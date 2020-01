Tällaisia ovat Instagram-isoäidit – näillä kaunottarilla on jo lapsenlapsia ja he tienaavat sievoisia summia somessa

Instagramin isoäidit esittelevät yltäkylläistä elämäänsä somessa.

Sosiaalisen median vaikuttajien valtavat tienestit lyövät ällikällä ja heidän joukkoonsa kuuluu Instagram-maailmassa myös isoäitejä.

Ehkä tunnetuin jo Instagramin isoäitivaikuttajista on Kardashianin sisarusten äiti Kris Jenner. 64-vuotiaalla Jennerillä on Instagramissa yli 31 miljoonaa seuraajaa. Moni sanookin, että Kardashianien näkyvyys on pitkälti Jennerin ansioita.

Forbesin mukaan Kris Jennerin nettovarallisuus on lähes 34 miljoonaa euroa. Rahantulo ei varmasti ole loppumassa, sillä Jennerillä on Instagram-tilillään runsaasti yhteistyöjulkaisuja ja hän markkinoi sosiaalisessa mediassa myös perheensä omia tuotemerkkejä.

Jenner ei ole kuitenkaan ainut somella rahaa tahkoava isoäiti. Maxim-lehdessä poseerannut Gina Stewarts, 49, jakaa Instagramissa seksikkäitä kuvia itsestään. Isoäidiksi ehtineellä naisella on on Instagramissa 188 000 seuraajaa.

Ginalle Instagram-näkyvyys on poikinut mallintöitä ja kaupallisia yhteistöitä eri yritysten kanssa. Hänellä on myös tuottoisa OnlyFans-sivu, jolla hän jakaa seuraajilleen maksullista sisältöä tienaten tuhansia euroja viikossa.

Myös 63-vuotias Lesley Maxwell ansaitsee mukavia summia Instagram-yhteistöillään. Fitnekseen hurahtanut Lesley treenaa salilla 18-vuotiaan lapsenlapsensa Tian kanssa.

Lesleyllä ja Tialla on yhteensä 165 000 Instagram-seuraajaa.

Alice Vasquez on huippusuosittu Instagram-isoäiti. 40-vuotiaalla Alicella on 33 700 Instagram-seuraajaa. Sosiaalisen median huomio on tuonut nostetta Alicen uralle ja naisella riittää yhteistyökumppaneita, joiden tuotteita hän tilillään markkinoi. Alice julkaisee paljon kuvia luksuksentäyteisestä elämäntyylistään.