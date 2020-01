Bikini fitness -tähti Pernilla, 19, juhli Urheilugaalassa Janni Hussin kanssa – jätti tarjotun illallisen tylysti syömättä

Pernilla Böckerman on yksi Suomen seuratuimmista fitness-urheilijoista.

Fitness-urheilija Pernilla Böckerman, 19, osallistui muiden suomalaisurheilijoiden tapaan Urheilugaalaan. Tuoreella Youtube-videolla hän kertoo, miten valmistautu juhlaan.

Torstaina koko kevään kestävä gaalakausi korkattiin myös Suomessa, kun Helsingin Hartwall Areenalla vietettiin Urheilugaalaa. Gaala keräsi jälleen monet suomalaisurheilijat juhlimaan vuoden aikaisia saavutuksia ja heidän joukossaan oli myös satojen tuhansien seuraama fitness-tähti Pernilla Böckerman, 19.

Sosiaalisessa mediassa suurta suosiota nauttiva Pernilla julkaisi lauantaina omalla Youtube-kanavallaan videon, jossa hän kertoo valmistautumisestaan torstaiseen gaalaan. Kyseisellä videolla parhaillaan kevään bikini fitness -kilpailuihin valmistautuva Pernilla paljasti, että aikoo kuljettaa Urheilugaalaan mukanaan omat eväät.

– Tuollahan ollaan enemmän kuin puoli tuntia, eli tuollahan ollaan silleen, että mun pitäisi jo syödä seuraava ruoka-annos. Mulla on iltalaukku, mihin mahtuu just ja just maissikakkuja. Sinne ne onneksi mahtuu, Pernilla kertoi videolla ja esitteli Yves Saint Laurent -merkkistä iltalaukkuaan.

Videolla näkyy, kuinka Pernilla nauttii juhlahumusta yhdessä muiden fitness-kaunotarten Janni Hussin ja Emmi Lehtomaan kanssa. Kun muu seurue nautti gaalaillallisen antimista ja punaviinistä, söi Pernilla illallispöydässä omia maissikakkujaan.

– Tällaista tää on, kun on dieetillä, Pernilla naureskeli kameralle.

19-vuotias Pernilla on yksi suosituimpia suomalaisia sosiaalisen median vaikuttajia. Hän on menestynyt myös bikini fitneksen puolella. Pernilla teki debyyttinsä lajin parissa viime keväänä järjestetyssä Fitness Classicissa ja pokkasi kilpailuista junioreiden SM-hopeaa sekä voitti aikuisten sarjan.

Menestyksensä ansiosta Pernilla pääsi edustamaan Suomea myös viime keväänä Espanjassa järjestettyihin lajin EM-kilpailuihin. Sieltä Pernilla nappasi viidennen sijan juniorisarjassa.

Pernilla on kertonut valmistautuvansa parhaillaan jälleen bikini fitness -kilpailuihin, jotka pidetään tänä keväänä. Lajin luonteeseen kuuluu pitkä ja tiukka dieetti, mikä selittää myös sitä, miksei Pernilla voinut syödä urheilugaalassa hänelle tarjottua illallista. Kisadieettiin kuuluu olennaisesti tarkka ruokavalio, jossa lähes kaikki, mitä suuhun pannaan, käytetään ensin ruokavaa’an kautta.

Tänä keväänä Pernilla nähdään myös television puolella, sillä nuori nainen tähdittää Fitnesspäiväkirjat -ohjelman uusinta tuotantokautta yhdessä Eevi Teittisen, Nanna Karalahden sekä Tia-Maria ”Tinze” Sokan kanssa.

Pernilla on todella suosittu sosiaalisessa mediassa. Hänellä on Instagramissa lähes 200 000 seuraajaa ja hänen Youtube-kanavaansa tilaa 145 000 käyttäjää. Hän kuvaa Youtube-kanavalleen runsaasti treeni- ja ruoka-aiheisia videoita ja kertoo seikkaperäisesti siitä, millaista fitness-urheilijan arki todellisuudessa on.