Iisalmelainen Petteri Tikkanen pokkasi Suomen Sarjakuvaseuran jakaman Puupäähattu-palkinnon

– Tämä on kaunis hetki. En nyt osannut odottaa tätä palkintoa, kun takana on kirjallinen kuiva kausi, pohtii sarjakuvataiteilija Petteri Tikkanen Puupäähattu-palkintoaan.

Petteri Tikkaselle ”kuiva kausi” tekijänä tarkoittaa sitä, että häneltä ei ole yli vuoteen julkaistu yhtään sarjakuvakirjaa.

Sitä ennen niitä on kasautunut vuosien aikana laariin aimo kasa kuten palkintojakin: Tikkanen on voittanut kaksi kertaa Kemin valtakunnallisen sarjakuvakilpailun ja saanut Sarjakuva-Finlandian 2010 albumista Eero.

Hän on myös voittanut hopeaa ilmakitaran soiton MM-kisoissa 1999 ja saanut pronssia katusoiton SM-kisoissa 2001. Kun tuohon joukkoon lisätään kymmeniä sarjakuvanäyttelyitä Kärsämäeltä Ateenaan ja Dundeehen ja Torinoon ja toiminta Ylä-Savon mielenterveysseuran hyvän mielen lähettiläänä, niin aletaan saada aavistusta miehen tiestä Puupäähattu-taiteilijaksi.

Vuonna 1975 syntyneen Tikkasen tuotanto jakautuu kolmeen linjaan, joista Kanerva tutkailee lapsuutta, Eero nuoruutta ja Black Peider keski-ikäisen miehen elämää.

– Minulla on visio tarkentunut vuosien myötä. Kanervalla tutkin lapsuusajan huolettomuutta synkän pohjavireen kulkiessa alla.

Eerossa mennään teini-ikäisen elämässä syvemmälle ja olemisen syövereihin ja Black Peider mene keski-ikäisen miehen hyviin ja huonoihin hetkiin.

– Kanervalla ja Eerolla käsittelen armollista anteeksiantoa inhimillisille heikkouksille. Black Peiderissä avaan miehuuteen ja sankaruuteen liittyviä myyttejä ja yritän murtaa niitä.

Iisalmelainen Petteri Tikkanen on sonnustautunut meksikolaisen vapaapainijan asun alter egokseen Black Peideriksi jo vuodesta 1999.

Tikkanen miettii sarjakuvatuotantonsa sisältöä myös ikänsä ja perhetilanteensa kautta.

– Kun opiskelin Lahdessa, niin minulta tivattiin usein, miksen tee omanikäisteni tarinoita vaan menen lapsuuteen.

Nyt meillä on 5- ja 9-vuotiaat lapset, jotka ovat siis samassa iässä kuin hahmoni Eero oli kertomustensa alussa. Nyt olisi siis aineksia tutkailla, kun vierellä kasvetaan ja eletään. Aikoinaan hain kirjassa vahvaa muistijälkeä omasta lapsuudesta ja sen viattomuuden ajasta. Se sama ei tunnu nyt lainkaan tarpeelliselta. Jännää vain, miten aikakaudet näin kohtaavat.

– En ole humoristi vaan tarinankertoja. Jos en olisi sarjakuvantekijä, heittäisin varmaan läppää stand up -koomikkona tai kirjoittaisin näytelmiä. Sarjakuva on minulle kuitenkin luonnollinen ilmaisumuoto.

– Ja sen verran olen tyhmä, että kun tiedän, että tarina on kerrottava, niin sen teen, vaikka yhdellä kuvituksella ansaitsisin enemmän kuin kokonaisen sarjakuva-albumin rojalteilla.

Petteri Tikkasen alkuperäispiirrosten näyttely on esillä Kansalliskirjastossa toukokuun loppuun asti. Piirroksista näkyvät hauskoina yksityiskohtina mm. sivujen minuutintarkat luonnostelu- ja tussausajat.

Suomen Sarjakuvaseura on jakanut Puupäähattu-palkintoa vuodesta 1972 alkaen. Ansioituneelle suomalaiselle sarjakuvantekijälle jaettavan palkinto on myönnetty 49:lle tekijälle. Sen ovat saaneet muun muassa Asmo Alho, Mauri Kunnas, Tove ja Lars Jansson, Kari Suomalainen, Erkki Tanttu, Ville Ranta, Touko ”Tom of Finland” Laaksonen ja Kari Korhonen.