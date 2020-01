Pamela Anderson meni naimisiin! Salamarakastunut pari salasi suhteensa visusti, vaikka kaikki alkoi jo yli 30 vuotta sitten

Pamela Anderson avioitui kaikessa hiljaisuudessa nuoruudenrakkautensa kanssa.

Pamela Anderson vietti maanantaina salaa häitään, kun hän asteli alttarille elokuvatuottaja Jon Petersin kanssa. Page Sixin mukaan Andersonin häät olivat todellinen yllätys, sillä pari ei hiiskunut aikeistaan julkisuudessa lainkaan eikä heidän tiedetty edes seurustelevan.

Hollywood Reporterin mukaan pari avioitui Malibussa yksityisessä, tarkoin varjellussa seremoniassa. 52-vuotiaalle Andersonille liitto on viides. 74-vuotias Peters on ollut naimisissa niin ikään viisi kertaa.

Tuoreella avioparilla on pitkä historia ja yllättävä yhteys, sillä he ovat tavanneet ensimmäisen kerran jo yli 30 vuotta sitten. Page Sixin mukaan pari seurusteli aikoinaan ja heidän välinsä lämpenivät hiljattain uudelleen. Pariskunta alkoi seurustella vain muutama kuukausi sitten ja häitä vietettiin pikavauhtia.

Vielä viime vuonna Anderson seurusteli jalkapalloilija Adil Ramin kanssa.

Hollywood Reporterin mukaan pariskunta tapasi alun perin Playboy-kartanossa 1980-luvulla. Anderson oli tuolloin alle parikymppinen ja muuttanut vain hieman aiemmin Los Angelesiin.

– Minä kävelin sisään ja näin tämän pienen enkelin baarissa. Se oli Pammy. Hän oli noin 19-vuotias. Minä tiesin, että hänestä tulisi iso tähti, Peters kertoo Hollywood Reporterille.

Peters ja Anderson seurustelivat jo 1980-luvulla, kun Anderson oli vain parikymppinen.

Petersin mukaan hän hullaantui vaaleasta kaunottaresta nopeasti ja pari muutti yhteen. Parin suhde ei kuitenkaan kestänyt tuolloin ja he päätyivät eroon. Anderson jäi kuitenkin kummittelemaan Petersin mieleen eikä hän koskaan unohtanut näyttelijää täysin.

– Kauniita tyttöjä on kaikkialla. Olisin saanut kenet vaan, mutta 35 vuoden ajan olen halunnut vain Pamelan, Peters sanoo Hollywood Reporterille.

– Hän saa minut villiksi, hyvällä tavalla.

Anderson toimitti Hollywood Reporterille oman tiedotteen avioliitostaan runon muodossa. Runossa hän kertoo Petersin olevan ”Hollywoodin alkuperäinen paha poika” ja ettei kukaan muu ole tämän veroinen.

– Rakastan häntä syvästi kuin perhettä, Anderson runoilee.

Näyttelijä viittaa runossaan siihen, että vaikka pari on tuntenut toisensa vuosikausia, on hän vasta nyt ymmärtänyt, että he ovat luotuja toisilleen.

– Nyt kun olen nähnyt enemmän elämää, olen tajunnut, että hän on ollut siellä koko ajan. Ei koskaan pettänyt minua. Olen valmis nyt ja hän on myös. Me ymmärrämme ja kunnioitamme toisiamme. Me rakastamme toisiamme ehdoitta. Olen onnekas nainen, Anderson kirjoittaa.

Anderson on ollut naimisissa aiemmin Tommy Leen, Kid Rockin ja kahdesti Rick Solomonin kanssa. Hän erosi Solomonista vuonna 2015.

Jon Peters on puolestaan ollut naimisissa Henrietta Zampitellan, Lesley Ann Warrenin, Christine Forsythin ja Mindy Petersin kanssa. Hänellä on ollut suhde myös Barbra Streisandin kanssa.

Peters tunnetaan pitkän linjan elokuvatuottajana ja hän on hyvin arvostettu Hollywoodissa. Hänen viimeisin elokuvansa on ylistetty A Star Is Born.