Tuoreet kuvat Brad Pittistä ja Jennifer Anistonista kohauttivat – näin Hollywoodin ex-unelmaparin suhde alkoi, rakkaus roihusi ja avioliitto tuhoutui

Romantiikannälkäiset Hollywood-fanit ihastuivat tuoreisiin kuviin ex-parista. Muistatko rakastettujen näyttelijöiden suhteen kiemurat?

Sunnuntai-iltana Los Angelesissa SAG-gaalan punaisella matolla tapahtui kohtaaminen, joka on villinnyt romantiikannälkäiset Hollywood-fanit. Arvostetussa elokuvagaalassa toisensa kohtasivat nimittäin entinen aviopari Jennifer Aniston, 50, ja Brad Pitt, 56.

Salamavalot räiskyivät, kun Hollywoodin entinen unelmapari kohtasi toisensa. Kuvissa näkyy, kuinka Brad Pitt otti entistä vaimoaan kädestä kiinni tapaamisen hetkellä. Kuvat kohtaamisesta levisivät välittömästi sosiaaliseen mediaan ja spekulaatiot ex-parin nykyisistä väleistä lähtivät vellomaan. Twitterissä huomioitiin muun muassa, että Pitt katsoo Anistonia kuvissa yhtä rakastuneena miehenä kuin mitä hän oli vuonna 2000, kun pari avioitui.

Näistä onnellisista kuvista maailma alkoi kohista.

Molemmat näyttelijät ovat tiettävästi sinkkuja tällä hetkellä, joten merkkejä parin uudesta romanssista on odotettu kuin kuuta nousevaa. Hollywoodin seuratuin avioliitto päättyi vuonna 2005 vain viiden vuoden jälkeen. Mutta miten kaikki alkoi ja miksi avioliitto hajosi?

Etenkin se, että Brad Pitt tarttui Jennifer Anistonia kädestä kiinni huomioitiin.

Ajassa täytyy palata taaksepäin yli 20 vuoden taakse vuoteen 1998, jolloin näyttelijät tapasivat ensimmäistä kertaa. Apureina rakkaustarinan alkumetreillä toimivat näyttelijöiden agentit, jotka järjestivät pariskunnalle sokkotreffit.

Ansiton on myöhemmin kertonut ABC Newsin haastattelussa kaksikon ensitapaamisen olleen erittäin rento ja hauska. Hän kertoo tienneensä heti ensitapaamisella tahtovansa avioitua Pittin kanssa.

– Me molemmat tiesimme sen. Se oli outoa, Aniston kertoi ABC Newsin haastattelussa.

Pari kuitenkin piti suhteensa salassa vuoteen 1999 asti. Tuolloin he näyttäytyivät ensi kertaa julkisesti median edessä Fight Club -elokuvan ensi-illassa. Vain muutama päivä elokuvaensi-illan jälkeen tähtipari saapui yhdessä Emmy-gaalaan ollen illan kuvatuimpia pariskuntia.

Brad Pitt ja Jennifer Aniston saapuivat yhdessä Emmy-gaalaan vuonna 1999 pian sen jälkeen, kun he olivat julkistaneet suhteensa.

Pari kihlautui lokakuussa 1999. Ilouutinen kihlautumisesta kerrottiin näyttävästi kesken Stingin konsertin New Yorkissa. Rakastunut pariskunta saapui lavalle, jolloin Aniston esitteli yleisölle timanttisormuksensa. Kihlaparin kerrotaan laulaneen yhdessä Stingin kanssa tämän hittikappaletta Fill Her Up, jossa lauletaan muun muassa Las Vegasissa avioitumisesta.

Vuonna 2000 koittivat pariskunnan unelmahäät, joita tosin Las Vegasin sijaan vietettiin hulppeissa puitteissa Malibussa. Hääpaikalta oli avarat näkymät Tyynelle valtamerelle. 200 vieraan joukossa oli Hollywoodin ykkösnimiä, kuten Cameron Diaz, Edward Norton ja Salma Hayek unohtamatta tietenkään Anistonin Frendit-kollegoita. Häiden on uutisoitu maksaneen noin miljoona dollaria ja niihin kuului muun muassa sydämenmuotoinen ilotulitus. Hääpaikka oli koristeltu 50 000 kukalla ja yleisöä viihdytti gospel-kuoro.

