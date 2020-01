Suuressa huumevyyhdissä syytetty Sofia Belórf avautuu viimein tilanteestaan

Sofia Belórf kommentoi ensi kertaa syytettään suuressa huumevyyhdissä, jossa hänen avopuolisonsa Niko Ranta-aho on yksi pääepäillyistä.

Fitnessmalli Sofia Belórfin kerrottiin viime viikolla joutuneen syytteeseen suuressa huumevyyhdissä, jossa hänen avopuolisonsa Niko Ranta-aho on yksi pääepäillyistä. Belórf on yksi yli 50:stä torstaina syytteen saaneesta henkilöstä jättimäisessä huumeiden, dopingin ja lääkeaineiden salakuljetus- ja levityskokonaisuudessa.

Helsingin käräjäoikeus tai syyttäjät eivät ole toistaiseksi kertoneet, mistä rikoksesta tai rikoksista Belórfia syytetään.

Nyt Belórf avautuu tuntemuksistaan Instagramin tarinoissaan. Julkaisemallaan videoilla fitnessmalli kävelee kadulla ja puhuu kameralle tilanteestaan.

– Niin kuin moni on varmaan huomannut, niin olen ollut vähän hiljaa tässä muutaman päivän. Sattuneista syistä ei ole ollut hirveästi asiaa. Vähän takki tyhjä vaihteeksi, Belórf kertoo Instagramissa.

– Nyt taas parempi fiilis ja sellainen tasainen hyvä olo, hän jatkaa.

Belórf avautui tilanteestaan Instagram-tilillään.

Belórf kertoo saaneensa runsaasti viestejä tapahtumista.

– Piti vielä sanoa, että tällaista elämä välillä on. Ylä- ja alamäkiä. Mutta toisilla se on vain julkisempaa kuin toisilla ja se tekee siitä raskaampaa. Mutta näillä korteilla mennään, mitä on annettu, hän kertoo.

Sofia Belórf tuli aikoinaan julkisuuteen Miss Helsinki -kilpailun myötä. Missimenestyksensä jälkeen Belórf aloitti fitnessharrastuksen. Hän on tienannut myös osan tuloistaan sosiaalisen median kautta. Belórfia seuraa pelkästään kuvapalvelu Instagramissa yli 67 000 käyttäjää.

Huumausainerikosten lisäksi Helsingin käräjäoikeuden tiedoista selvisi viime viikolla, että Ranta-ahoa vastaan nostettiin syyte Sofia Belórfin pahoinpitelystä. Epäillyn pahoinpitelyn tekoajaksi on kirjattu 20. kesäkuuta 2019. Ranta-aho kiisti asianajajansa välityksellä syyllistyneensä pahoinpitelyyn.

Myös Belórf kiisti joutuneensa pahoinpitelyn uhriksi.

– Juttu on perätön ja en ole sitä juttua nostanut häntä vastaan, Belórf kommentoi Iltalehden mukaan.

Belórf on yksi syytetyistä suuressa huumevyyhdissä. Syyttäjät eivät ole toistaiseksi kertoneet, mistä häntä syytetään.

Pahoinpitely ei ole asianomistajarikos, vaan niin sanotun virallisen syytteen alainen rikos. Tämä tarkoittaa sitä, että poliisin tulee tutkia pahoinpitely ja syyttäjän syyttää pahoinpitelystä, vaikka asianomistaja eli uhri ei vaatisikaan asiasta rangaistusta.

Pahoinpitely on virallisen syytteen alainen rikos myös silloin, kun se tapahtuu kotona tai tekijänä on omaan perheeseen kuuluva henkilö.

Niko Ranta-ahoa vastaan nostettiin syyte pahoinpitelyn lisäksi myös laajassa huume- ja dopingrikoskokonaisuudessa, jossa syytteessä on kaikkiaans 53 henkilöä, muun muassa Cannonballin ex-johtohahmo Janne ”Nacci” Tranberg.

Koodinimellä ”Katiska” tunnettu huumevyyhti paisuu yhä. Tänään keskiviikkona kerrottiin, että tuorein syytteen saanut on yli 130 miljoonan euron liikevaihtoa tekevän kansainvälisen tietopalvelukonsernin omistaja, 43-vuotias mies.