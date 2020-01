Ennennäkemätön kuva julki: kamera taltioi Frendit-tähtien ”viimeisen ehtoollisen” vain hetkeä ennen sarjan päättymistä

Frendit-tähti Courteney Cox julkaisi Instagramissa kuvan, joka paljastaa millaisissa tunnelmissa suosikkisarjan viimeistä jaksoa alettiin nauhoittaa.

Frendit-sarjasta on tullut yksi maailman tunnetuimmista tv-ohjelmista. Vaikka sarja päättyi jo vuonna 2004, nauttii se edelleen kulttimainetta ja sillä on valtava määrä intohimoisia faneja ympäri maailmaa.

Frendejä tehtiin kymmenen vuoden ajan aina kevääseen 2004 saakka. Sen viimeinen jakso on nimetty osuvasti The Last One, suomennettuna Loppu. Se päätti sarjan 10. tuotantokauden ja samalla koko Frendit-porukan tarinan.

Nyt Monicaa näytellyt Courteney Cox julkaisi Instagramissa ennennäkemättömän kuvan, johon on taltioitu hetki juuri ennen sarjan viimeisen jakson nauhoitusta.

Kuvassa Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Jennifer Aniston, David Schwimmer ja Matt LeBlanc syövät ”viimeistä ehtoollista” ennen kymmenen vuoden työrupeamansa viimeistä rutistusta.

– ”Viimeinen ehtoollinen” ennen Lopun nauhoitusta 23. tammikuuta 2004, Cox kertoo kuvatekstissä.

Frendit-tähtien illalliselle on katettu kuvan perusteella ainakin Coca-Colaa ja pastaa. He istuvat hymyillen lähellä toisiaan.

Kuva on saanut Frendit-sarjan fanit haltioihinsa. Moni on kommentoinut sitä yksinkertaisesti itkevillä hymiöillä ja sydämillä. Kommenteissa myös vaaditaan, että sarja tekisi paluun.

– Lopettakaa meidän kiusaaminen ja tuokaa tuo takaisin, eräs fani pyytää.

Frendit-sarjan päätösjaksosta tuli heti sen esityksen aikaan käsittämätön hitti. Sitä seurasi NBC-kanavalta Yhdysvalloissa uskomattomat 52,5 miljoonaa katsojaa. New York Timesin mukaan jakso oli kaikkien aikojen neljänneksi katsotuin tv-sarjan päätösjakso.

Frendejä tehtiin kymmenen tuotantokauden aikana yhteensä 236 jaksoa ja sarja sai yli 60 Emmy-ehdokkuutta. Sen tähdistä tuli supersuosittuja ja lähes kaikki tiesivät heidät. Ympäri maailmaa naiset halusivat näyttää Jennifer Anistonilta ja yhä edelleen kampaajilta pyydetään Anistonin hiustyylejä.

Rachelina hurmanneesta Anistonista tulikin sarjan myötä suurin tähti ja hänet on nähty sen päättymisen jälkeen lukuisissa elokuvarooleissa. Myös Courteney Cox on nähty monissa elokuvissa ja tv-sarjoissa.

Vaikka Frendit tekivät kaikista sarjan näyttelijöistä tähtiä, ei maine ja mammona taannut heille onnea. Chandler Bingia näytellyt Matthew Perry on muun muassa kärsinyt erilaisista terveyshuolista, addiktioista ja mielenterveysongelmista vuosien ajan. Hän ei ole näytellyt suuremmissa Hollywood-elokuvissa tai sarjoissa kymmeneen vuoteen.

Naisia rakastavana Joeyna nähty Matt LeBlanc sai Frendien jälkeen oman spin off -sarjan, jossa seurattiin Joeyn elämää. Se kuitenkin lopetettiin parin tuotantokauden jälkeen vuonna 2006.

Rossia näytellyt David Schwimmer puolestaan siirtyi tv-ruudusta ohjaamaan indie-elokuvia, mutta on myös näytellyt viime vuosina. Lisa Kudrow muistetaan sympaattisen Phoeben roolista ja myös hän on jatkanut näyttelijän töitä kulttisarjan jälkeen.

Viime aikoina on huhuttu Frendien paluusta, mutta toistaiseksi asialle ei ole saatu mitään vahvistusta, vaan huhut on tyrmätty jyrkästi.