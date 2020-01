Supersuosittu somekaunotar lennähti luksuslomalle Suomeen – ylellinen iglu vangitsi tähden huomion: ”Tämä paikka on kuin unesta”

Yli miljoonan seuraama ruotsalainen sometähti Angelica Blick lomailee Levillä.

Lukuisat kansainväliset maailmantähdet ovat lomailleet tänä talvena Lapissa. Perjantaina ruotsalainen sosiaalisen median megatähti Angelina Blick saapui Suomeen ja nauttimaan Lapin lumimaisemista.

29-vuotias Blick on bloggaaja, Youtube-tähti ja äärimmäisen seurattu Instagram-vaikuttaja. Hänellä on kuvapalvelussa huimat 1,1 miljoonaa seuraajaa.

Blick lensi perjantiana Kittilään ja julkaisi heti Instagram-tilinsä Tarina-osiossa videoita Lapin talvesta. Videoilla Blick muun muassa intoilee lumesta, sillä myöskään Ruotsissa ei tänä talvena ole juuri ollut lunta.

Kittilästä sometähti matkasi Leville, jossa hän majoittui hulppeisiin lasi-igluihin.

Blick julkaisi Instagramissa useita videoita ja kuvia ylellisestä majoituksestaan. Hotelli teki häneen selvästi vaikutuksen, sillä hän hehkutti sitä estoitta.

– Niin kaunista! Blick ihastelee Instagramissa.

Lasi-iglut ovat suosittuja kansainvälisten tähtien keskuudessa. Moni Suomeen saapunut kuuluisuus on majoittunut niissä, sillä niiden lasikattojen läpi voi ihailla revontulia ja ympäröivää luontoa. Lasi-igluja on Suomessa useissa Lapin lomakohteissa.

– Tämä paikka on kuin unesta. Olen taivaassa, Blick hehkuttaa Instagramissa.

Blick tunnetaan sosiaalisessa mediassa hulppeista matkoistaan ympäri maailmaa. Hän reissaa eksoottisissa kohteissa aina Alpeilta Balille, julkaisee niistä mykistäviä kuvia Instagramissa ja tekee Youtube-kanavalleen videoita matkoiltaan.

Blick on luonut somesta itselleen rahakkaan ammatin ja hänestä on tullut yksi pohjoismaiden seuratuimmista somevaikuttajista. Hänet on palkittu lukuisilla palkinnoilla ja hän on niittänyt mainetta myös kansainvälisesti. Blick tienaa valtaosan tuloistaan erilaisilla yhteistöillä yritysten kanssa. Lisäksi hän on suunnitellut vaatemallistoja muun muassa Bikbok-vaateketjulle.

Blick tunnetaan myös aktiivisesta elämäntyylistään ja hän panostaakin kuntoiluun ja terveelliseen elämään.

Blickin elämä näyttää monen silmään liki täydelliseltä, mutta hän itse toivoo, ettei välittäisi somessa sellaista kuvaa.

– En halua, että kukaan ajattelee, että minun elämäni on täydellistä. Eihän kenenkään ole. Bloggaajaan on vaikea samaistua, jos tuntuu, että hän elää aivan eri maailmassa, Blick totesi IS:lle vuonna 2016.

Pari viikkoa sitten Blick ilmoitit Youtube-kanavallaan, että hän kihlautui pitkäaikaisen poikaystävänsä Andrén kanssa.

Blickin lisäksi Suomen Lapissa ovat tänä talvena lomailleet muun muassa Kauniit ja rohkeat -sarjasta tuttu Rena Sofer, meksikolainen saippuaoopperatähti Nashla Aguilar, F1-perijätän Tamara Ecclestone ja futistähti Wayne Rooneyn Coleen-vaimo.

Viimeisimpänä Lapissa viihtyi rockyhtye Musen rumpali Dominic Howard, jjoka julkaisi tällä viikolla useita kuvia Leviltä ja sen lähistöltä. Brittiläinen Howard pääsi todistamaan mykistäviä revontulia ja nautti Suomen luonnosta.

Suomi sai valtavasti huomiota myös viime syksynä, kun Kardashianien perheeseen kuuluvan Kourtney Kardashianin Lapin-vierailu näytettiin maailmankuulussa tosi-tv-sarjassa. Kourtney lomaili Lapissa aiemmin viime vuonna ex-miehensä, tämän uuden naisystävän ja lastensa kanssa osana Kardashianit-sarjaa.