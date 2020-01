Jukka Hildénin Chachi-puoliso täyttää 24 vuotta – julkaisi vekkulin kuvan parin pienen Sophia-tyttären kanssa

Chachi Hildén juhlistaa syntymäpäiväänsä yhdessä tyttärensä kanssa. Pari kuukautta vanha Sophia syntyi marraskuun lopussa.

Duudsoneista tutun Jukka Hildénin puoliso Chachi Hildén täyttää keskiviikkona 24 vuotta. Texasissa syntynyt Chachi meni naimisiin suomalaistähden kanssa viime vuonna ja on viettänyt lähiaikoina runsaasti aikaa Suomessa, sillä pari sai esikoistyttärensä marraskuun lopussa.

Chachi juhlisti syntymäpäiväänsä Instagramissa yhteiskuvalla parin kuukauden ikäisen Sophia-tyttären kanssa. Kuvassa pieni Sophia ilmeilee veikeästi äitinsä sylissä.

– 24... Hitto, tässä sitä ollaan! Tiedän, että monet teistä ovat olleet mukanani siitä asti, kun olin 15-vuotias ja olen käsittämättömän kiitollinen niistä vuosista, rakkaudesta ja tuesta, jota olette antaneet minulle, Chachi kirjoittaa kuvan yhteydessä.

– 23 lensi ohi, mutta sain siltä ihanimman tyttären... hän jatkaa.

Chahci on elänyt suuren osan elämästään julkisuudessa, sillä hänestä tuli tähti Yhdysvalloissa jo teini-ikäisenä, kun voitti America’s Best Dance Crew -kilpailun. Sittemmin hän loi menestyneen uran tanssijana. Lisäksi hän on äärimmäisen suosittu sosiaalisessa mediassa ja hänellä on eri palveluissa miljoonia seuraajia.

Tanssitähti kiittää synttärikuvansa yhteydessä puolisoaan ja kertoo odottavansa innolla tulevaa vuotta, jonka saa viettää tämän kanssa.

– Eiköhän heittäydytä hulluiksi tänään, hän lopettaa kirjoituksensa.

Chachilla on Instagramissa huimat 1,8 miljoonaa seuraajaa ja moni on onnitellut häntä kuvan kommenteissa. Tähden fanit myös ihastelevat pientä Sophiaa, joka on ollut ahkerasti esillä vanhempiensa tileillä.

Hildénit ovat myös perustaneet tyttärelleen oman Instagram-sivun, johon he päivittävät kuvia pienokaisesta. Sophiaa seuraa kuvapalvelussa jo yli 21 000 fania.

Chachi on ollut sosiaalisessa mediassa hyvin avoin vanhemmuudesta ja siitä, miten raskaus ja äitiys ovat vaikuttaneet hänen elämään. Hän on kertonut, että Sophia on parasta, mitä hänelle on tapahtunut ja ylistänyt Jukkaa upeaksi isäksi.

Joulukuussa Chachi julkaisi suositulla Youtube-kanavallaan videon, jolle oli ikuistettu Sophian syntymä kokonaisuudessaan.

39-vuotiaalla Jukka Hildénillä on aiemmasta liitostaan kaksi kouluikäistä lasta, jotka asuvat Suomessa ja ovat mukana perheen elämässä.