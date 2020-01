Piers Morgan läväytti julki viestin, jonka Meghan lähetti hänelle vuosia sitten – nyt tähtijuontajaa syytetään ”pakkomielteestä” herttuattareen

Good Morning Britain -juontaja jatkaa herttuatar Meghanin tylyttämistä Twitterissä. Tällä kertaa pilkka osui kuitenkin miehen omaan nilkkaan.

Good Morning Britain -ohjelmaa luotsaava juontaja Piers Morgan on tunnettu kriittisestä suhtautumisestaan Sussexin herttuatar Meghaniin. Viikonloppuna Morgan jakoi omalla Twitter-tilillään kuvakaappauksen viestistä, jonka mies väittää olevan ensimmäinen Meghanin koskaan hänelle lähettämä viesti.

– Hei vaan. Kiitos, kun seurasit. Olen suuri fanisi, Meghan kirjoitti viestissään.

Viime vuosien aikana Morgan on kunnostautunut Meghanin arvostelussa ja mies on laukonut hyvin negatiivisia kommentteja Sussexin herttuattaresta niin haastatteluissa kuin omilla sosiaalisen median tileillään. Viikonloppuisessa Twitter-päivityksessään Morgan vitsaileekin, että Meghan tuskin on enää hänen suuri faninsa.

– Onnellisimpina aikoina, kun Meghan ensimmäistä kertaa lähetti minulle viestin. Luulen, että on ihan reilua todeta, että hän tuskin on enää ”suuri fanini”, Morgan kirjoitti Twitterissä muutama päivä sitten.

Herttuatar Meghan ja prinssi Harry vihittiin vuonna 2018.

Tällä kertaa tähtijuontajan tempaus kääntyi kuitenkin häntä itseään vastaan. Morganin Twitter-päivitys herätti paljon närää muiden sovelluksen käyttäjien keskuudessa. Kommenteissa Morgania syytettiin muun muassa ”pakkomielteiseksi” ja hänen viime aikaiset kirjoituksensa leimattiin usean Twitter-käyttäjän toimesta turhan ilkeiksi, kertoo Hello-lehti.

– Hei... Vaikutat karmivalta. Todella karmivalta, brittinäyttelijä Con O’Neill kommentoi Morganin päivitystä.

– Pyydän sinua. Pääse jo yli tästä pakkomielteestäsi, että Meghan on ystäväsi, eräs Twitter-käyttäjä täräytti.

– Näyttää siltä, että sinä seurasit häntä ja hän yritti vain olla kohtelias, totesi toinen.

– Meghan on pakkomielteesi. Tämä ei ole enää tervettä, lopeta, eräs rukoili kommentissaan.

– Oikeasti. Voisitko vain pitää suusi kiinni tästä asiasta, yksi Twitter-käyttäjistä pyysi.

Piers Morganin viimeisin kommentti kääntyi häntä itseään vastaan.

Harry ja Meghan kohauttivat Britanniaa hiljattain ilmoittamalla, että he aikovat astua syrjään brittihovin ytimestä ja asua jatkossa osittain myös Pohjois-Amerikassa. Samalla he kertoivat pyrkivänsä tulevaisuudessa myös taloudelliseen riippumattomuuteen. Lauantaina Buckinghamin palatsi vahvisti, että herttuapari menettää myös kuninkaalliset tittelinsä.

Piers Morgan otti ensimmäisen kerran kantaa Sussexin herttuaparin kohueroon jo heti keskiviikkona, vain muutama minuutti sen jälkeen, kun Harry ja Meghan ilmoittivat aikeistaan sosiaalisessa mediassa.

– Ihmiset sanovat, että olen liian kriittinen Meghan Marklen suhteen – mutta hän lemppasi perheensä, isänsä, suurimman osan ystävistään, ajoi Harryn etäälle Williamista ja nyt saanut hänet irtaantumaan kuninkaallisesta perheestä. Se siitä, Morgan twiittasi keskiviikkona täräyttäen suorat sanat Sussexin herttuattaresta.

Morgan jakoi omalla Twitter-tilillään kuvakaappauksen viestistä, jonka Meghan oli lähettänyt hänelle vuosia sitten.

Daily Mailille hiljattain kirjoittamassaan artikkelissa Morgan painotti, ettei hänellä ole ikinä ollut ongelmia Meghanin kanssa siksi, ettei herttuattaren ihonväri ole täysin valkoinen tai siksi, että hän on nainen. Hänen mukaansa ongelmat juontavat juurensa siitä, miten Meghan on käyttäytynyt ja kohdellut ihmisiä sen jälkeen, kun hänestä tuli herttuatar.

– Meghan on itsekäs, häikäilemätön sosiaalinen pyrkyri. Hän on koko elämänsä käyttänyt ihmisiä hyväkseen ja nyt hän tekee sitä kuninkaallisille, mies kirjoitti.

– Sen sijaan Harrysta on tullut heikko, onneton valittaja. Etuoikeutettu parodia siitä hauskanpitoa rakastavasta prinssistä, jota me kaikki rakastimme, hän jatkoi.

Meghanin ja Harryn on kerrottu valmistelevan parhaillaan muuttoa Kanadaan.

Morgan on aiemminkin kritisoinut suorasanaisesti herttuaparin valintoja ja elämäntapaa. Ennen herttuaparin esikoisen Archien syntymää suorapuheiseksi tiedetty Morgan kritisoi muun muassa Meghanin hulppeita New Yorkissa järjestettyjä vauvajuhlia. Viime vuoden lopulla hän haukkui Meghanin lyttyyn omassa televisio-ohjelmassaan.

Morgan on sanonut olleensa hyvä ystävä Meghanin kanssa vielä ennen häitä. Morganin mielestä Meghan kuitenkin heivasi hänet ystävälistaltaan sen jälkeen, kun meni naimisiin.