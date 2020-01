Meghanin kohuissa ryvettynyt Thomas-isä rikkoi hiljaisuuden skandaalierosta – laukoi suorasanaisen arvion siitä, miksi tytär jätti kuninkaallisen elämän

Meghanin isä Thomas Markle kommentoi Sussexin herttuaparin skandaalieroa ensimmäistä kertaa tuoreessa dokumentissa.

Herttuatar Meghanin isä, Thomas Markle, 75, on antanut ensimmäisen haastattelunsa sen jälkeen, kun Sussexin herttuapari ilmoitti aikeistaan astua syrjään brittihovista. Lauantaina Buckinghamin palatsista tiedotettiin, että Harry ja Meghan menettävät kuninkaalliset tittelinsä eikä heitä enää nähdä hovin edustustilaisuuksissa.

Meghanin ja Harryn toimintaa on kuluneiden viikkojen aikana kommentoitu ja arvosteltu usean tahon toimesta. Niin herttuaparin ystävät, kuninkaallisasiantuntijat kuin Meghanin sisarpuoli Samanthakin ovat avanneet sanaisen arkkunsa asiasta, jota on kutsuttu modernin monarkian pahimmaksi kriisiksi. Thomas Markle ei kuitenkaan ole sanonut sanaakaan, ennen kuin nyt.

Buckinghamin palatsi tiedotti lauantaina, että Harry ja Meghan menettävät kuninkaalliset tittelinsä.

Uudessa, puolitoistatuntisessa tv-dokumentissa Thomas Markle: My Story Markle kuvailee tyttärensä ja tämän puolison toimintaa häpeälliseksi. Marklen mielestä Harry ja Meghan halventavat kruunua käytöksellään.

– Kun he menivät naimisiin, he sitoutuivat olemaan osa kuninkaallista perhettä ja edustamaan hovia. Olisi hölmöä, jos he eivät tekisi niin. Tämä on yksi vanhimpia instituutioita ja he tuhoavat sen. He halventavat sitä, heidän ei tulisi tehdä niin, Markle tilittää dokumentissa.

Markle myös ihmettelee, miksi ihmeessä Meghan halusi luopua kuninkaallisesta elämästä – onhan prinsessana olo lähes jokaisen pienen tytön unelma. Hän syyttääkin tytärtään ahneudesta ja väittää tyttärensä heivanneen kuninkaalliset velvollisuudet rahanahneuttaan.

– Harryn ja Meghanin erottautuminen muusta kuninkaallisesta perheestä on pettymys, sillä hän oikeasti toteutti jokaisen tytön unelman, Markle harmittelee.

– Jokainen pieni tyttö haluaa olla prinsessa. Hän sai sen ja nyt hän heittää sen pois. Näyttää siltä, että hän tekee niin rahan takia, hän täräyttää.

Thomas Markle ihmettelee syvästi, miksi Harry ja Meghan halusivat heivata kuninkaallisen elämän.

Markle kertoo, ettei ole puhunut tyttärelleen sen jälkeen, kun heidän välinsä viilenivät ennen Harryn ja Meghanin häitä toukokuussa 2018. Mies uskoo, ettei hänen ja Meghanin välejä pysty enää korjaamaan, vaikka kuninkaalliset velvollisuudet ovatkin nyt taaksejäänyttä elämää.

– En näe, että hän ottaisi minuun yhteyttä varsinkaan sen jälkeen, mitä olen nyt tässä sanonut, Markle toteaa.

– Mutta he ovat muuttumassa kadonneiksi sieluiksi nyt. En tiedä, mitä he ajavat takaa. En usko, että he tietävät sitä itsekään, hän pohtii.

Meghanin ja hänen Thomas-isänsä välit ovat olleet maailmassa kuuma puheenaihe sen jälkeen, kun heidän välirikkonsa vuosi julkisuuteen herttuaparin häiden alla. Thomasta ei nähty lopulta lainkaan kuninkaallisissa häissä, vaan Meghanin saattoi alttarille miljoonien silmäparien alla Harryn isä, prinssi Charles.

Hiljattain Meghanin ja hänen isänsä välit nousivat jälleen tapetille herttuattaren syksyllä nostaman oikeuskanteen myötä. Brittimedioiden uusimpien tietojen mukaan Thomas-isän odotetaan todistavan tytärtään vastaan tulevassa oikeudenkäynnissä, joka liittyy vahvasti Meghanin isälleen osoittamaan kirjeeseen, joka vuodettiin laittomasti julkisuuteen.

Thomas Markle avautuu skandaalierosta tuoreessa televisiodokumentissa.

Markle on tiettävästi jakanut juristilleen hänen ja Meghanin välisen salaisen tekstiviestiketjun, joka paljastaa isän ja tyttären suhteen hajoamisen häiden alla vuonna 2018. Asiakirjoista selviää, että kun Markle kertoi tyttärelleen viestitse, että hän ei voinut osallistua tämän häihin sydänleikkauksesta johtuvan lentokiellon vuoksi, hän sai tekstiviestin, joka vaikutti olevan prinssi Harryn kirjoittama.

Viestin sisältö oli syyllistävä. Marklen terveyden voinnista kysymisen sijaan viesti syytti häntä Meghanin loukkaamisesta. Se jätti Marklen ”syvästi loukkaantuneeksi”.

Meghanin ystävät kertoivat aiemmin Peoplelle herttuattaren kirjoittaneen isälleen kirjeen, jossa hän aneli isäänsä lopettamaan vainoamisen.

Meghanin ja hänen isänsä välirikko juontaa juurensa jo aikaan ennen herttuaparin häitä.

Viisisivuinen kirje paljastaa isän ja tyttären äärimmäisen tulehtuneet välit kaikessa raadollisuudessaan. Käsinkirjoitetussa kirjeessä Meghan kuvailee isänsä brittilehdille antamien haastatteluiden "särkeneen hänen sydämensä miljooniin palasiin".

– Isä, kirjoitan tämän kirjeen raskain sydämin. En ymmärrä, miksi olet päättänyt lähteä tälle tielle etkä suostu näkemään aiheuttamaasi tuskaa, Meghan kirjoitti medialle vuodetussa kirjeessä.