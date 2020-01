”Täydellinen selfie” koitui 21-vuotiaan mallin kohtaloksi – jyrkänteeltä pudonnut kaunotar joutui karmean somekiusaamisen kohteeksi

Perheen mukaan malli Madalyn Davisiä kiusattiin sosiaalisessa mediassa.

Malli Madalyn Davisin, 21, traaginen kuolema on nostanut otsikoihin jälleen selfie-kuolemat. Davis putosi sunnuntaina Australiassa 30-metriseltä jyrkänteeltä, jonne hän oli kiivennyt aamuvarhaisella ottamaan selfietä.

Nuoren naisen ruumis löydettiin vedestä neljä tuntia sen jälkeen, kun poliisit hälytettiin paikalle.

The Sun -lehti kertoo, että Davisin perhe on julkaissut tiedotteen, jossa mallin äiti Rebecca Smith ottaa kantaa julmiin somekommentteihin, joita netissä on levinnyt hänen tyttärestään.

Kuten IS eilen keskiviikkona kertoi, Rebecca Smith on kertonut tyttärensä kuoleman kirvoittaneet julmia kirjoituksia, joissa mallin kuolintapaa on pilkattu.

Smith kertoo julkaisemassaan tiedotteessa tyttärensä joutuneen kiusatuksi sosiaalisessa mediassa, eikä kiusaaminen ole loppunut hänen mukaansa edes hänen kuolemansa jälkeen.

– Maddie kamppaili ilkeää maailmaa vastaan, mutta näki aina ihmisissä hyvää. Valitettavasti sitä käytettiin toisinaan hyväksi, Smith sanoo tiedotteessa.

Hän kuvailee tyttärensä olleen herkkä ja hyväsydäminen, jopa sinisilmäinen, ja siksi Davis joutui toisinaan höynäytetyksi.

Kuvassa on Madalyn Davis. Kuva on julkaistu Davisin äidin Instagram-tilillä.

– Tästä huolimatta hän otti jokaisen päivän vastaan toiveikkaana ja hymy kasvoillaan.

Äidin mukaan Davis oli sometähti, mutta hän ei nauttinut julkisuudesta. Tytär julkaisi kuvia Instagramissa aluksi omaksi ilokseen ja pian hän rupesi saamaan sosiaalisessa mediassa yhä enemmän seuraajia.

Kuvassa oikealla Madalyn Davis. Oikealla on Davisin äiti Rebecca Smith.

– Se auttoi häntä selviytymään tuomitsevassa ja julmassa maailmassa, äiti luonnehtii.

Äiti sanoo tiedotteessaan ihmisten kutsuvan hänen tytärtään ”idiootiksi”, koska malli kiipesi jyrkänteelle ottamaan omakuvan.

– Tyttäreni ei ollut itsekeskeinen, vaan ihana ja kaunis ihminen, joka teki virheen, hän korostaa.

Davis oli lopettanut työnsä meikkaajana marraskuussa ja lähtenyt maailmalle. Davis oli viettänyt aikaa Thaimaassa, Balilla ja Australiassa ystäväporukan kanssa ja julkaissut reissusta lukuisia kuvia sosiaalisessa mediassa.

Täydellisen selfie-kuvan metsästys koitui kuitenkin nuoren naisen kohtaloksi Australian Diamond Bayssa.

New Zealand Herald -lehti kertoo, että Davisin Instagram-tili on nyt suljettu ilkeiden someviestien takia.

BBC kertoo Diamond Bayn olevan turistien keskuudessa erittäin suosittu kuvauspaikka ja kyseessä ei ole ensimmäinen kerta kun jyrkänteellä on sattunut onnettomuus.

BBC:lle kerrotaan, että jyrkänteelle aiotaan pystyttää aitoja, jotka estävät turisteja menemästä kallionkielekkeelle.

Kuvassa Madalyn Davis oikealla. Hänen äitinsä Rebecca Smith on kuvassa keskellä ja Davisin sisko Anastasia vasemmalla.