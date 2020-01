Lisätietoa Shirly Karvisen miesystävästä somessa: ”Maailman komein mies”

Suhteestaan vaitonainen Shirly Karvinen hehkuttaa rakastaan sosiaalisessa mediassa.

Vuoden 2016 Miss Suomi ja radiojuontaja Shirly Karvinen on kertonut olevansa onnellisesti parisuhteessa, mutta missikaunotar on ollut julkisuudessa hyvin tarkka siitä, mitä hän on paljastanut nykyisestä rakkaastaan.

Keskiviikkona nainen kuitenkin innostui kertomaan Instagramin Stories-osiossa seuraajilleen yksityiskohtia miesystävästään. Karvinen oli aiemmin tehnyt Instagramissa suositun Kysy mitä vaan -osion, jossa hänen someseuraajansa saivat esittää hänelle mitä tahansa kysymyksiä. Karvinen oli valinnut kysymysten joukosta itselleen mieluisia kysymyksiä. Hän kertoi, että hänen miesystävästään kysyttiin niin paljon, että hän päätti kertoa hänestä hieman enemmän kuin mitä aiemmin on kertonut.

Shirly on aiemmin kertonut, ettei hänen miesystävänsä ole julkisuudesta tuttu.

– Se on maailman hauskin, mutta myös ärsyttävin. Se ei ärsyynny, kun joutuu lomilla mun henkilökohtaiseksi kuvaajaksi. Ja kestää mun hyvin satunnaisia kiukkukohtauksia, Shirly paljastaa rakkaastaan.

Karvinen hehkuttaa miestään sielunkumppanikseen sekä parhaaksi ystäväkseen.

– Se ihminen on mulle kaikki kaikessa. Sekä maailman komein mies.

– Yksinkertaisesti koen, että se on tehnyt musta paremman version itsestäni, hän jatkaa.

Shirly Kultainen Venla-gaalassa.

Kaksikon rakkaus roihahti kesällä 2018 sokkotreffeillä, jotka missikaunottaren ystävänsä järjesti.

– Yhteinen ystävämme järjesti meille tapaamisen, vähän kuin sokkotreffit. Meillä klikkasi heti ja tiesin, että tämä ihminen tulee jollakin tavalla jäämään elämääni. Oli se sitten kaverina tai poikaystävänä, Shirly kertoi Ilta-Sanomille kesäkuussa.

Keväällä Karvinen muutti avoliittoon miesystävänsä kanssa. Miehen ja tämän koiran kerrostaloasunnosta Helsingin keskustassa muotoutui pariskunnan yhteinen koti, jonne Karvinen muutti yhdessä oman koiransa kanssa.

– Yhteen muuttaminen tuntui luonnolliselta jatkumolta parisuhteellemme. Se on ollut hyvä päätös ja kaikki on mennyt loistavasti, nainen hehkutti IS:lle.

Karvinen kokee olevansa ehdottomasti parisuhdeihminen. Hän nauttii siitä, että voi jakaa elämän iloineen ja suruineen toisen ihmisen kanssa ja että vierellä on joku, joka lohduttaa ja tukee.

Shirly kertoo, että nykyinen suhde tekee hänestä paremman version itsestään.

Missivuotensa jälkeen Karvinen on toiminut muun muassa radio SuomiRockin juontajana. Nainen on hiljalleen luonut itselleen uraa myös television puolella ja hänet on nähty muun muassa Love Island Suomi -rakkausrealityn juontajana. Love Islandin lisäksi Karvinen on nähty Viettele vaatteilla- ja Ford Boyard -sarjoissa