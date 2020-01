Lempääläinen Krista-Mariia, 21, maalaa työkseen lohkoja – pikkuveli patisti Miss MP -kisaan: ei ollut tuntea itseään meikkauksen jälkeen

Kauneuskisojen ensikertalainen otti kaiken irti kuvauspäivästä.

Krista-Mariia Suomela, 21, tulee Lempäälästä. Hän työskentelee teollisuusmaalaamossa pääruiskumaalarina.

– Maalailen päivittäin lohkoja, moottoreita ja muita vastaavia. Vapaa-ajallani maalailen autoja isäni hallilla, Krista-Mariia kertoo.

Lohkojen maalaamisen lisäksi Krista-Mariia harjoittelee kynäruiskumaalausta. Töitään hän ei vielä kehtaa näyttää, mutta perinteisellä siveltimellä hän on varsin taitava.

– Sivellin ja kynäruisku ovat ihan kaksi eri asiaa. Kynäruiskulla ei kosketa siihen pintaa. Pitää vain saada se kuvio aikaiseksi.

Maalaushommat Krista-Mariiaa on saanut verenperintönä.

– Vaari on automaalari ja menin hänen maalaamoonsa kesätöihin kun olin 12- tai 13-vuotias. Isona haluan oman yrityksen, oman automaalaamon.

Krista-Mariiaa on puhuessaan hieman hämillään, sillä ensimmäinen Miss MP -mediapäivä on tuonut mukanaan monenlaisia yllätyksiä.

– En ole koskaan näyttänyt tältä, hän huokaa.

– Normaalisti mennään tukka ponnarilla, enkä laita meikkiä. Tavallaan on aika prinsessaolo. Kun katson itseäni peilistä, ihmettelen, että kuka tuo on?

– Kameran edessä olisi voinut olla koko päivän. Oli se niin kivaa.

Krista-Mariia tulee kauneuskilpailuihin niin sanotusti boksin ulkopuolelta.

– Olen miehisellä alalla ja tykkään mopoista, mutta tykkään niistä tyttömäisistäkin jutuista.

Miss MP -kisaan Krista-Mariia lähti pikkuveljensä yllytyksestä.

– Pikkuveli oli viime vuonna MP-messuilla mukana nuori rakentaja -sarjassa. Hän oli 12-vuotias ja voitti. Hän sanoi, että mene sä tonne missihommaan ensi vuonna. Ei mua tarvinnut kahta kertaa kehoittaa, nuori nainen nauraa.

Miss MP -kokelaat eivät ole aivan perinteisiä missejä. Moottoripyöräpuolella on vähän ronskimpi meno.

– Siksi tämä sopii mulle. Ei mua mihinkään Miss Suomi -kilpailuun saisi.

Jos ura ei aukene kauneuskilpailussa Krista-Mariia voisi osallistua seuraavaksi laulukilpailuun.

– Olen kylppärilaulaja, karaokelaulaja ja muutaman kerran olen laulanut lavalla – häissä ja hautajaisissa. The Voice of Finland on käynyt monta kertaa mielessä, mutta en ole saanut aikaiseksi hakea.

Minkä biisin esittäisit ääni ratkaisee -vaiheessa?

– Se olisi ehdottomasti The Cranberriesin Zombie.