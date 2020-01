Harry ja Meghan lopettivat Instagramissa kaikkien muiden paitsi yhden sivuston seuraamisen – onko kyseessä kipakka kannanotto?

Sussexin herttuapari haluaa keskittyä jatkossa vain positiiviseen uutisointiin.

Brittihovin ydinpiiristä vetäytyvä prinssi Harry ja herttuatar Meghan ovat herättäneet huomiota somekäytöksellään, sillä he ovat ryhtyneet seuraamaan virallisella Sussex Royal -Instagram-tilillä vain yhtä käyttäjää. Muiden tilien seuraamisen he ovat lopettaneet.

Kyseessä on Good News Movement -tili, joka jakaa uutisia ainoastaan positiivisista asioista.

– Hyvää uutta vuotta! Jatkamme vuonna 2020 perinnettämme korostaa tilejä, jotka inspiroivat ja muistuttavat meitä kaikesta hyvästä, mitä maailmassa tapahtuu. Tällä kertaa keskitymme kuitenkin vain yhteen tiliin kuukausittain, herttuapari kertoo päivityksessään.

Pari on jo viime vuonna kertonut vähentävänsä seurattavien tilien määrää antaakseen näkyvyyttä heidän tärkeinä pitämilleen teemoille.

– Tammikuussa haluamme nostaa valokeilaan @goodnews_movement -sivun. Tämä toimittajien ylläpitämä sivu juhlii ystävällisyyttä ja positiivisia uutisia globaalissa yhteisössämme. Toivomme, että se tuo sinulle iloa!

Herttuaparin virallista Instagram-tiliä seuraa jopa 11 miljoonaa ihmistä, mikä merkitsee valtavaa näkyvyyttä parin tukemille projekteille.

Good News Movement -sivua ylläpitää espanjalainen toimittaja Michelle Figueroa, jolle herttuaparin tempaus tuli täytenä yllätyksenä.

– Olen aina kiinnostunut tarinoista, jotka näyttävät, että maailmassa on myös paljon hyvää. Pidän tärkeänä tavoittaa ihmisiä siellä missä he ovat. Joten jos ihmiset ovat puhelimiensa ääressä neljä tuntia päivässä, miksi en kohtaisi heitä siellä? Figueroa kertoo sivustaan.

– Lähetin herttuaparille yksityisviestin kiittääkseni. En ole kuullut heistä, mutta ei ihme, sillä he ovat varmaan hyvin kiireisiä, Figueroa kommentoi.

Good News Movementin -seuraaminen voi olla herttuaparin kannanotto vellovaan kuninkaalliskohuun, sillä Harry ja Meghan ovat kuluneiden viikkojen aikana saaneet runsaasti osakseen kritiikkiä briteiltä ja medialta.

Harry ja Meghan kohauttivat Britanniaa hiljattain ilmoittamalla, että he aikovat astua syrjään brittihovin ytimestä ja asua jatkossa osittain myös Pohjois-Amerikassa. Samalla he kertoivat pyrkivänsä tulevaisuudessa myös taloudelliseen riippumattomuuteen. Lauantaina Buckinghamin palatsi vahvisti, että herttuapari menettää myös kuninkaalliset tittelinsä.

Heidän vetäytymistään hovin ydinpiiristä ja muuttamistaan Kanadaan on arvosteltu kovin sanakääntein. Meghan on aiemmin myöntänyt ITV:lle, että brittitabloidien julkeus on tullut hänelle yllätyksenä, vaikka häntä siitä etukäteen varoitettiin.