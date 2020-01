MTV: Poika ja ilves -tähti Konsta Hietanen sai roolin Salatuista elämistä

Yksi Salkkareiden tulevan kauden kasvoista on lapsitähti Konsta Hietanen.

Tenavatähti ja Poika ja Ilves -elokuvasta tuttu näyttelijä Konsta Hietanen, 35, nähdään Salattujen elämien tulevalla kaudella, kertoo MTV.

Hietasen rooli julkistettiin keskiviikkona hittisarjan 21-vuotissyntymäpäiväjuhlilla.

– Tässä vaiheessa en voi kertoa muuta kuin, että hahmon etunimi on Miki ja kevään mittaan hänet nähdään. Katsotaan sitten, mihin tämän kaverin tarina lähtee kehittymään, Hietanen kertoi MTV:lle tilaisuudessa.

Poika ja Ilves.

Hietanen tuli tunnetuksi 1990-luvun alkupuolella legendaarisen Tenavatähti-kisan voittajana.

Sen jälkeen hänet nähtiin valkokankaalla Poika ja Ilves -elokuvan pääroolissa, mutta hän jätti näyttelijän uran taka-alalle ja keskittyi jalkapallon pelaamiseen. Harrastus vei mukanaan ja lopulta hän pelasi jopa Veikkausliiga-tasolla. Jalkapallo sai kuitenkin jäädä vuonna 2013.

Konsta Hietanen on julkaissut aikusiällä omaa musiikkia ja on varsinkin Lahden ympäristössä suosittu hää- ja bile-esiintyjä. Hän on tehnyt yli 300 keikkaa sekä yhtyeensä kanssa että yksin trubaduurina.