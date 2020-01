Ruotsalaisbloggaaja hehkutti somessa täydellistä luksuselämäänsä, vaikka oli konkurssin partaalla – kun totuus paljastui, seuraukset olivat musertavat

Bloggaaja ja yrittäjä Isabella Löwengrip, 28, avautuu raskaasta vuodestaan uudessa Flip side -dokumentissa.

Ruotsalainen luksusbloggaaja Isabella Löwengrip, 28, kertoo hiljattain ilmestyneessä Flip side -dokumentissa, miten hän piti kulissia yllä sosiaalisessa mediassa kuukausien ajan sen jälkeen, kun hänen yrityksensä joutui taloudellisiin vaikeuksiin vuonna 2019. Dokumentti on kuvattu viime syksynä.

Löwengrip perusti suositun Blondinbellan-bloginsa vain 14-vuotiaana. Kaksi vuotta myöhemmin hän perusti ensimmäisen yrityksensä ja muutamassa vuodessa Löwengripistä tuli yksi Pohjoismaiden suosituimmista bloggaajista ja muotivaikuttajista. Viime vuonna naisen uralla tapahtui täyskäänne ja yhtäkkiä hänellä oli käsissään paljon velkaa ja konkurssikypsä firma.

– Olen elänyt kuplassa jo jonkin aikaa. Olen yrittänyt kasvattaa yrityksiäni ja saada kaiken näyttämään hyvältä. Kaiken piti näyttää hyvältä ja menestyksekkäältä. Mutta mikään ei ollut todellista, Löwengrip kuvailee dokumentissa.

28-vuotias Löwengrip on luonut miljoonaomaisuuden bloginsa, sosiaalisen median sekä Löwengrip-kosmetiikkabrändinsä avulla. Viime vuonna Pohjoismaissa menestynyt brändi lanseerattiin myös Yhdysvalloissa, Australiassa ja Kiinassa ja siitä oli tarkoitus tulla maailmanlaajuinen menestys. Amerikan valloitus meni lopulta täysin pieleen ja oli vähällä suistaa hänet vararikkoon. Menestystarina tyssäsi rapakon takana heti alkuunsa.

Löwengrip ei kuitenkaan pitkään aikaan antanut henkilökohtaisten vaikeuksiensa heijastua siihen, miltä hänen elämänsä vaikutti ulospäin. Naisen Instagram-tili täyttyi erilaisilta edustustilaisuuksista, ulkomaanmatkoilta sekä luksustuotteista napatuista kuvista. Syksyllä Löwengripin ylläpitämät kulissit alkoivat kuitenkin mureta ja totuus valkeni naisen asiakkaille.

Kun ihmisille valkeni, ettei Löwengrip ollut kertonut koko totuutta yrityksensä taloudellisesta tilanteesta, aiheutti se monien asiakkaiden vetäytymisen. Lopulta Löwengripin täytyi tehdä radikaaleja muutoksia, jotta hän pystyisi maksamaan palkkaa Löwengrip Invest -yrityksensä työntekijöille.

– Menetimme 80 prosenttia kaikista asiakkaistamme. Jotta sain maksettua kaikkien palkat tässä kuussa, minun piti myydä osakkeitani. Mutta se on ihan okei, se on osa yrittäjyyttä, nainen pohdiskelee dokumentissa.

Syksyllä Löwengrip kertoi, että hänen kosmetiikkabrändissä vetäytyy toistaiseksi muilta markkinoilta keskittyen ainoastaan Skandinaviaan ja Saksaan sekä supistaa liikevaihtoaan noin 80 miljoonasta Ruotsin kruunusta (7,4 miljoonasta eurosta) noin 40–50 miljoonaan kruunun (3,7–4,6 miljoonaan euroon).

Marraskuussa tapahtui kuitenkin uusi käänne, jonka seurauksena Löwengrip joutui irtisanomaan enemmistön Löwengrip Invest -yrityksensä työntekijöistä. Hän kertoi tuolloin ottavansa jatkossa enemmän vastuuta muun muassa sosiaalisen median kanavistaan, joiden pyörittämisen hän oli aiemmin jättänyt työntekijöiden vastuulle.

Tammikuussa 2020 Löwengrip kertoi jälleen uudesta vastoinkäymisestä. Instagram-tilillään julkaisemassaan päivityksessä nainen paljasti eronneensa miehestään Erik Selinistä. Selin on ruotsalainen miljardööri, joka omistaa suuren osuuden SATO-asuntosijoitusyhtiöstä ja toimii myös sen hallituksen puheenjohtajana. Selinin nettovarallisuudeksi on arvioitu noin 3,4 miljardia dollaria.

Löwengrip tunnetaan sosiaalisessa mediassa yltäkylläisestä luksuselämästään. Hän asuu Tukholman ulkopuolella sijaitsevalla Lidingön saarella noin 2,8 miljoonan euron arvoisessa asunnossa. Löwengripin blogi on edelleen naisen taloudellisista vaikeuksista huolimatta Pohjoismaiden luetuimpia ja Instagramissa hänellä on 461 000 seuraajaa.

Löwengrip on kahden lapsen äiti ja hän on eronnut lastensa isästä. Lapset viettävät vuoroviikoin aikaa äidillään ja isällään. Hän on myös kertonut julkisuudessa avoimesti, ettei ole tekemisissä vanhempiensa kanssa.