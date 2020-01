Deittisovellus Tinderistä löytyi profiili, jossa komeili ”Roope Salminen Helsingistä” – juontaja paljastaa totuuden Instagramissa

Roope Salminen julkaisi Instagramissa kuvakaappauksia Tinder-profiilista, jossa komeili hänen kuvansa.

Juontaja Roope Salminen julkaisi perjantaina Instagram-tilinsä Tarina-osiossa kuvakaappauksen deittisovellus Tinderistä löytyneestä profiilista. Siinä komeilee Salmisen kuva ja tekstissä kerrotaan, että hän on Roope Salminen, 30-vuotias näyttelijä, räppäri ja juontaja ja asuu Helsingissä.

Salmiselta vaikuttava profiili on kuitenkin juontajan mukaan tekaistu eikä hän itse ole luonut sitä deittipalveluun.

– Ihan söpö kaveri, mutta sen verran tylsä kuvausteksti, että en suosittele swaippaamaan oikealle, Salminen toteaa.

Juontaja toivoo, että mikäli joku on ollut tekemisissä ”hänen” eli tekaistun profiilin kanssa Tinderissä, ottaisivat he yhteyttä oikeaan Salmiseen.

– Tämä profiili on tosiaan feikki! Mutta ois hauska nähdä, mitä keskusteluja ootte tän kaa käynyt, jos jollain on, Salminen kirjoittaa.

Salminen julkaisi Tarina-osiossa myös vitsikkään esimerkin siitä, millainen hänen oikea Tinder-profiilinsa voisi olla.

– Seuraavassa mun oikea Tinder-profiili, niin osaatte tunnistaa:

– Pidäthän pitkistä kävelylenkeistä. Olethan max 90 cm. Tykkäätkän maata jalkojeni juuressa. Olet mielellään corgi, Salminen luettelee.

30-vuotias Salminen seurustelee nykyään entisen Putous-kollegansa Helmi-Leena Nummelan kanssa. Suosikkijuontaja yllätti faninsa marraskuussa Instagramissa, kun hän ilmoitti, että pari saa lapsen. Hän julkaisi tuolloin tilillään kuvan, jossa hän poseerasi yhdessä Nummelan sirosti pyöristyneen vatsan kanssa.

– Hei maailma! Helmi-Leena ja mä saadaan ens vuonna vauva! En vois olla onnellisempi, Salminen kirjoitti.

Myöhemmin Nummela vahvisti Aamulehden haastattelussa seurustelevansa Salmisen kanssa. Pari asuu avoliitossa.

Nummela kertoi lehdelle, että raskaus oli ihana asia, vaikka sen ensimmäinen kolmas oli hyvin hankala pahoinvoinnin vuoksi.

– En tajunnut, että se voi olla niin paha. Samaan aikaan on onni siitä, että uusi elämä tulossa. Sitten kun on niin väsynyt ja oksettaa koko ajan, on sellainen olo, että on kuin masentunut, nukkuu koko ajan. Eikä siitä voi kertoa kenellekään, koska raskaus on niin alussa. On todella vaikeaa operoida jossain töissä, Nummela sanoi joulukuussa Aamulehdelle.