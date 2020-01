Sirpa Selänne murtuu kyyneliin tv:ssä kertoessaan kuolleesta isoveljestään – lapsuudenperhe kohtasi tragedian, joka jätti syvät arvet

Sirpa Selänne kertoo Villa Hintikka -ohjelmassa isoveljestään, joka menehtyi tapaturmaisesti ennen Sirpan syntymää.

Marja Hintikan luotsaamassa Villa Hintikka -sarjassa julkisuudesta tutut ihmiset kertovat elämänsä parhaimmista ja kipeimmistä kokemuksista.

Torstaina MTV3-kanavalla esitettävässä jaksossa vieraina nähdään kiekkotähti Teemu Selänteen puoliso Sirpa Selänne, avaruustähtitieteen professori Esko Valtaoja ja DJ Ville Virtanen eli Darude.

Sirpa Selänne, 50, kertoo ohjelmassa Marja Hintikalle elämästään Yhdysvalloissa, jossa he ovat asuneet Teemun kanssa jo yli 20 vuoden ajan. Selänne toteaa ohjelmassa olevansa erittäin perhekeskeinen ja se on perua jo hänen lapsuudenkodistaan.

Marja Hintikka nostaa ohjelmassa esille Sirpa Selänteen lapsuudenperhettä varjostaneen tragedian, josta Selänne on puhunut julkisuudessa hyvin harvoin.

– Millaisen jäljen se esikoislapsen menettäminen jätti teidän perheeseen? Hintikka kysyy ohjelmassa.

Sirpa Selänne puhuu Villa Hintikka -ohjelmassa isoveljensä Timon kuolemasta. Veli hukkui 7-vuotiaana, eikä Sirpa koskaan tavannut häntä.

Selänteen isoveli Timo kuoli 7-vuotiaana ja veljen kuolema on vaikuttanut Sirpaan ja hänen isosiskoihinsa Tiinaan ja Jaanaan kovasti lapsena, vaikkei Sirpa itse koskaan ehtinyt tavatakaan veljeään.

– Odota sekka, Sirpa Selänne sanoo ja pyyhkii kyyneliään.

– En muista sitä kertaa, kun minulle olisi kerrottu, että mulla on veli, joka kuoli. Olen tiennyt sen aina. Se on elänyt läsnä se asia, mutta kun olin lapsi, niin ei me hänestä niin paljon puhuttu, hän sanoo.

Selänne kuvailee ohjelmassa kyynelsilmin vanhempiensa Tertun ja Erkin tehneen kaikkensa suojellakseen häntä ja hänen siskojaan.

– Se vaikutti paljon, kun Timo kuoli hukkumalla, niin vesi on aina ollut vaarallinen elementti meidän perheelle, hän toteaa.

– Kun kävimme Pertunmaalla mökillä ja siellä uitiin ja saunottiin jatkuvasti, niin hirveän tarkkaa oli, ettei kukaan saa koskaan mennä yksin uimaan. Äiti ja isä olivat ylihuolehtivaisia, mikä on todella ymmärrettävää.

Villa Hintikassa Marja Hintikan vieraina nähdään torstaina esitettävässä jaksossa Esko Valtaoja (vas.), Sirpa Selänne ja Darude.

Perhekeskeinen Selänne kertoo arvostavansa sisaruussuhteitaan kovasti ja pitävänsä yhteyttä isosiskoihinsa tiiviisti. Hän sanoo ihailevansa vanhempiaan, jotka pyörittivät lapsiperheen arkea hirvittävästä surusta huolimatta.

– Ihailen omia vanhempiani, että he ovat kuitenkin tuollaisen perhesurun keskellä pystyneet ja jatkaneet yhteiseloa. Ihailen sitä vahvuutta ja parisuhdetta. Ehkä se antaa mulle sen, että haluan pitää huolta omasta parisuhteestani ja jakaa sen yhden ihmisen kanssa elämäni, Selänne sanoo.

Selänteet ovat olleet naimisissa vuodesta 1996. Parilla on neljä lasta: pojat Eemil (s. 1996), Eetu (s. 1997) ja Leevi (s. 2000) sekä tytär Veera (s. 2007).

– Kyllä me ollaan aika lovebirdsejä edelleenkin. Ollaan aika ärsyttävyyteen asti halailijoita ja pussailijoita. Puhuimme just, että luottamus ja rakkaus on supertärkeitä. Fyysinen kosketus on myös tärkeä. Me aina nukutaan lähellä ja pidetään kädestä, hän kertoo ohjelmassa.

Sirpa Selänne on aikaisemmin puhunut perhettään kohdanneesta suuresta surusta Eeva-lehden haastattelussa vuonna 2016. Hän kertoi tuolloin lehdelle vanhempien huolehtivaisuuden ärsyttäneen häntä lapsena, mutta nyt äitinä hän pystyy ymmärtämään heidän huolensa.

– Äiti ja isä tekivät kaikkensa suojellakseen meitä tyttöjä. Ilmassa oli aina pelko, että jotain kauheaa voi tapahtua, ja siksi pitää olla varovainen. Lapsena se ärsytti, mutta nyt äitinä ymmärrän vanhempieni huolen. Oman lapsen menettäminen on hirveintä, mitä ihmiselle voi tapahtua, Sirpa Selänne sanoi Eeva-lehdelle.

–En koe itseäni julkkikseksi. Se mitä näen Teemun rinnalla, kun hän on niin supersuuri julkkis täällä Suomessa, niin jos joku mut joskus tunnistaa jossain, niin se ei haittaa mua yhtään, Sirpa Selänne sanoo Villa Hintikassa.

Hän sanoi miettivänsä toisinaan, millaista elämä isoveljen kanssa olisi ollut ja minkälainen veli olisi nyt aikuisena. Hän sanoi uskovansa vahvasti, että olisi ollut veljensä kanssa erittäin läheinen.

– Sisaruussuhde on arvokkaimpia juttuja elämässä. Olen onnellinen, että olen saanut kokea sen ja tarjota saman myös omille lapsilleni.

– Enhän koskaan päässyt tutustumaan Timoon. Silti minulla on tunne, että olisimme varmasti olleet läheisiä, hän totesi Eevan haastattelussa.

Villa Hintikka MTV3-kanavalla torstaisin klo 20.