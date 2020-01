Uskomaton muodonmuutos – ikimuistoisen roolin Kovan onnen kundi -sarjassa tehnyt Ethan Suplee laihdutti lähes 100 kiloa

Näyttelijä Ethan Supleen uskomaton muodonmuutos ällistyttää. Kovan onnen kundi -tähti on pudottanut painoaan niin paljon, ettei miestä ole tunnistaa.

Suosikkisarja Kovan onnen kundista sekä elokuvista Perhosvaikutus ja The Walf of Wall Street tuttu näyttelijä Ethan Supleeta, 43, ei ole tunnistaa, tähti on nimittäin pudottanut elämäntapamuutoksella lähes 100 kiloa painostaan.

Suplee on puhunut avoimesti painonhallintaongelmistaan, kertovat Hollywood Reporter ja Fox News. Hän on vuoroin lihonut ja laihduttanut elämänsä aikana yhteensä yli 450 kiloa. Syynä jojoiluun ovat miehen mukaan olleet erilaiset dieetit. Mies on kokeillut muun muassa keto-dieettiä ja atkins-dieettiä. Dieetin päätyttyä paino on aina tullut nopeasti takaisin.

Nyt Suplee kuitenkin vakuuttaa tilanteen muuttuneen, sillä hän vakuuttaa sosiaalisessa mediassa tehneensä pysyvän elämäntapamuutoksen.

– Kovan onnen kundin jälkeen aloin pakkomielteisesti harrastaa pyöräilyä, Suplee sanoi Entertainment Weeklylle vuonna 2017.

– Minusta tulikin jossain vaiheessa hyvin hoikka – rasvaprosenttini oli vain yhdeksän. Toisaalta ajoin pyörällä kuudesta kahdeksaan tuntiin päivässä, kuutena päivänä viikossa. Kahden vuoden jälkeen vaimoni sanoi minulle, että ”Hei idiootti, et voi vain jäädä eläkkeelle ja ajaa pyörällä. Sinun on mentävä töihin”, Suplee kertoi lehdelle.

Ethan Suplee lastensa kanssa Los Angelesissa vuonna 2016.

Työnsaanti osoittautui hoikistuneelle miehelle vaikeaksi. Koe-esiintymisissä agentit eivät enää tunnistaneet Supleeta.

Paino alkoi vähitellen tulla takaisin, mutta sitten Suplee alkoi käymään kuntosalilla. Takaisin saadut kilot ja lihakset auttoivat miestä samaan roolin sarjassa The Ranch. Sittemmin Suplee on näytellyt myös kauhukomediasarjassa The Santa Clarita Diet.