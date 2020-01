Erika Vikmanin viisukappale pornotähdestä vuoti julki venäläissivustolle – nyt Yle paljastaa, kuinka kiusallinen moka tapahtui

Italialaisesta pornotähdestä kertova Cicciolina-biisi vuoti julkisuuteen.

Erika Vikmanin UMK-kappale Cicciolina on vuotanut venäläiselle VK-somesivustolle.

Asiasta kertoi ensimmäinenä MTV.

VK on sosiaalinen verkkosivusto. Sivusto on suosittu etenkin Itä-Euroopan maissa, ja on suosituin sosiaalinen sivusto Venäjällä ja Valko-Venäjällä.

Video vuoti Eurovision Artists Updates -ryhmään. Julkaisun saatetekstissä kirjoitetaan, että ”suomalainen tuotanto mokasi jälleen ja vuoti vahingossa nettiin laulun, joka piti julkaista vasta maananataina”.

IS tavoitti Ylen musiikkipäällikkö Tapio Hakasen, joka kertoo kyseessä olleen mystinen tekninen vahinko.

– Kaikki UMK-kappaleet on ladattu etukäteen Youtubeen, jotta ne saadaan whitelistattua eli niistä saadaan poistettua mainokset, Hakanen pohjustaa.

Tänään perjantaina julkaistiin UMK-kappaleista ensimmäinen, Tikan kappale. Finalistien kappaleet julkaistaan vuorotellen yksi kerrallaan. Vikmanin kappaleen oli tarkoitus mennä julki vasta maanantaina.

– Tämän (Vikmanin) kappaleen kanssa oli kuitenkin käynyt niin, että se oli jotenkin päätynyt julkiselle soittolistalle, vaikka video oli piilotettu, Hakanen selvittää.

– Video ehti olla julki noin 15 minuuttia, kunnes Youtube-latauksista vastaava henkilömme huomasi sen.

Hakanen painottaa, että kappale ehti olla julki vain hetken, ja että Yle tekee parhaansa poistaakseen sen erilaisilta sivustoilta, kuten VK:stä.

– Se määrä suomalaisia, jotka ovat nähneet videon, on äärimmäisen pieni. En usko, että tästä on haittaa artisteille, vaikka ikävää se on tottakai, hän sanoo.

– Vikmanin kappale oli Tikan jälkeen heti seuraava jonossa, mistä tämä todennäköisesti johtuu. Olemme silti yhtä hämmentyneitä, kuinka näin voi tapahtua. Sen ei pitäisi olla mahdollista.

Cicciolina ei ole ainoa ennen aikojaan julkisuuteen vuotanut kappale.

Pian UMK:n tiedotustilaisuuden jälkeen kävi ilmi, että F3M-yhtyeen Bananas-kappale ilmestyi Spotifyhin ja Youtubeen yli viikon etuajassa. Asiasta kertoi ensin Iltalehti.

Cicciolina

Vikmanin Cicciolina on reipasta suomidiskoa, joka ei häpeile naisen seksuaalisuudella.

– Katsoin dokumentin Cicciolinasta ja inspiroiduin hänestä todella vahvasti, kuinka ristiriitainen ja vahva edelläkävijä hän oli sen ajan konservatiivisessa ja katolisessa Italiassa. Cicciolina on osoittanut äärimmäistä rohkeutta toimia jo silloin kuin itse haluaa, Vikman pohtii.

Cicciolina, oikealta nimeltään Ilona Staller muutti 19-vuotiaana Italiaan avioliiton myötä. Hän tuli tunnetuksi alun perin radiossa esitetystä seksineuvontaohjelmasta Voulez-vous coucher avec moi?, minkä jälkeen hän loi uran aikuisviihdetähtenä esiintyen niin alastonmallina kuin pornoelokuvissakin.

Cicciolina oli mukana myös politiikassa. Hänet valittiin 1987 radikaalipuolueen listoilta edustajainhuoneeseen, jossa hän istui yhden kauden.