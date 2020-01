The Crown -tähti voitti arvostetun pystin roolistaan kuninkaallisena – puolusti SAG-gaalassa Sussexin herttuaparia

Helena Bonham Carterin mielestä on kiinnostavaa seurata Sussexin herttuaparin ratkaisun seurauksia.

The Crown -sarjassa näytellyt Helena Bonham Carter puolusti SAG-gaalassa prinssi Harrya ja herttuatar Meghania.

The Crown -sarjassa prinsessa Margaretia näytellyt Helena Bonham Carter, 53, avasi SAG-gaalassa sanaisen arkkunsa Sussexin herttuaparista. Helena voitti gaalassa palkinnon roolistaan suosikkisarjassa.

Näyttelijäkollegoidensa Josh O’Connorin ja Erin Dohertyn kanssa gaalaan saapunut Helena saapui gaalaan tummansinisillä paljeteilla koristellussa iltapuvussa.

Helena kiitteli siitä, että on saanut olla mukana tekemässä menestyssarjaa.

– Tämän tuotannon osana oleminen on ollut minulle ilo, Helena kertoi People-lehdelle gaalassa.

Näyttelijä myös kehui sarjassa näytelleitä kollegoitaan ylistäen heitä ”uskomattoman lahjakkaiksi”.

Helena Bonham Carter viihtyi SAG-gaalassa The Crown -sarjasta tuttujen näyttelijäkollegoidensa Erin Dohertyn ja Josh O’Connorin kanssa.

Puheen kääntyessä prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin hiljattain julkistettuun pesäeroon Britannian kuninkaallisesta perheestä, ottaa Helena Sussexin herttuaparia puolustavan kannan.

– On hyvin kiinnostavaa seurata, mitä he tekevät seuraavaksi. Maalima on heidän osterinsa.

Helenan mielestä on hienoa, että herttuapari on päättänyt ottaa ohjat omiin käsiinsä.

– Nyt he ovat oman kohtalonsa herroja. Onnea heille, Helena sanoi.

Helena on pysytellyt avioeronsa jälkeen vaitonaisena yksityiselämästään, mutta yksi asia on käynyt nyt selväksi: uusi onni on löytynyt 32-vuotiaan kirjailijana työskentelevän Rye Dag Holmboen kanssa.

Helena raotti salaisuuden verhoa parisuhteensa ympärillä brittilehti Harper’s Bazaarin haastattelussa lokakuussa 2019. Parin kerrotaan tavanneen toisensa häissä, jonne he olivat kutsuttuina yhteisen tuttavansa kautta. Bonham Carter vahvisti lehdelle suhteen tulleen yllättäen hänen elämäänsä.

– Suhde on tuonut odottamatonta taikaa elämääni, Helena myönsi onnellisena.

Pariskunta vältteli julkisuutta pitkään, ja he ovat tallentuneet kuviin vain hyvin harvakseltaan.

Gaala-asussaan Helena Bonham Carter yhdisti tummansinisin paljetein koristellun pukunsa näyttäviin aurinkolaseihin.

53-vuotias näyttelijälahjakkuus oli pitkään naimisissa ohjaaja Tim Burtonin kanssa. Kaksikko erosi vuonna 2014, mutta ehti tehdä yhdessä useita elokuvia, joita Helena tähditti.

Helenalla ja Timillä on 13 vuotta kestäneestä suhteestaan kaksi lasta. Ero otti koville monestakin syystä, mutta nainen kertoi haastattelussa kyllästyneensä suremiseen.

– Eroat, suret ja kyllästyt suremiseen. Sitten pääset siitä yli. Olen todella onnellinen erään toisen kanssa, Helena kuvaili tilannettaan.

Brittinäyttelijä Helena Bonham Carter on tehnyt kehuttuja roolisuorituksia lukuisissa elokuvissa. Hänet muistetaan muun muassa Kuninkaan puhe -elokuvasta ja roolistaan Bellatrix Lestrangena Harry Potter -elokuvissa.

Helena tähditti useita ex-miehensä Tim Burtonin ohjaamia elokuvia, joista tunnetuimpia ovat muun muassa Jali ja suklaatehdas, Sweeney Todd – Fleet Streetin paholaisparturi ja Liisa Ihmemaassa.