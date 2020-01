Sometähti Miisa, 25, juhli syntymäpäiväänsä – julkaisi kuvan, joka sai naisen sadattuhannet seuraajat hieraisemaan silmiään

Tubettaja Mmiisas eli Miisa Rotola-Pukkila lukeutuu Suomen seuratuimpiin sosiaalisen median vaikuttajiin.

Suomen suosituimpiin sosiaalisen median vaikuttajiin lukeutuva Miisa Rotola-Pukkila, taiteilijanimeltään Mmiisas, juhli perjantaina 25-vuotissyntymäpäiväänsä. Merkkipäivän kunniaksi nuori nainen julkaisi suositulla Instagram-tilillään kuvan, jossa poseeraa kameralle varsin vakava ilme kasvoillaan.

– Hyvää syntymäpäivää minä, Miisa kirjoitti kuvatekstissään.

Kuva on alle vuorokaudessa kerännyt lähes 40 000 tykkäystä ja 1000 kommenttia. Iso osa kuvaan kommentoineista faneista on tyytynyt toivottamaan suosikkitubettajalle hyvää syntymäpäivää, mutta useissa kommenteissa myös hehkutetaan, kuinka upealta ja erilaiselta Miisa uusimmassa kuvassaan näyttää.

– OKEI wow, breathtaking, eräs kommentoi.

– Mieletön kuva, komppasi toinen.

– Ihan super upea kuva, jatkoi kolmas hehkutusta.

– Oot ihan malli, eräs seuraaja kehui.

Muutama Miisan seuraajista myös huomautti, ettei sometähteä ole lähes tunnistaa tämän uusimmasta kuvasta. Yleensä varsin hillityssä meikissä ja kampauksessa edustava, lähes aina hymyilevä nainen on nimittäin uusimmassa kuvassa vahvasti meikattu ja myös ilme hänen kasvoillaan on hyvin tuima.

– En ollut tunnistaa sua tästä kuvasta, kuului yksi kommenteista.

Hyvää syntymäpäivää Miisalle riensivät toivottamaan myös monet suomalaisjulkkikset. Onnentoivotukset naiselle jättivät muun muassa laulajat Sanni ja Ellinoora, näyttelijä Johanna Puhakka, bloggaaja Sara Vanninen sekä tubettaja Jaakko Parkkali.

Miisa Rotola-Pukkila on noussut julkisuuteen Mmiisas-nimisellä Youtube-kanavallaan, jolla on tänä päivänä huimat 388 000 seuraajaa. Nainen on erittäin suosittu myös Instagramin puolella ja häntä seuraa Instagramissa 432 000 ihmistä. Vuonna 2019 Miisa nimitettiin analytiikkayhtiö Meltwaterin toimesta Suomen vaikutusvaltaisimmaksi somettajaksi.

Keuruulaislähtöinen Miisa asuu nykyään Helsingissä yhdessä poikaystävänsä, niin ikään sosiaalisen median ja Youtuben parissa työskentelevän Tomas Grekovin kanssa. Pariskunnalla on myös yhteinen Parisuhdekriisi-podcast. Sometyönsä ohella Miisa opiskelee puheviestintää Tampereen yliopistossa.