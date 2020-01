Maailmankuulu laulajatähti taltioi aamukahvihetkensä Instagramiin – pian suomalaisfanit huomasivat videolla jotakin erikoista

Laulaja Ellie Goulding nautti aamukahviaan Iittalan Taika-mukista videolla, jonka hän jakoi Instagramissa 14 miljoonalle seuraajalleen.

Brittilaulaja Ellie Goulding yllätti suomalaiset seuraajansa viikonloppuna, kun hän jakoi videon aamukavihetkestään Instagramin Stories-osiossa. Videolla Goulding, 33, toivotteli seuraajilleen nautinnollista ja kofeiinin täyteistä viikonloppua. Gouldingilla on Instagramissa yli 14 miljoonaa seuraajaa.

Ei aikaakaan, kun tähden suomalaisfanit huomasivat 15 sekunnin mittaisella videopätkällä jotakin tuttua. Muki, josta Goulding aamukahviaan nautti, ei nimittäin ollut mikä tahansa muki, vaan suomalaisille varsin tutun Iittalan Taika-sarjan sininen muki. Goulding kallisti mukiaan juuri sen verran, että myös sen pohjassa ollut Iittalan logo tuli esiin.

Gouldingin mukivalinta herätti välittömästi hilpeyttä suomalaisten keskuudessa. Muun muassa viestipalvelu Jodelissa ehdittiin jo kysellä, olisiko kenties aika lähteä torille tämän kunniaksi.

– Torille, eräs kommentoi suomenlipun kera.

– Onko siellä jo paha tungos vai mahtuuko joukkoon? vitsaili toinen.

Goulding on erittäin tunnettu artisti niin kotimaassaan kuin myös kansainvälisesti.

Ellie Goulding nousi julkisuuteen vuonna 2010, kun hän julkaisi ensimmäisen albuminsa Lights. Vuotta myöhemmin hänet palkittiin Britannian parhaana naisartistina. Hänen tunnetuimpia hittejään ovat muun muassa Burn, Figure 8, Love Me Like You Do sekä Still Falling For You.

Syyskuussa 2019 Goulding meni naimisiin taidekauppias Caspar Joplingin kanssa. Britannian Yorkshiressa järjestetyt häät olivat yksi syksyn odotetuimpia seurapiiritapahtumia ja vieraiden joukossa oli useita julkisuuden henkilöitä sekä kuninkaallisia. Goulding esiintyi aikanaan myös prinssi Williamin ja herttuatar Catherinen häissä vuonna 2011.

Goulding oli yksi Ruisrock-festivaalin pääesiintyjistä viime kesänä.

Goulding on esiintynyt myös Suomessa useampaan otteeseen. Viime kesänä hän oli yksi Turussa järjestettävän Ruisrock-festivaalin pääesiintyjistä. Ruisrockissa nainen esiintyi myös vuonna 2015. Ruisrockin lisäksi Goulding on esiintynyt muun muassa Joensuussa Ilosaarirock-festivaalilla.

Gouldingilla on Suomeen muitakin yhteyksiä. Yksi Gouldingin taustajoukoissa vaikuttavista henkilöistä on nimittäin suomalaisartisti Alma Miettinen. Hätönen on sekä kirjoittanut että tuottanut kappaleita Gouldingille.