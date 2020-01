Veronica Verho myöntää viimein podcastissaan: Ero! Yhdistettiin aiemmin julkisuudessa VilleGalleen

Juuri nyt

Radiojuontaja Veronica Verho kertoo Poks-podcastissaan eronneensa hiljattain. Samalla hän paljasti, mikä uuden kumppanin tapaamisessa jännittää eniten.

Radiojuontajana ja sosiaalisen median vaikuttajana tunnettu Veronica Verho, 23, paljastaa perjantaina julkaistussa Poks-podcastin jaksossa eronneensa poikaystävästään.

Jaksossa kaksikko keskustelee podcastilleen ominaisista aiheista, kuten seksistä ja alastomuudesta. Veronica on nauhoittanut Poks-podcastiaan yhdessä kollegansa Sita Salmisen kanssa viime toukokuusta alkaen ja nyt menossa on sen kolmas tuotantokausi.

Veronica tuli maininneeksi erostaan juontajaparilleen todeten samalla, että parisuhteessa on erittäin tärkeää tietää, mistä oma kumppani pitää ja mistä ei. Samalla nainen kertoi, että joutuu kohtaamaan uudestaan monet jännittävät tilanteet sitten, kun joskus tulevaisuudessa elämään astuu jälleen uusi mies.

– Mä oon miettiny tätä asiaa tosi paljon sen jälkeen, kun mun entinen parisuhde päättyi, että nyt kun se seuraava ihminen tulee, sitten kun se tulee, koska se nyt ikinä tuleekaan, niin se on samaan aikaan turhauttavaa, mutta samaan aikaan ihan saatanan jännittävää, Veronica selitti podcastissa.

– Koska mä mietin sitä hetkeä, kun ensimmäistä kertaa riisuu itsensä alasti jonkun eteen tai sitä että selität sille, että mistä sä tykkäät, tai niinkun kaikki tommonen. Se on tosi jännittävää, hän lisäsi.

Veronica yhdistettiin julkisuudessa pitkään rapduo JVG:stä tuttuun VilleGalleen, mutta kaksikko ei koskaan vahvistanut suhdettaan tai kommentoinut sitä millään lailla. Toukokuussa 2019 VilleGalle julkaisi kuitenkin Instagramin Stories-osiossaan kuvan Veronicasta nimittäen tätä rakkaakseen.

Marraskuussa 2019 VilleGalle nähtiin myös Tanssii tähtien kanssa -yleisön joukossa useampaan otteeseen. Veronica nähtiin kilpailijana ohjelmassa samaisella kaudella ja VilleGalle kannustikin kilpailijoita yhdessä Veronican äidin kanssa, jonka viereen hän studiossa istahti.

Seiska uutisoi pari viikkoa sitten, että VilleGallen ja Veronican parisuhde päättyi täysin yllättäen. Myös sosiaalisessa mediassa keskustelu kaksikon välien ympärillä on käynyt kiivaana.

Viime kesänä Poks-podcastissa Veronica kertoi seurustelevansa ja toivoi, että olisi kumppaninsa kanssa ikuisesti.

Viime kesänä Veoronica kertoi Poks-podcastissa avoimesti seurustelevansa onnellisesti. Samalla hän totesi, ettei tule todennäköisesti koskaan kertomaan seurustelukumppaninsa nimeä julkisuudessa. Tuolloin nuori nainen kertoi myös toivovansa, että olisi silloisen kumppaninsa kanssa elämänsä loppuun asti.

– Mä oikeesti joka ikinen päivä haluun aatella niin, että mä olisin hänen kanssaan ikuisesti, liikuttunut Veronica toivoi.

VilleGalle puolestaan avasi parisuhdetilannettaan Ellen haastattelussa huhtikuussa 2019. Tuolloin mies kertoi Ellessä seurustelleensa pitkään tyttöystävänsä kanssa, joka on ”samalla alalla”. Hän kertoi lehdelle antamassaan haastattelussa, että oli helppoa löytää rinnalle sellainen ihminen, joka ymmärtää hänen työtään artistina.

– Olin muutaman vuoden sinkkuna, ja tämä suhde on rauhoittanut mua paljon, VilleGalle sanoi.

– Ei mulla ole enää tarvetta lauantain keikan jälkeen lähteä alakerran baariin juomaan kaljaa, vaan tulen ihan mielelläni kotiin. Emme tosin asu yhdessä sillä haluan pitää oman kotini, hän jatkoi.

Veronica nähtiin viime syksynä myös Tanssii tähtien kanssa -suosikkiohjelmassa, jossa hänen parinaan tanssi Jani Rasimus.

Veronica Verho on noussut julkisuuteen Youtuben kautta, missä naisella on huimat 232 000 seuraajaa. Nainen on suosittu myös kuvapalvelu Instagramissa, jossa häntä seuraa niin ikään 229 000 ihmistä. Lisäksi Veronica on tullut tutuksi radiojuontajana sekä televisiopersoonana ja hänet on nähty muun muassa Selviytyjät Suomi -ohjelmassa.