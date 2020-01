Kommentti: Viimeinen puhelu Klaus Järviselle jätti hiljaiseksi – ”Minäkin teen kuolemaa”

Musiikkineuvos Klaus Järvinen soitti usein muiden hautajaisissa kappaleen Sateenkaaren tuolla puolen. Nyt hän on päässyt sinne myös itse, kirjoittaa toimittaja Suvi Kerttula.

Se puhelu syyskuussa 2019 on jäänyt mieleen.

Oli tullut tieto, että Levyraadin pitkäaikainen juontaja ja viihdetaiteilija Jukka Virtanen on kuollut.

Soitin Klaus Järviselle muisteluita varten, olihan hän Levyraadin vakiojäsen vuosina 1976-1989.

Tunsin Klasun pitkältä ajalta. Aina iloinen ja ystävällinen Klaus Järvinen oli lapsuuteni ja nuoruuteni televisiotähti. Myöhemmin haastattelin häntä usein.

Kun kerroin Klasulle Jukka Virtasen kuolemasta, huomasin muutoksen.

Puhelimessa puhui tuttu mies, mutta tempo oli eri. Surullinen.

"Minäkin teen kuolemaa", Klaus Järvinen sanoi.

Mitään haastattelua ei tehty.

Jäin hiljaiseksi. Miten nopeasti elämä muuttuukaan!

13 kuukautta aikaisemmin olin vieraillut Klaus Järvisen ja hänen vaimonsa Seijan kesämökillä Mäntyharjussa.

Silloin oli kuuma kesäpäivä. Hyväkuntoinen Klasu esitteli koivuja, jotka hän oli istuttanut pihapiiriin 70-luvulla. Nyt ne olivat korkeita.

Klasua hymyilytti. Niin se elämä menee. Nopeasti. Ja äkkiä on ilta.

En tiennyt, että Klaus Järvinen piti paljon kukista. Hänen lapsuudenperheensä oli ollut ankea. Isä kuoli pojan ollessa alle kaksivuotias. Kukat edustivat Klasulle kauneutta. Hän oli istuttanut kukkia kesämökin pihaan.

Tuolloin kesällä 2018 kultapallot olivat kasvaneet harvinaisen pitkiksi, lähes kaksimetrisiksi, hän iloitsi.

50-vuotinen avioliitto neljän lapsen äidin Seija Järvisen kanssa oli onnellinen.

He perustivat yhdessä Oulunkylän Pop & Jazzopiston. Nykyisin se tunnetaan nimellä Helsingin Pop & Jazz Konservatorio.

Silloin heitä pidettiin hulluina. Kevyen musiikin arvostus ei ollut sama kuin nyt.

Pioneerin osa on aina raskas. Seuraavat sukupolvet ovat saaneet nauttia Klaus ja Seija Järvisen työn hedelmistä.

Marimekon Jokapoika-paita oli Klaus Järvisen tavaramerkki.

Levyraadissa Klaus Järvinen kuului 4-5 jäseniseen raatiin, joka arvioi uusinta äänilevymusiikkia ja antoi pisteitä yhdestä kymmeneen.

Välillä hän antoi kipakkaa palautetta ja vaati muusikoilta ammattitaitoa.

Klaus Järvisellä oli aina televisiossa Marimekon Jokapoika-paita. Se oli hänen tavaramerkkinsä.

Hän edusti raadissa ammattimuusikkoa. Hän oli musiikkikasvatuksen ja kevyen musiikin koulutuksen pioneeri Suomessa.

Klaus Järvinen koki, että hän pystyi korostamaan päättäjille Levyraadin kautta musiikkikasvatuksen merkitystä.

Viimeisen vuoden aikana Klaus Järvisen kunto huononi. Hänellä kävi kotiavustaja. Perheessä oli muutakin surua.

Kun tapasin Klaus Järvisen viimeisen kerran kesällä 2018, hän uskoi, että se on hänen viimeinen kesänsä mökillä.

Niin se myös oli. Kesällä 2019 hän ei enää mökille päässyt.

"Viime aikoina on ollut myönnettävä, ollaan tultu vanhoiksi", Klaus Järvinen myönsi, kun juttelimme mökin kuistilla.

Klaus Järvinen rakasti klarinettiaan. Palo musiikkiin ja soittamiseen oli vahva.

Soittamisen palo oli voimakas. Hän halusi soittaa klarinetilla Somewhere Over The Rainbow, Sateenkaaren tuolla puolen. Hän esitti kappaleen usein hautajaisissa ja häissä.

Hän toivoi, että olisimme kaikki hiljaa sen reilun kolmen minuutin ajan.

En unohda koskaan sitä hetkeä. Siinä me istuimme kauniissa kesäillassa, järvenrantahuvilan olohuoneessa. Lapsuuteni tv-tähti soitti klarinetilla kaihoisasti sateenkaaren päästä. Paikasta, jossa taivas on sininen ja missä unelmat toteutuvat.

"Kappale merkitsee, että unelmia on olemassa ja unelmat ovat kaikille ihmisille tärkeitä", Klaus Järvinen sanoi soiton vaiettua.

Hyvää matkaa Klasu!

Nyt olet päässyt sinne sateenkaaren päähän.