Suosikkijuontaja Alma Hätönen julkaisi Instagramissa kuvan, johon moni nainen voi samaistua: ”Näitä kenkiä käytetään h*lvetissä kidutusvälineenä”

Alma Hätösen kuvaama tilanne on monelle naiselle tuttu.

Juontaja Alma Hätönen, 29, julkaisi Instagramissa kuvan, josta moni nainen voi tunnistaa itsensä.

Julkaisemassaan kuvassa iltapukuun sonnustautuneella Almalla on leveä hymy huulillaan. Alman edessä juontaja Ilkka ”Ile” Uusivuori pitelee korkokenkää kädessään. Asusta päätellen kuva on otettu taannoisen Venla-gaalan takahuoneesta.

Kyse on siitä hetkestä iltaa, kun korkokengät voi viimeinkin ottaa pois jalasta. Alman hymy on helpotuksen hymy.

Kuvatekstissä Alma kuvailee tilannetta osuvasti.

– Ymmärtääkseni näitä kenkiä käytetään h*lvetissä kidutusvälineenä. Tässä näätte helpotuksen siitä, kun ne sai pois jalasta eikä tuntunut enää siltä, että joku sirkkelöis sun jalkaa 13 eri suunnasta, Alma kirjoittaa kuvan yhteydessä.

Moni samaistuu Alman julkaiseman kuvan tunnelmiin.

– Korkkarit on kyl sa*tanasta, kommentoi näyttelijä Helmi-Leena Nummela.

– Voin kuvitella tuskan. Ei oo ihmisen jalkoja tehty korkkareihin, mutta kauniit ne on kyllä, eräs Alman seuraaja kommentoi.

Myös Ile Uusivuori on huomannut kuvan.

– Onpa kauniit kädet tolla miehellä, Ile kommentoi.

Hätönen paljasti Venla-gaalassa upean kokonaisuuden olevan yhden päivän tuotos, sillä hänen alkuperäinen gaalapukunsa ei mahtunut naisen päälle.

Alma Hätösen Venla-gaalan asu syntyi yhdessä päivässä.

– Ihan hirveä paniikki. Mä tilasin sellaisen kauniin mekon itselleni, mutta se ei mahtunut päälle. Kerättiin ihanien ihmisten kanssa tällainen lookki kasaan tänään, Alma kertoi IS:lle.

Hätönen iloitsi gaalassa paluustaan radion pariin, mutta kertoo painiskelevansa suorituspaineiden kanssa. Hätönen kertoi IS:lle käyvänsä terapiassa juttelemassa omasta jaksamisestaan.

– Tuntuu ihanalta palata radioon. Meillä on maailman paras aamushow. Eniten jännitti kello neljän herätykset, mutta sekin sujuu nyt, koska se taitaa olla mun luontainen rytmi, Alma naurahti.

Hätönen on tullut suomalaisille tutuksi radiojuontajana. Hiljattain nainen on kuitenkin luonut uraa myös television puolella. Nainen on kilpaillut muun muassa Selviytyjissä ja Fort Boyard Suomi -ohjelmassa.