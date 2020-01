Me Naiset: Antti J. Jokinen iski silmänsä varattuun Krista Kososeen elokuvan kuvauksissa – näin parin suhde sai alkunsa

Ohjaaja Antti J. Jokinen kertoo urastaan ja parisuhteestaan Me Naisten haastattelussa.

Ohjaaja Antti J. Jokinen ja näyttelijä Krista Kosonen kihlautuivat vuonna 2014. Häitä juhlittiin toukokuussa 2018. Pari oli kutsunut 300 ihmistä myöhästyneille Jokisen 50-vuotissyntymäpäiville, jotka muuttuivat hääjuhlaksi.

Antti J. Jokinen kertoo Me Naisten haastattelussa ihastuneensa Kososeen Puhdistus-elokuvan kuvauksissa vuonna 2012. Hänen mukaansa ihastus oli kuitenkin yksipuolista, sillä Kosonen oli tuolloin parisuhteessa. Muutama kuukausi kuvausten jälkeen he törmäsivät kaupungilla ja menivät kahville ja teatteriin.

– Mikään salamasuhde tämä ei ole. Krista kutsui minut katsomaan esitystään Turun Kaupunginteatteriin, mutta käännyin kesken ajomatkan takaisin, koska tajusin myöhästyväni. Pyysin anteeksi, mutta se ei mennyt heti läpi, Jokinen sanoo Me Naisille.

Krista Kosonen ja Laura Birn kuvattuna elokuvassa Puhdistus.

Jokinen muistelee Me Naisille kosinnan tulleen Kososelle täytenä yllätyksenä. Pari oli reissussa Roomassa ja ohjaaja sanoo stressanneensa puolisolleen järjestämää yllätystä lentokoneessa.

– Olin aivan stressaantunut koko menomatkan, mutta Krista ei arvannut mitään. Ei edes siinä vaiheessa, kun autokuski odotti meitä kentällä, mikä ei ole ihan normaalia. Kun Krista näki hotellihuoneemme, joka oli aivan täynnä ruusuja, hän taisi arvata, mistä on kyse, Jokinen sanoo.

Pari on työskennellyt vuosien varrella yhdessä lukuisissa elokuvissa. Laura Birnin ja Krista Kososen tähdittämä ja Jokisen ohjaama Helene-elokuva sai juuri ensi-iltansa. Birn näyttelee elokuvassa Helene Schjerfbeckiä ja Krista Kosonen Helenen sydänystävää Helena Westermarckia.

Antti J. Jokinen puhuu Me Naisten haastattelussa kauniisti vaimostaan ja kuvailee Kososen olevan myös hänen paras ystävänsä. Hän sanoo samalla alalla työskentelyn olevan suhteessa etu.

– Meillä on Kristan kanssa samanlainen huumorintaju, ja välillämme on kemiaa. On myös etu, että molemmat olemme elokuva-alalla. Olen onnellinen, että olen romanttisessa suhteessa parhaan kaverini kanssa, hän sanoo lehdelle.

Ohjaajalla on kaksi lasta, 4-vuotias Selma ja 22-vuotias Paavo. Jokisen ja Kososen tytär Selma syntyi syksyllä 2015. Poika Paavo syntyi suhteesta malli Niina Kurkisen kanssa. Jokinen on kertonut haastatteluissa pojan jääneen äitinsä kanssa asumaan, sillä hän vietti suurimman osan ajasta Pohjois-Amerikassa töidensä takia.