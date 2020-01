Symppiksestä sylkykupiksi – #metoo-pahiksen rooli sai suosikkinäyttelijän miettimään omaa käytöstään miehenä

Aimo Räsänen näyttelee TTT:n pohjoismaisessa kantaesityksessä Harvey Weinsteinin innoittamaa hahmoa. ”Tässäkin ilmiössä tulee ylilyöntejä myös toiseen suuntaan”.

Tiistaina Tampereen Työväen Teatterissa pohjoismaisen kantaesityksensä saava Karvas pala -näytelmä ei kerro Harvey Weinsteinista. Paitsi että kertoo.

– David Mamet (näytelmäkirjailija) on väistänyt kysymyksen ja väittänyt, ettei näytelmällä ole esikuvaa. Mutta onhan se ihan selvää, että kyse on Weinsteinista, konkarinäyttelijä Aimo ”Ami” Räsänen sanoo.

Kun Weinsteinista puhutaan, huomio ei kohdistu enää miehen suurtekoihin elokuvatuottajana. Sen sijaan puhutaan miehestä, johon seksuaalista häirintää vastustava #metoo-kampanja pitkälti henkilöityy. Weinsteinia syytetään muun muassa naisnäyttelijöiden ahdistelusta ja jopa raiskauksista.

Karvas pala on toki fiktio. Eikä päähenkilön nimi ei ole Harvey Weinstein vaan Barney Fein...

Aimo Räsänen vauhdissa Barney Feinina.

Räsänen, 54, ei ole ihan se ensimmäinen näyttelijä, jonka ajattelisi näkevänsä valtaansa törkeästi hyväksikäyttävänä öykkärinä. Muun muassa Kummeli-, Lehmän vuosi - ja Uusi päivä -sarjoista tutulla Räsäsellä on enemmänkin sympaattisen ja hauskan miehen leima.

Nyt TTT:n konkarinäyttelijä hyppää täysin erilaiseen rooliin. Pahikseksi, joka totuuden paljastuttua joutuu sylkykupiksi.

– On aika raju juttu, mihin Barney lopulta ajautuu ja miten hän yrittää aina rimpuilla itsensä jaloilleen, Räsänen miettii.

– Kyse on vallasta, manipulaatiosta, ihmisten hyväksikäytöstä. Siitä, mitä tapahtuu, kun joku saavuttaa sellaisen vallan, mikä läikkyy yli häneltä itseltäänkin.

Aimo Räsäsen esittämän elokuvapomon kanssanäyttelijänä Karvaassa palassa toimii muun muassa Suvi-Sini Peltola.

Naisten seksuaalinen itsemääräämisoikeus on noussut viimeistään #metoon myötä aikamme merkittävimpien puheenaiheiden joukkoon.

– Vaikka nyt puhutaan naisten rajusta hyväksikäytöstä, laajemmin kyse on vain tasa-arvosta, ihmisten oikeudesta omaan elämään.

Räsänen kertoo pohtineensa aihetta itsekin viimeiset pari vuotta kestäneen kohun aikana. Näytelmän tekeminen lisäsi tietoisuutta entisestään – omista puheista ja käytöksestä alkaen.

Syyllisyys piinaa monia. Eikä Räsänenkään julistaudu puhtaaksi pulmuseksi.

– Varmaan olen itsekin käyttäytynyt joskus väärin, vaikken muistakaan mitään yksityiskohtaisia tapauksia. Olisi hurskastelua sanoa, että olisi ollut jotenkin fiksumpi tai edellä aikaansa.

– Aiemmin sitä on laukonut juttuja, joita saa nyt miettiä ennakkoon kaksi kertaa. Havainnoin nyt paljon myös ympärilläni olevien miesten käyttäytymistä.

Yuko Takedan esittämä näyttelijä elokuvapomon kourissa.

Olennaisempaa on Räsäsen mukaan kuitenkin seuraus: se, miten jatkossa toimitaan.

– Jengi on osin hämmentynyt joutuessaan kamppailemaan omien syyllisyyksiensä kanssa. Että ei, s-tana, oonko mä oikeasti ollut tuollainen!

– Samalla tässäkin asiassa tulee ylilyöntejä myös toiseen suuntaan. Ilmiö on nähtävillä ja se on läikkynyt ylikin. Mutta niinhän tällaiset prosessit menevät: kellon puntari heilahtaa jollekin alueelle, joka saa vähän huvittavankin ilmiasun.

Näyttelijän työssä, tiiviissä ryhmässä toimiessa, asiallisen käytöksen rajat ovat hyvin erilaiset kuin niin sanotusti tavallisessa työympäristössä.

– Työnkuva on se, että olemme poikkeuksellisen lähellä toisiamme. Tunne-elämän möyhentäminen on osa työtämme, ja olemme konkreettisesti kiinni toisissamme monella tavalla. Normielämän rajat rikkoontuvat meillä koko ajan.

Räsänen korostaa, että näyttelijöidenkin täytyy kunnioittaa toistensa itsemääräämisoikeutta. Työn luonteen vuoksi rajat ovat Räsäsen mukaan kuitenkin ”liudentuvia”.

– On tilanteita, joissa käsi voi herkästi käydä jossain, missä sen ei välttämättä tarvitsisi käydä.

Aimo Räsäsen roolihahmon toiminta on näyttelijän mukaan vastenmielistä ja vastuutonta.

Vaikka näyttelijät ovat lähtökohtaisesti tasa-arvoisia, on samalla laatikolla myös yksilöitä, joilla on valtaa. Kuten Weinsteinilla.

– Kollegalle on helppo sanoa, että älä nyt. Mutta jos kysymys on siitä, että sun ura on kiinni siitä, lähdetkö mukaan vallanpitäjän leikkiin, niin sitä vastenmielisempää ja vastuuttomampaa se on.

– Tätä on tietysti tapahtunut Suomessa yhtä lailla. Weinstein ei ole mikään yksittäistapaus.

Karvaaseen palaan Räsänen on saanut valmistautua eri tavalla kuin aiempiin tuotantoihin. Syynä on se, että toinenkin perheen kiekkoilevista pojista on nyt luomassa lätkäuraa rapakon takana.

– Olin elänyt kymmenen vuotta kiekkoisänä, mutta lokakuussa Iivarikin lähti jenkkeihin. Arki muuttui siltä osin.

Aimo Räsänen vuosia sitten kiekkoisän roolissa Aapeli- ja Iivari-poikiensa seurassa.

Aapeli Räsänen, 21, pelaa nyt yliopistokiekkoa Bostonissa. Pikkuveli Iivari, 18, jääkiekkoilee lukiojoukkueessa Michiganin Muskegonissa. Pikkuleijonissa pelanneiden veljesten unelmana on tietysti NHL.

Kiekkoisän hommana on nyt etsiä nettistriimi.

– Viikonloppuyöt kattelen poikien pelejä. Kiekkoisänä toimiminen on ollut kivaa, mutta sitovaa. Nyt on jäänyt itsellekin aikaa pelata kiekkoa.

– Viime helmikuussa kävin itse Bostonissa. Nytkin lähden talvilomalla kattomaan poikia.

David Mamet´n kirjoittama Karvas pala ensi-illassa Tampereen Työväen Teatterissa tiistaina 21. tammikuuta Eino Salmelaisen näyttämöllä. Pohjoismainen kantaesitys. Ohjaus: Milko Lehto.

John Malkovichin tähdittämän Bitter Wheatin ensi-ilta oli kesäkuussa 2019 Lontoossa.