Heidi Nieminen löysi uuden asunnon – kuviot Toni Niemisen kanssa vielä epäselvät: ”En minä ainakaan ole jättänyt erohakemusta”

Juuri nyt

Ex-mäkikotka Toni Niemisestä eroa tekevä Heidi Nieminen on löytänyt uuden mukavan asunnon itselleen ja lapsilleen.

Ex-mäkihyppääjä Toni Niemisestä hiljattain riitaisissa merkeissä eronnut Heidi Nieminen käy parhaillaan läpi muuttoa uuteen asuntoon. Heidi Nieminen on aiemmin kertonut, että eron syynä oli kolmas osapuoli, mutta Toni Nieminen on kiistänyt IS:lle väitteet.

Heidi pani aiemmin parin yhteisen kodin vuokralle, kun Toni oli jo muuttanut kodista pois. Nyt IS:n tavoittama Heidi kertoo muuttavansa piakkoin uuteen mukavaan vuokra-asuntoon, jonka on itselleen ja lapsilleen löytänyt.

– Minulle kuuluu hyvää. Tässä on parhaillaan muutto käynnissä, Heidi Nieminen kertoo IS:lle.

– Sain ihanalta paikalta uudehkon asunnon, mikä on tosi kiva töiden, koulujen ja muiden kannalta. Sijainti olikin se syy, minkä vuoksi muutin, että pääsen lähemmäksi näitä palveluita.

Hän ei tahdo vielä julkisesti avata, miten hän ja Toni tulevat jatkossa järjestämään reilun puolentoista vuoden ikäisen Topiaksen ja kesällä syntyneen Elsa-tyttären hoidon. Heidi Niemisellä on myös aiemmasta liitostaan kaksi lasta, jotka asuvat hänen luonaan vuoroviikoin.

Heidi kertoo olleensa Tonin kanssa tekemisissä viime aikoina. Hän ei tahdo ottaa Tonin nykyisiin suhdekuvioihin kantaa. Oulun käräjäoikeudesta selviää, ettei pari ole jättänyt avioerohakemusta.

– En minä ainakaan ole jättänyt avioerohakemusta. Minulla oikeastaan kaikki energia menee tähän, että olen hoidellut näitä muksuja, muuttoa ja sen semmoista.

Heidi Nieminen kertoi kaksi viikkoa sitten IS:n haastattelussa parin eronneen, koska Toni muutti toisen naisen luokse asumaan.

– Tosiaan Toni löysi toisen naisen ja lähti sitten sinne, Heidi totesi tuolloin IS:n haastattelussa.

Heidi ja Toni Nieminen sekä vaunuissa oleva Topias-vauva kuvattuna marraskuussa 2017.

Hän kertoi tuolloin myös IS:lle, että hänen aviomiehensä uudet kuviot tulivat hänelle täytenä yllätyksenä.

– Kyllä, tämä tuli täysin yllätyksenä. Että ihan kolmen viikon sisällä on tämä kaikki tapahtunut, Heidi kommentoi tuolloin IS:lle.

Tuolloin Toni Nieminen sanoi, ettei tahdo kommentoi Heidin puheita julkisesti.

– Sanoin jo, että tapailu toisen naisen kanssa ei ole syy eroomme. Muuta sanottavaa ei nyt ole, Toni Nieminen kommentoi tuolloin.

Heidi (o.s. Laitila) ja Toni Nieminen tapasivat vuonna 2014. Häitä tanssittiin syyskuussa 2015. Pari on asunut Oulussa. Toni Niemisellä on neljä lasta: 14- ja 12-vuotiaat tytöt ex-vaimonsa Veera Niemisen kanssa sekä nyt reilun puolentoista vuoden ikäinen Topias ja kesällä syntynyt Elsa. Lisäksi Heidi-vaimolla on kaksi lasta aiemmasta liitosta.