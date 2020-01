Ruotsalainen fitnesstähti Hanna Öberg, 31, treenaa edelleen ahkerasti kuntosalilla, vaikka hänen laskettuun aikaansa on enää noin kolme viikkoa.

Ruotsalaisella Hanna Öbergilla on kuvapalvelu Instagramissa huimat 1,8 miljoonaa seuraajaa. Öberg, 30, on maailmalla tunnettu fitness-tähti sekä personal trainer, ja hän jakaa treenivinkkejään ahkerasti myös sosiaalisessa mediassa.

Öberg odottaa parhaillaan esikoistaan yhdessä puolisonsa Robin Samuelssonin kanssa. Raskaus ei kuitenkaan ole hidastanut ruotsalaisen tahtia, vaan Öberg jakaa edelleen lähes päivittäin Instagram-tilillään videoita ja kuvia kuntosalilta.

– Olen 36. viikolla raskaana ja treenaan edelleen 3-4 kertaa viikossa kuntosalilla. En luonnollisesti treenaa yhtä kovaa kuin aiemmin, mutta pystyn silti tekemään treenin ja saamaan tuloksia. Pidän huolta vartalostani pysymällä aktiivisena raskauden aikana, Öberg kirjoitti Instagramissa muutama päivä sitten.

Nyt Öbergin laskettuun aikaan on enää noin kolme viikkoa aikaa Lukuisat seuraajat ovatkin ihmetelleet, miten nainen on edelleen niin hyvässä kunnossa, vaikka raskaus on jo niin pitkällä.

– Miten olet edelleen noin pikkuinen, vaikka olet raskaana? Eräs naisen seuraajista ihmetteli.

– En ole koskaan nähnyt raskaana olevan naisen treenaavan tuolla tavalla, kommentoi toinen.

– Olisinpa minä näyttänyt tuolta silloin, kun olin raskaana, kolmas hehkutti.

– En ole koskaan nähnyt kenenkään tekevän mitään vastaavaa, kuului yksi lukuisista kommenteista.

Öberg antoi hiljattain myös haastattelun Womens Best -sivustolle koskien raskauttaan sekä treenaamista. Kyseisessä haastattelussa Öberg kertoi, että on vähentänyt viikoittaisia treenikertoja huomattavasti sitä mukaan, mitä pidemmälle hänen raskautensa on edennyt.

– Tällä hetkellä treenaan joka viikko yhden kerran vähemmän ja välttelen kuntosalilla muutamia liikkeitä, kuten sumokyykkyjä. Siitä huolimatta pusken itseäni eteenpäin samalla tavalla kuin aina. Treenaan tismalleen niiden ohjeiden mukaan, jotka sain valmentajaltani raskauden ajaksi, Öberg kertoi.

Öberg kertoi haastattelussa myös ruokavaliostaan. Nainen paljasti, ettei hän ole syönyt kahteen vuoteen lainkaan punaista lihaa tai kanaa. Toisinaan hän kuitenkin syö kalaa, kananmunia sekä maitotuotteita.

Hanna Öberg asuu Ruotsissa, Göthenburgissa. Instagramin ohella naisella on runsaasti seuraajia myös Youtuben-puolella, jossa naista seuraa huimat 667 000 ihmistä. Öberg innostui treenaamisesta ja hyvinvoinnista vuonna 2010 ja hän lukeutuu nykyisin sosiaalisen median seuratuimpiin fitness-tähtiin.