IS-haastattelu: Top Gear -tähti Richard Hammondin menestyksekäs ura on riistänyt aikaa perheeltä: ”Haluan aina palata kotiin”

Top Gear -tv-sarjan tähdelle Richard Hammondille on tärkeintä olla esikuvana omille tyttärilleen.

Jos tunnet Richard Hammondin menneisyyden, niin voi kenties tuntua hieman makaaberilta kutsua häntä lennokkaaksi tyypiksi. Mutta mitä muutakaan voi sanoa miehestä, joka paitsi tutkii maailmaa monista eri näkökulmista tv-persoonana ja kirjaimellisesti lentää ympäri maailman liki tauotta?

Ilta-Sanomien haastatteluun suosittu entinen Top Gearin tähti saapuu – tietenkin – suoraan uuden sarjansa Bigin kuvauksista. Kohteena oli maailman suurin öljynporauslautta Meksikonlahdella. Oli alla matkaväsymystä tai ei, niin Hammond istuu alas tv:stä tutun innokkaana.

– Olen parhaillani mukana jossain, missä kukaan ei kirjaimellisesti ole koskaan ollut, kun tutkimme kaikkia näitä maailman suurimpia rakennuksia ja paikkoja. Välillä tuntuu siltä, kuin olisin Blade Runnerin maailmassa. Kaikki on jotenkin niin suurta ja absurdia, Hammond kertaa uuden sarjansa kuvaamisen kokemuksia.

Ennen Meksikonlahtea hän ehti olla hetken kotona, sitä edelsi pitkä kuvausmatka Dubaissa maailman suurimman, aavikon päälle rakennetun, jättimäisen pilvenpiirtäjän toimintaan tutustumassa.

Richard Hammond vaimonsa Mindyn kanssa syksyllä 2017.

Menestyksen hinta

Helppoa matkoille lähteminen ei aina ole. Hänellä ja Mindy-vaimolla on kaksi tytärtä – Isabella ja Willow – ja perheen jättäminen pitkien kuvausmatkojen ajaksi rassaa isää. Hän käy omaa jaakobinpainiaan työn palkitsevuuden ja perheen kanssa ajan viettämisen välillä.

Jokainen tien päällä leipänsä ansaitseva varmasti ymmärtää, etteivät edes satumaiset palkkiot paikkaa menetettyä aikaa perheen kanssa.

– Tietenkin olen kiitollinen siitä mahdollisuudesta, jonka olen saanut. Pääsy Top Geariin (vuonna 2002) avasi paljon ovia. Saan nähdä uskomattomia paikkoja ja kokea uskomattomia asioita, mutta haluan aina palata kotiin.

Hammond ei luonnollisestikaan ole ainoa vanhempi mukana kuvausmatkoilla. Hän on oppinut ottamaan työstään parhaat puolet myös kotielämäänsä mukaan.

– Istumme joskus viidakossa tai jäätiköllä kuvausryhmän kanssa ja mukana voi olla joku nuorempi kameramies, joka on tuore isä ja hänellä on kova ikävä lastaan. Vanhempana työmme ei ole vain huolehtia rahasta ja hyvinvoinnista, vaan olemme myös lapsen ensimmäinen inspiraation lähde ja esikuva. Ja jos sinulla vanhempana on uskomattomia tarinoita, seikkailuja ja kokemuksia joita jakaa heidän kanssaan, niin se on lapsellekin tärkeää.

– Uskon, että silloin lapsi ajattelee herkemmin, että voi itsekin saavuttaa näitä upeita juttuja. Haluan, että he voivat saavuttaa mitä vain. Siksi olen paljon poissa, ja jaan tarinat sekä seikkailut heidän kanssaan, jotta he tuntisivat voivansa tehdä saman tai päästä mille tahansa uralle, mistä unelmoivat.

Willow-tyttärestään Hammond toivoo erityisen kovasti insinööriä, sillä hän on haka matematiikassa. Grand Tour -tähti muistuttaa, että matemaattisilla aloilla ei ole liiaksi naisia.

– Yritän aina kertoa tyttärilleni myös niistä naisista, jotka ovat huippuammattilaisia, joita kohtaan matkoillani. Esimerkiksi juuri Dubain projektissa tapasin aivan uskomattomia huippuosaajia. Toivon, että heistäkin kuuleminen inspiroisi tyttäriäni.

Richard Hammond on joutunut moniin vaarallisiin onnettomuuksiin.

Läheltä piti -tilanteita

Perhe on toisin sanoen myös inspiraatio Hammondille itselleen nähdä maailmaa. Meno ei ole hidastunut lukuisista hengenvaarallisista onnettomuuksista huolimatta. Top Gearin kuvauksissa vuonna 2006 hän kärsi rengasrikon huippunopean dragster-menopelin ratissa.

Dragster pyöri katollaan ympäri useita kertoja ja lopulta kaivautui maahan. Ajokin turvakehikko pelasti Hammondin hengen.

Toinen vaarallinen onnettomuus sattui Grand Tourin kuvauksissa 2017, kun Hammond menetti Rimac-superauton hallinnan ja se syöksyi tieltä jyrkännettä alas. Hammond saatiin autosta juuri ennen kuin se syttyi tuleen.

– En usko, että olen adrenaliiniaddikti. Äläkä kerro vaimolleni, jos olen! Totta kai tykkään jännityksestä. Olen erittäin onnekas, että saan tehdä niitä asioita mitä teen.

Rimac-onnettomuuden jälkeen hänen vasen polvensa hajosi pahemman kerran. Innokas urheilija joutui vähentämään liikuntaa viimeisimmän onnettomuutensa jälkeen.

– Tykkään juosta, mutta nykyisin se on vähän hankalampaa. Säästän voimiani ja lähden juoksemaan ikään kuin itseni palkitsemiseksi. Kauniina sunnuntaiaamuna esimerkiksi saatan herkutella lähtemällä juoksemaan.

Aikaa perheelle

Big on purkissa ja samoin Grand Tourin uusin kaksijaksoinen tuotantokausi. Nyt hänellä on taas hetki aikaa olla perheensä kanssa ja jakaa tarinoita, joita tuoreimmilta seikkailuilta on kertynyt. Mutta seikkailijan mieli ei laannu. Seuraava haave on jo mielessä.

– Haluaisin palata Pohjoisnavalle. Olimme siellä kerran (Top Gearin erikoisjakso vuonna 2007), ja kokemus oli aivan mieletön.