Monet Frendit-faneista muistavat myös, kuinka Pitt vieraili vuotta myöhemmin suosikkikomediassa. Frendien jaksossa kaksikon välit olivat mutkikkaat, mutta tosielämässä parin avioliiton kerrottiin voivan hyvin. People-lehden mukaan Pitt muun muassa yllätti rakkaansa ystävänpäivänä kesken tämän työpäivän. Lehden mukaan Pitt oli vienyt Frendien kuvauksiin Anistonille yllätyksen tämän taukotilaan 1500 ruusun muodossa, Pittin kerrotaan myös muodostaneen ruusujen terälehdillä rakkaudentunnustuksen: ”Rakastan vaimoani.”

Pariskunta oli Hollywoodin kuvatuimpia pareja. Kuvassa pari vuonna 1998.

Vuonna 2003 Anistonin kerrotaan sanoneen tv-toimittaja Diana Sawyerin haastattelussa, että hän toivoo saavansa Brad Pittin kanssa ”vähintään” kaksi lasta.

– En voi kuvitella, että olisin kenenkään toisen kanssa. Nain hänet, koska hän on elämäni rakkaus. Hänen kanssaan minulla on hauskempaa kuin koskaan ennen, Anistonin kerrotaan sanoneen Sawyerin haastattelussa.

Pari ei kuitenkaan koskaan ehtinyt saada yhteisiä lapsia, sillä vuonna 2004 viihdemaailmaa järkytti avioparin eroilmoitus. Pariskunta ilmoitti erostaan heti sen jälkeen, kun he palasivat Karibian-lomalta, jolla he olivat olleet yhdessä näyttelijä Courteney Coxin ja tämän silloisen aviomiehen David Arquetten kanssa.

Pitt ja Aniston julkaisivat People-lehden välityksellä erouutisensa:

– Tahtoisimme ilmoittaa, että seitsemän yhteisen vuoden jälkeen olemme päättäneet erota. Niille, jotka näitä asioita seuraavat, tahtoisimme ilmoittaa, ettei eromme syynä ole sen kaltaiset spekulaatiot, mitä juorulehdissä on ollut. Syynä päätökseemme on pitkällinen ja syvällinen pohdinta, pari kertoi People-lehdelle tiedotteen välityksellä.

– Pysymme edelleen hyvinä ja toisistamme välittävinä ystävinä, joiden välillä on suurta rakkautta ja kunnioitusta toista kohtaan, pari kertoi tiedotteessaan.

People-lehden lähde kuitenkin kertoi tuolloin, että Pittin ja Anistonin välit olivat jo ilmeisen kireät Karibian-lomalla.

– En ikinä nähnyt heidän koskettavan toisiaan illallisen aikana. Mutta sitten kun he huomasivat lähistöllä olevat valokuvaajat, he kietoivat kätensä toistensa ympärille ja alkoivat hymyillä leveästi aivan kuin he olisivat olleet uskomattoman onnellisia. Se toiminta oli aivan päinvastaista siihen verrattuna, mitä muutoin (lomalla) näin, nimettömänä pysyttelevä lähde kertoi People-lehdelle.

Jo ennen parin eroa Brad Pittin nimi oli liitetty hänen vastanäyttelijäänsä Angelina Jolieen. Jolien ja Pittin rakkaus roihahti Mr. & Mrs. Smith -elokuvan kuvauksissa, ja romanssia on pidetty syynä Anistonin ja Pittin eroon, vaikka pari alun perin sen tiedotteessaan kielsikin.

Noin neljä kuukautta sen jälkeen, kun Aniston ja Pitt olivat ilmoittaneet avioerostaan, lehdet julkaisivat paparazzikuvia Brad Pittistä ja Angelina Joliesta. Aniston kommentoi Vanity Fair -lehden haastattelussa kuvien shokeeraaneen häntä.

Jennifer Anistonin ja Brad Pittin avioero astui voimaan lokakuussa 2005. Seuraavan vuoden toukokuussa syntyi Brad Pittin ja Angelina Jolien ensimmäinen yhteinen biologinen lapsi Shiloh.

Brad Pitt ja Angelina Jolie Mr. & Mrs. Smith -elokuvan kuvauksissa.

