Seiska: Maisa Torppa ja miesystävä-Mikko: Häät tulossa! Kertoo IS:lle rakkaudestaan

Maisa Torppa vahvistaa IS:lle suunnittelevansa häitä Mikko-rakkaansa kanssa.

Seiska uutisoi, että tv:stä tuttu Maisa Torppa olisi menossa naimisiin lähiaikoina miesystävänsä Mikon kanssa. Ilta-Sanomien tavoittama Torppa vahvistaa ilouutisen, mutta kumoaa joitain lehden tekemiä väitteitä.

– Olemme menossa joku päivä naimisiin, mutta ei minua millään lemmenlomalla ole kosittu, Maisa naurahtaa.

Seiska väitti artikkelissaan myös, että Maisa olisi yrittänyt salailla häitään siten, ettei hääkutsuissa lukisi hänen nimeään.

Maisa kieltää myös tämän väitteen.

IS:n näkemässä hääkutsussa selviää, että molempien osapuolien nimet lukevat kutsussa kauniilla kaunokirjoituksella. Kaiken kaikkiaan Maisa Torppa kertoo olevansa tällä hetkellä erittäin onnellinen nykyisessä elämäntilanteessaan ja voivansa hyvin.

– Meidän uusioperhe on parasta, mitä minulle on koskaan tapahtunut, Maisa sanoo onnellisena.

– Olen viimein löytänyt elämääni täydellisen miehen, hän iloitsee.

Torppa erosi lokakuussa entisen kihlattunsa, rallikuski Jari-Matti Latvalan kanssa. Marraskuussa Torppa paljasti Me Naisissa, että hän on löytänyt uuden rakkauden häntä kymmenen vuotta vanhemman miehen kanssa. Mikko-niminen mies ja Torppa tutustuivat keväällä, ystävystyivät ja myöhemmin ihastuivat. Instagram-päivityksessään Torppa kiitteleekin yhtä erityistä miestä, joka on tehnyt hänestä jälleen onnellisen.

– Nyt oon ensimmäistä kertaa tänä vuonna oikeasti onnellinen. En edes muistanu miltä tää tunne tuntuu! Siitä kunnia kuuluu mun perheelle ja ystäville, jotka on tukenut ja kannatellut mua koko tämän vuoden, Torppa kirjoittaa.

Maisa on kertonut sosiaalisessa mediassa olevansa ikionnellinen.

– Ja tietty yhdelle tietylle ihmiselle, joka on ensimmäinen mies kuka saa mut nauramaan hysteerisesti ja kohtelee mua uskomattoman hyvin, hän jatkoi.

Torppa kertoi kirjoituksessaan, että ryhtyi syksyllä opiskelemaan positiivista psykologiaa, joka on auttanut naista saamaan oman itsetuntonsa ja arvostuksensa takaisin.

– Mä luulin syksyllä, ettei mua pystyisi enää murentamaan enempää. Kyllä pystyi. Vaihtoehdot oli jäädä maahan makaamaan tai nousta ylös, Torppa kertoi.

– Polku on vielä kesken ja kaiken kokeman jälkeen ottaa varmasti vielä aikaa ennen kuin pystyn olemaan täysin oma vahva itseni. Mutta nyt mä oon oikeesti onnellinen ja tää tuntuu ihan helkkarin hyvältä, hän hehkutti.