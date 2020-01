Kommentti: Harry sai toivomansa Reino-tossujen hajuisen tulevaisuuden – jäikö kunnianhimoiselle Meghanille pelkkä mustapekka?

Prinssi Harry luultavasti odottaa mielellään rauhaisaa tulevaisuutta, mutta hänen kunnianhimoiselle vaimolleen edessä voi olla kova ajat, kirjoittaa Ilta-Sanomien digijulkaisuvastaava Sanna-Leena Santapakka.

Tänään tapahtui, mitä ehdittiin jo odottaa: Itseltään kuningatar Elisabetilta tuli napakka tiedotus, jossa kerrottiin kuivasti, että kiukutteleva Sussexin herttuapari oli laitettu aisoihin.

Kuningatar Elisabet on käyttänyt koko massiivisen hallintokautensa monarkian ylläpitämiseen ja mikään, ei mikään, saa sitä horjuttaa. Kuningatar on siirtänyt syrjään henkilökohtaiset tunteensa siitä lähtien, kun tieto isän kuolemasta saavutti hänet vuonna 1952. Tämä uskomattoman voimakas nainen on kohdannut huomattavasti suurempia esteitä, kuin pojanpojan ja tämän tuoreen vaimon, joita ei nyt sillee tavallaan hirveesti huvita kätellä keskiluokkaisia epämediaseksikkäitä brittijuntteja.

Kuningattaren henkilökohtaisessa viestissä nykäistiin hyvin reippaasti ohjakset takaisin Buckinghamin palatsiin. Etenkin tiedotteen toinen osa huusi rivien välistä isoilla kirjaimilla, että prinssi Harrylle oli luettu lakia palatsissa ja muistutettu ihan peruskäytöstavoista.

Viikko sitten haastattelemani kuninkaallisasiantuntija Peter Hunt muistutti, että prinssi Harry ei koskaan ole viihtynyt julkisuuden valokeilassa. Hän on moneen otteeseen pohtinut, millaista olisi elää tavallista elämää. Uskon, että kun tuoreessa Sussexin perheessä on heitelty ilmaan ajatusta syntyperään kuuluvien vastuiden välttelystä, on Harry tarttunut siihen kuin sika limppuun. Eikä 12-vuotiaana paparazzien jahtaukseen äitinsä menettänyttä miestä voi siitä syyttää. Uskon, että prinssi Harry on ainakin aluksi hyvin onnellinen ilman kuninkaallisia korkeuksia Kanadassa.

Mutta entä herttuatar Meghan, tai kuten kuningatar itsekin viestissään kirjoitti, ihan vaan Meghan? Prinssin vaimosta on maalailtu kuvaa häikäilemättömänä pyrkyrinä ja tabloidimedian rusentamana, rasismin uhriksi joutuneena raukkana. Meghan tuskin on kumpaakaan, mutta ehdottoman voimakastahtoinen oman tiensä kulkija hän on. Ristiriidat kruunun kanssa olivat väistämättömät, sillä monarkiaan kuuluu oman persoonansa, halujensa ja tapojensa painaminen takaa-alalle. Kysykää vaikka prinssi Philipiltä, joka joutui hylkäämään kaiken, miehisyydestään lähtien, tukeakseen vaimoaan valtaistuimella. Philipin kerrotaankin olleen liki slaagin partaalla herttuaparin kiukuttelusta kuullessaan.

Vaikka idea Kanadaan karkaamisesta olisikin Meghanin kynästä, pelkään, että hänelle jää tässä pokerissa palatsia vastaan käteen pelkkä mustapekka. Alunperin herttuaparin tiedotteessa maalailtiin hurjia suunnitelmia siitä, kuinka herttuapari vuolee sitä kuuluisaa lännen tuohta ihan omilla ehdoillaan, samalla kun käyvät satunnaisesti kuningattaren mandaatilla halailemassa sopivasti Instagram-preesenssiä nostavia viehättäviä sotaorpoja. Tänään illalla näihin suunnitelmiin sidottiin betoniharkko ja ne upotettiin Thames-jokeen. Herttuapari voi temmeltää miten haluaa, mutta kuningashuonetta ei enää edusteta ja rahat pitää repiä omasta takaa.

Prinssi Harry saattaa siis mielellään odotella tulevaisuutta poika polvellaan ja Reino-tossut jalassa kiikkustuolissa. En kuitenkaan usko, että herttuatar Meghan jää katselemaan, miten haltijakummin prinsessavaunut muuttuvat tavalliseksi Ford Mondeoksi ja Michelle Obamankin pääsee jatkossa tapaamaan vain tunkemalla takahuoneeseen, kun kruunu-vip on lakkautettu. Nähtäväksi jää, minkälaisia riitoja tämä vielä aiheuttaa pariskunnan keskinäisiin väleihin.