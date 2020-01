Onko tässä huutokauppahistorian erikoisin esine? Aki Palsanmäki tekee kauppoja Leningrad Cowboys -tähti Mato Valtosen kanssa

Suomen huutokauppakeisari pääsee tekemään kauppoja Markku ”Mato” Valtosen kanssa.

Mato Valtonen tunnetaan erityisesti Sleepy Sleepers ja Leningrad Cowboys -yhtyeiden johtohahmona.

Aki ja Heli Palsanmäki tapaavat Valtosen Lahden moottoripyörämuseossa.

– Olen vanha lahtelainen, aina harrastanut moottoripyöräilyä ja olen itsekin vähän museokamaa jo, Valtonen vitsailee.

Tarjolla on tuotteita, joita ei huutokaupassa usein näe. Erikoisin esine pöydällä on suuri koristeellinen betonipala.

– Pala Berliini muuria? Aki arvaa.

Betonipala paljastuu osaksi Helsingin historiaa.

– Vähän yli 20 vuotta sitten tuomiokirkko kunnostettiin. Siellä yläreunassa on näitä ollut tolkuttomasti, tämä on yksi niistä, eli tämä on pala Helsingin tuomiokirkosta, Valtonen kertoo.

– Tämä on ajautunut minulle, se ei ole varastettu, Valtonen nauraa.

Akia mietityttää, löytyykö erikoiselle tuotteelle tarpeeksi omistautunutta keräilijää ostajaksi.

– Kuka tuollaisen betonilohkareen ostaa, se on toinen asia. Voi olla, että siitä ei tule rahaa penniäkään, Aki miettii.

Tuomiokirkon palan lisäksi myynnissä on muun muassa Leningrad Cowboysin ja Mulkvist-huumoriorkesterin oheistuotteita. Aki haluaa Valtosen aarteet huutokaupattaviksi.

– Mielenkiintoisia tuotteita tarjolla. Ei ollut sitä perinteistä Arabian kippoa ja kuppia eikä kotimaista Iittalan lasia, vaan aivan erilaisia tuotteita, Aki sanoo.

Huutokauppakeisari arvelee kaupanteosta tulevan tiukkaa vääntöä.

– Herra Valtonen on kovan luokan bisnesmies. Tulee erittäin kovat hintaneuvottelut, Aki toteaa.

– Kyllä sellainen vajaa tonni pitäisi noista saada, Valtonen pohtii.

Suomen huutokauppakeisari tiistaisin kello 21 Nelosella ja Ruudussa.

