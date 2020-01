Lähes kaikki pariskunnan tulot ovat peräisin prinssi Charlesilta, Harryn isältä.

Sussexin herttuapari Harry ja Meghan luopuvat kuninkaallisista titteleistään. Jatkossa heidät tunnetaan Sussexin herttuana ja Sussexin herttuattarena.

Herttuapari ei jatkossa enää saa rahoitusta Britannian valtiolta. Se ei välttämättä herttuaparin taloutta suuresti hetkauta, sillä heidän verkkosivujensa mukaan tämä rahoitus on ollut vain noin viisi prosenttia heidän tuloistaan.

Suurempi kysymys onkin, jatkaako prinssi Charles herttuaparin rahoittamista, ja jos jatkaa, millaisella summalla? Parin tuloista 95 prosenttia tulee prinssi Charlesilta, joka on myös Cornwallin herttua ja saa rahansa Cornwallin herttuakunnalta.

Charles rahoitti poikiaan Harrya ja prinssi Williamia viime vuonna 4,9 miljoonalla punnalla, josta hieman alle puolet arvioidaan mennneen Harrylle, Daily Mail kertoi.

Cornwallin herttuakunta omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita, joiden tuotto oli viime vuonna 21,6 miljoonaa puntaa. Tämä raha käytetään herttuan, eli prinssi Charlesin ja hänen lastensa julkiseen ja yksityiseen elämään ja hyväntekeväisyyteen.

The Timesin mukaan Charles on aiemmin sanonut, ettei ”aio kirjoittaa poikansa shekkikirjaa”, mikäli Harry aikoo luopua kuninkaallisista velvollisuuksistaan, kuten nyt on käymässä.

Aiemmin kerrotuissa luvuissa ei ole mukana turvallisuuskustannukset, jotka maksetaan erikseen. Lauantaisessa tiedotteessaan Buckinghamin palatsi ei kertonut, miten Harryn ja Meghanin turvallisuus hoidetaan jatkossa, mikä on ollut yksi isoista kysymysmerkeistä.

New York Timesin mukaan parin häiden turvallisuusmenot olivat 30 miljoonaa puntaa.

Harryllä ja Meghanilla on tulojensa lisäksi myös henkilökohtaista omaisuutta. Harry sai veljensä Williamin kanssa valtaosan arviolta 13–20 miljoonan punnan omaisuudesta, joka jäi jälkeen heidän äidiltään prinsessa Dianalta.

Harryn on myös arveltu saaneen miljoonia puntia perintöä isoisoäidiltään, edesmenneeltä kuningataräidiltä, BBC:n kuninkaallistoimittaja arvioi. Daily Mail arvioi summan 7 miljoonaksi punnaksi.

Meghan sai Pukumiehet-sarjasta noin 50 000 dollarin palkkion per jakso. Hän näytteli noin sadassa jaksossa. Hänellä oli myös lifestyle-blogi ja hän suunnitteli oman vaatemallistonsa kanadalaiselle merkille. Yhteensä Daily Mail arvioi Meghanin varallisuudeksi neljä miljoonaa puntaa.

Brittilehtien analyysien mukaan lähestulkoon vain taivas on rajana sille, paljonko Harry ja Meghan voivat tulevaisuudessa tienata hyödyntämällä brändiarvoaan ja tunnettavuuttaan: rahaa voisivat tuoda esimerkiksi kirjat, tv-diilit, yhteistyösopimukset ja puhujavierailut.

Viime aikoina herttuapari on rekisteröinyt Sussex Royal -tavaramerkin.

Kuninkaallisasiantuntija Peter Hunt on tosin aiemmin huomauttanut, että Harryn ja Meghanin tavoite ”taloudellisesta itsenäisyydestä” ei täyty itsestäänselvästi. Esimerkiksi Yorkin herttuatar Sarah Ferguson päätyi ostos-tv:lle mainostamaan laihdutusvalmisteita pitääkseen yllä elintasoaan.

– En usko, että he voivat ikään kuin syödä rusinoita pullasta. Ajatellaan vaikka tilannetta, jossa he olisivat virallisella kuninkaallisella vierailulla, sanotaan vaikka Suomessa hovia edustamassa ja sitten toisena päivänä vetäisivät kaupallisia tilaisuuksia. En usko, että se toimisi millään tavalla, Hunt sanoi.