Aniston onkin ottanut julkisuudessa kantaa myös huhuin siitä, että hän olisi eronnut Pittistä sen vuoksi, ettei tahtonut lapsia. Aniston oli väitteistä loukkaantunut ja kommentoi niitä Vanity Fairin haastattelussa.

– Eroavaa miestä ei ikinä syytettäisi siitä, että hän valitsee uran lasten sijaan. Nämä väitteet todella suututtivat minut. Minä en ole ikinä elämäni aikana sanonut, etten tahtoisi lapsia. Minä tahdoin saada lapsia silloin ja toivon, että edelleen saisin lapsia. Naiset, jotka ovat yhdistäneet uran ja perhe-elämän inspiroivat minua, miksi siis tahtoisin rajoittaa tämän elämän osa-alueen itseltäni? Olen aina tahtonut saada lapsia, enkä ikinä luopuisi siitä mahdollisuudesta urani vuoksi. Tahdon saada molemmat, Aniston kommentoi lehden haastattelussa.

Vuonna 2011 Mr. & Mrs. Smith -elokuvan tuottanut Arnon Milchan kertoi kirjassaan lisätietoa Brad Pittin ja Jennifer Anistonin avioerosta. Milchanin mukaan Aniston heitti Brad Pittin pihalle pariskunnan yhteisestä kodista välittömästi sen jälkeen, kun mies oli tunnustanut olevansa rakastunut vastanäyttelijäänsä Angelina Jolieen.

Brad Pitt tapasi Angelina Jolien Mr. & Mrs. Smith -elokuvan kuvauksissa 2004.

– Aluksi Jen ei halunnut uskoa miehensä suhteeseen. Hän kyseli elokuvan parissa työskenteleviltä ihmisiltä, mutta kukaan ei paljastanut suhdetta, koska he halusivat olla lojaaleja Pittille. Lopulta Jen vaati Bradin suoraan tilille, mutta hän kielsi salasuhteen, Milchan kirjoittaa.

Kirjan mukaan Pitt kuitenkin kertoi suhteesta Karibian-lomamatkalla.

– Jen oli raivoissaan ja heitti Bradin välittömästi pihalle, kirjassa kerrotaan.

Milchan myös vihjasi, että Bradin ja Angelinan välillä oli kemiaa jo ennen elokuvan kuvauksia. Angelinan tilalle Mrs. Smithin rooliin kaavailtiin ensin Nicole Kidmania, mutta näyttelijäkaksikon välillä ei ollut kemiaa, joten Brad vetäytyi projektista jo ennen sen alkua. Lopulta rooliin palkattiin Jolie ja Brad liittyi salamana takaisin tiimiin.

Hollywoodin tähtiparin erosta tuli valtava mediaspektaakkeli ja fanit jakautuivat kahtia tukeakseen Anistonia ja Jolieta. Eron jälkeen jopa myytiin t-paitoja, joissa luki ”Team Aniston” tai ”Team Jolie”.

Eron jälkeen Pitt oli naimisissa Jolien kanssa vuosina 2014–2016. Pittillä ja Joliella on yhdessä kuusi lasta, joista kolme on adoptoituja ja kolme ex-parin biologisia lapsia. Aniston puolestaan meni naimisiin näyttelijä Justin Theroux’n kanssa vuonna 2015. Myös he erosivat parin vuoden jälkeen vuonna 2017. Anistonilla ei ole lapsia.

Jennifer Aniston ja Justin Theroux olivat naimisissa muutaman vuoden ajan. Kuvassa pariskunta huhtikuussa 2017.

Kuvia ja tunnelmia Brad Pittistä ja Jennifer Anistonista vuosien varrelta:

Vuonna 2004 Anistonin tähdittämän Polly tuli kuvioihin -elokuvan ensi-illassa. Tuolloin parin avioliiton huhuttiin rakoilevan.

Vuonna 2001 Spy Game -elokuvan ensi-illassa.

Vuonna 2003 pari rennommin pukeutuneena Inpendent Spirit Awards -gaalassa.

Vuonna 2004 tyylikäs pari edusti yhdessä Cannesin elokuvajuhlilla.

Vuonna 2000 Julia Robertsin tähdittämän Erin Brokovich -elokuvan ensi-illassa.

Vuonna 2002 Brad Pitt nähtiin aiempaa tuuheammassa parrassa.

Lähteet: IS:n arkisto, People, Vanity Fair, Good Morning America, ABC News, Radar Online