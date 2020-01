Harry ja Meghan menettävät kuninkaalliset tittelinsä

Britannian kuninkaallisen perheen Harry ja Meghan jättävät hovin ja menettävät kuninkaalliset tittelinsä.

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan eivät jatkossa kuulu enää kuninkaalliseen hoviin eivätkä käytä kuninkaallisia titteleitään, Britannian hovi tiedotti lauantaina. Muutokset tulevat voimaan keväällä, tiedotti Buckinghamin palatsi.

Hovin tiedotteen mukaan pariskunta ei enää tulevaisuudessa käytä titteliä ”hänen kuninkaallinen korkeutensa”, koska he eivät enää työssään edusta kuninkaallista perhettä. Harry pysyy prinssinä, mutta jatkossa heitä kutsutaan nimillä Harry, Sussexin herttua ja Meghan, Sussexin herttuatar.

He eivät myöskään saa enää rahaa julkisista varoista. Harry ja Meghan aikovat palauttaa rahat, jotka on käytetty heidän kotinsa kunnostamiseen Windsorissa. Frogmore Cottagen kunnostamiseen on käytetty 2,4 miljoonaa puntaa verorahoja. Talo tulee säilymään heidän asuntonaan Britanniassa.

Harryn isä, kruununprinssi Charles aikoo yksityisesti jatkaa pariskunnan taloudellisesta tukemista, kerrotaan hovilähteistä.

– Harry, Meghan ja Archie tulevat aina olemaan rakastettuja perheemme jäseniä, tiedotti kuningatar Elisabet viitaten pariskunnan poikaan.

– Tiedostan heidän kokemansa haasteet heidän oltuaan intensiivisen tarkastelun kohteena viimeisten kahden vuoden aikana ja tuen heidän toivettaan saada itsenäisempi elämä, kuningatar toteaa.

– Haluan kiittää heidän omistautuneesta työstään maassamme, kansainyhteisössä ja muualla, ja olen erityisen ylpeä siitä, kuinka nopeasti Meghanista tuli osa perhettä.

Kuningatar kertoo olevansa tyytyväinen siitä, että he löysivät rakentavan ja toisiaan kannustavan tavan edetä asiassa kuukausia kestäneiden keskustelujen jälkeen.

– Koko perheeni toiveena on, että tänään saatu yhteisymmärrys antaa heille mahdollisuuden aloittaa onnellisen ja rauhaisan uuden elämän rakentamisen, kuningatar sanoo.

Harry ja Meghan voivat jatkossa solmia millaisia kaupallisia yhteistyösopimuksia haluavat. Esimerkiksi Meghanin on arveltu voivan hyödyntää muoti-ikonin asemaansa tulonlähteenä.

– Vaikka he eivät enää virallisesti edusta kuningatarta, on Sussexin herttuapari tehnyt selväksi, että he jatkavat kaikessa hänen majesteettinsa arvojen ylläpitämistä, hovi tiedotti.

Hovista todettiin BBC:lle, ettei se kommentoi, miten Harryn ja Meghanin turvallisuusjärjestelyt hoidetaan jatkossa.