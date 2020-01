Putous-tähti Ernest Lawsonista tulee jälleen isä – ilouutinen paljastui hellyttävällä tavalla

Ernest Lawsonilla ja hänen puolisollaan on kahden vuoden ikäinen tytär. Nyt pariskunta odottaa toista yhteistä lastaan.

Näyttelijä Ernest Lawson kertoi sunnuntaina Instagramissa, että perheeseen odotetaan toista lasta.

Muun muassa Putous-sarjasta tuttu näyttelijä Ernest Lawson ja hänen puolisonsa odottavat toista lastaan. Lawson, 32, kertoi ilouutisen sosiaalisen median välityksellä sunnuntaiaamuna.

Lawson julkaisi omalla Instagram-tilillään hellyttävän kuvan reilun kahden vuoden ikäisestä tyttärestään, joka katselee tulevaa pikkusisarustaan ultraäänikuvasta.

– ”Musta tulee isosisko”, Lawson kirjoitti kuvatekstissä.

Suloinen kuva on kerännyt nopeasti satoja tykkäyksiä sekä onnittelukommentteja. Ensimmäisten joukossa kuvaa riensi kommentoimaan vihreiden entinen kansanedustaja Jani Toivola, joka onnitteli Lawsonia tulevasta perheenlisäyksestä.

Lawson ja hänen vaimonsa menivät naimisiin vuonna 2015, ja perheeseen syntyi pieni tyttö joulukuussa 2017. Marraskuussa 2019, isänpäivän tienoilla Ilta-Sanomille antamassaan haastattelussa Lawson kertoi tyttärensä perineen paljon hänen luonteenpiirteitään.

– Minusta on ihanaa, että hän on sellainen hassuttelija, kuten minäkin olin lapsena ja olen edelleenkin. Näen hänessä paljon itseäni, Lawson kertoi Ilta-Sanomille tuolloin.

– Hän on sellainen viihdyttäjä ja rakastaa huomiota. Vieraat saavat aina tietää, että millainen kuperkeikka on opittu tai mikä biisi on soinut juuri päiväkodissa, hän naureskeli.

Ernest Lawson on tullut kansalle tutuksi muun muassa ohjelmista Putous ja Huuma.

Samaisessa haastattelussa Lawson paljasti, että perhe ja isyys ovat aina olleet hänen haaveitaan. Lawson kertoi elämän muuttuneen pienokaisen myötä, mutta ainoastaan parempaan suuntaan.

– Tiesin aina, että haluan lapsen, jos minulle sellainen mahdollisuus suodaan. Isyys on ollut paljon enemmän, ja paljon parempaa kuin olin osannut ajatella, Lawson iloitsi.

– Kun on itse isä, tajuaa mitä se tarkoittaa, että perhe on kaikki kaikessa. Olen aina viihtynyt kotona, ja nyt haluan olla tietysti mahdollisimman paljon läsnä lapsen ja vaimon kanssa.

Ernest Lawson nousi koko kansan tietoisuuteen Putous-viihdeohjelman myötä vuonna 2017. Sittemmin mies on tähdittänyt muun muassa Huuma-viihdeohjelmaa, jonka hän juonsi yhdessä ystävänsä Roope Salmisen kanssa. Ammatiltaan oululaislähtöinen Lawson on kuitenkin opettaja.