Klaus Järvinen ei päässyt tapaamaan sairaalahoidossa ollutta vaimoaan kuukausiin – 50-vuotishääpäivä jäi juhlimatta

Klaus Järvinen esiintyi vielä joulukuussa tyttärensä Päivin kuoron juhlakonsertissa ja soitti yhden kappaleen.

Tv-toimittaja ja ohjaaja Tertta Saarikko vastaa puhelimeen surullisella äänellä.

Edellispäivänä on tullut tieto musiikkineuvos Klaus Järvisen kuolemasta. Tertta on tänään saanut valtavan määrän osanottaja ja kauniita muisteluita ja tarinoita, ne tuntuvat valtavan lohdulliselta. Näkee, että Klasu on jättänyt pysyvän jäljen ihmisten mieliin ja Suomen musiikkihistoriaan.

Klaus Järvinen oli Saarikon läheinen perheenjäsen, hänen äitinsä Seija Järvisen pitkäaikainen aviomies.

Seija ja Klaus Järvinen menivät naimisiin joulukuussa 1969, jolloin Saarikko oli teini-ikäinen. Klaus Järvinen muutti tuolloin vaimonsa ja tämän neljän lapsen luokse.

– Olimme kolmikko äidin ja Klasun kanssa. Kävimme paljon yhdessä konserteissa, varsinkin viime vuodet mieheni Jouko Skinnarin kuoleman jälkeen.

Tertta Saarikko iloitsee siitä, että he ehtivät tehdä yhdessä matkan Kanariansaarille keväällä 2018.

– Otin paljon kuvia ja Klasu toivoi, että tekisin matka-albumin.

Klaus Järvisen kunto alkoi hiipua vuoden 2019 lopussa. Ennen kuolemaansa hän oli ollut heikossa kunnossa jo pitempään.

Järvinen kuoli Malmin sairaalassa 17. tammikuuta 2020.

– Vietin puolet jouluaatosta Klasun kanssa, Tertta Saarikko kertoo.

Toisen puolikkaan hän vietti sairaalassa äitinsä Seijan luona. Seija Järvinen sai kesällä 2019 aivoinfarktin ja asuu nyt hoitokodissa.

– Jouluaatto oli Klasun syntymäpäivä. Klasu iloitsi aina, että toin hänelle joka joulu erikseen sekä joululahjan että syntymäpäivälahjan.

Klaus Järvinen, Tertta Saarikko ja Seija Järvinen suvun kesäpaikalla Mäntyharjussa.

Nyt jouluaatto oli erilainen kuin yleensä. Kotihoito oli tuonut joulutorttuja.

– Juttelimme musiikista ja Klasu lepäili vähän. Istuin vuoteen reunalla.

– Sanoin kiva, että pääsit soittamaan tyttäresi kuoron joulukonserttiin joulukuussa yhden kappaleen. Ja olipa ihanaa, että olet saanut soittaa vielä kerran. Hän oli silloinkin huonossa kunnossa.

Jouluaatosta jäi kaunis muisto. Se saa Tertta Saarikon kyyneliin.

– Oli jouluaatto ja Klasun syntymäpäivä, hän sanoo.

Joulukuussa Seija ja Klaus Järvisellä olisi ollut 50-vuotishääpäivä. Se jäi nyt juhlimatta.

Seija oli sairaalassa ja Klaus kotihoidossa.

– Klasu ei pystynyt käymään katsomassa äitiä enää aikoihin.

Jouluaatosta jäi Tertta Saarikolle kaunis muisto.

Surun keskellä Tertta Saarikkoa lohduttavat kultaiset muistot.

– Klasu kuului elämääni 51 vuotta.

– Vietin äidin ja Klasun kanssa 82 päivää Mäntyharjun kesämökillä kesällä 2018.

Se kesä jäi onnellisesta avioliitostaan tunnetun pariskunnan viimeiseksi mökkikesäksi.

– Klasu sanoi silloin, että hänellä on tunne, ettei hän enää tänne tule. Ja niin kävi.

Tertta Saarikko on työstänyt kirjaa Klasu ja Seija Järvisen 50 vuotta – Paholaisen musiikkia.

– Yhdessä on paljon muisteltu molempien elämäntapahtumia ja yhteistä merkittävää luomusta Oulunkylän Pop- ja jazzkonservatoriota. Kirja kertoo heidän merkittävästä elämäntyöstään.

– Nyt Klasu ei näe kirjaa valmiina, Tertta Saarikko suree.

Hänellä on paljon hienoja muistoja.

– Vaikka se, että olin kasvanut klassisen musiikin maailmassa, ja sain Klasulta intohimon jazzin maailmaan.