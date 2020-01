Maailman seuratuimmat somekaunottaret avautuvat megasummista, joita heille tarjotaan seuraa vastaan: ”Se on luksusprostituutiota”

Brittivaikuttajien mukaan sosiaalisesta mediasta on tullut miehille ”katalogi”, josta voi etsiä seuraavan valloituskohteen.

Maailman seuratuimmat sosiaalisen median vaikuttajat vastaanottavat jopa päivittäin ehdotuksia, joissa heille tarjotaan valtavia rahasummia seksiä vastaan, kertoo BBC.

– Se on luksusprostituutiota. On pelottavaa ajatella, että sellaiset miehet ovat viestitelleet minulle. He ovat luultavasti lähestyneet tuhansia kauniita tyttöjä Instagramissa, sanoo tosi-tv:stä tuttu vaikuttaja Tyne-Lexy Clarson.

Clarsonilla on Instagramissa 420 000 seuraajaa. Hän oli vasta 19-vuotias, kun hänelle tarjottiin 20 000 puntaa illallisesta ja drinkeistä.

Pian sen jälkeen, kun hän tähditti huippusuositun Love Island UK:n toista kautta, hänelle tarjottiin 50 000 puntaa viidestä yöstä Dubaissa. Tarjous sisälsi salassapitosopimuksen ja yksityiskohdat siitä, mihin hänen olisi pitänyt suostua lomansa aikana.

Clarson kertoo kieltäytyneensä tarjouksesta. Hän pelkää, että kilpailevat vaikuttajat, jotka eivät saa ilmaiseksi luksustuotteita, kokevat paineita ”pysyä pinnalla” ja altistuvat näin tällaiselle liiketoiminnalle.

– Se on paljon rahaa joillekin ihmisille, se on elämänmullistava määrä rahaa.

Britannian Love Islandin kolmannelta kaudelta tuttu Rosie Williams puolestaan kertoo, että hänelle on tarjottu 100 000 puntaa, ilmaiset vaatteet ja käsilaukut vastineeksi siitä, että hän olisi matkustanut Dubaihin vieraan miehen seuralaiseksi.

Williams kuitenkin kertoo, ettei häntä saisi houkuteltua seuralaiseksi isosta summasta huolimatta. Tämänkaltaiset tarjoukset tulivat hänelle täysin yllätyksenä julkisuuden myötä.

– Sinua varoitetaan mielistelystä, sinua varoitetaan siitä, että elämäsi muuttuu dramaattisesti, mutta ei koskaan siitä, että miehet voivat ostaa sinut, Williams sanoo.

Hänen mukaansa asiasta ei juuri puhuta vaikuttajapiireissä.

– Me joko emme ole siinä asemassa, jossa on pakko tehdä niin tai olemme tehneet sitä ja asiasta puhuminen hävettää.

Brittiläisellä Rosie Williamsilla on 839 000 seuraajaa Instagramissa.

Feministinen ryhmä Object, joka kampanjoi naisten seksuaalista esineellistämistä vastaan, sanoo ymmärtävänsä, miksi jotkut naiset hyväksyvät ”erittäin houkuttelevat” tarjoukset.

– Naiset, jotka ovat tekemisissä tämän ilmiön kanssa, eivät halua kuulla sanaa prostituutio. Todellisuus on se, että he myyvät ruumiinsa rahalla, sanoo Heather Brunskell-Evans Objectista.

– Ehdottelijat tarjoavat naiselle kaiken, mitä hän tarvitsee menestykseen työssään vaikuttajana. Viime kädessä se on hyväksikäyttöä – ja kun naisen on tehtävä asioita rahalla, jota hän ei halua yhdistää itseensä, hän tuntee häpeää.

Love Island -tähti Megan Barton Hanson on puolestaan kertonut avoimesti toimineensa escortina, eli seuralaisena ennen sarjaan osallistumista. Naisella on ollut sugar daddy, vapaasti suomennettuna ”sokeri-isukki”, joka on kustantanut naisen ylellistä elämäntyyliä.

Myös kauneusleikkauksillaan kohauttanut Amanda Ahola on kertonut IS:lle, että vanhempi mies on auttanut häntä kauneusleikkauksissa rahallisesti. Amanda ja tämä vanhempi mies tapasivat Instagramissa.

– Yksi ihminen on auttanut minua yhdessä leikkauksessa. Hän on sellainen yhdysvaltalaismies, joka rahoitti yhden leikkauksistani, Amanda on kertonut.