertähden lavaesiintymiseen.

Taylor Swift kuuluu maailman naisartistien kärkikastiin. Hän on voittanut urallaan kymmenen Grammy-palkintoa sekä yli 200 muuta palkintoa. Hänet muistetaan muun muassa hiteistään Shake It Off sekä We Are Never Ever Getting Back Together.

Tuoreen dokumenttielokuvan lehdistötiedotteen mukaan elokuva on ”raaka ja emotionaalisesti paljastava katsaus” laulajan elämään muutosjakson aikana, jolloin hän omaksui roolinsa lauluntekijänä ja esiintyjänä.

Taylor Swift on yksi maailman parhaiten ansaitsevia naistähtiä.

Swift on kohdannut vastoinkäymisiä myös viime aikoina, sillä hän kertoi aiemmin tällä viikolla, että hänen äidillään Andrealla on aivokasvain.

– Jokainen rakastaa omaa äitiään, mutta minulle hän todella on ohjaileva voima. Lähes jokaisen tekemäni päätöksen kohdalla puhun hänelle ensin. Joten tietysti minulle on ollut vaikeaa puhua hänen sairaudestaan, Swift sanoi Varietyn haastattelussa.