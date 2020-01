Klaus Järvinen puhui avoimesti kuolemasta Ilta-Sanomien haastattelussa kolme vuotta sitten: ”Toivon, että hautajaisissani vain soitettaisiin”

Ilta-Sanomat haastatteli Klaus Järvistä syyskuussa 2016. Tuolloin musiikkineuvos paljasti, millaisia hautajaisia hän toivoo itselleen.

Levyraati-ohjelmasta tuttu musiikkineuvos Klaus ”Klasu” Järvinen on kuollut 83-vuotiaana. Hänen tyttärensä Päivi Järvinen vahvisti kuoleman STT:lle. Järvinen kuoli Malmin sairaalassa perjantai-iltana.

Ilta-Sanomat haastatteli Klaus Järvistä syyskuussa 2016. Yhdessä Pirkko Liinamaan kanssa he pohtivat kyseisessä haastattelussa muun muassa ystävyyttään, mutta Järvinen puhui jo tuolloin varsin avoimesti myös kuolemasta. Omia hautajaisiaankin mies oli jo ehtinyt suunnittelemaan yhdessä Seija-vaimonsa kanssa.

Klaus Järvinen toivoi kolme vuotta sitten, että hänen hautajaisissaan soitettaisiin puheiden sijaan.

Klaus Järvinen oli kyseisen haastattelun aikoihin täyttämässä pian 80 vuotta. Oltiin elämänvaiheessa, jossa oman hautapaikan miettiminen oli jo realiteetti.

– Olemme vaimoni Seijan kanssa sopineet, että meidät polttohaudataan ja uurnat viedään Mäntyharjuun sukuhautaan, Klaus Järvinen kertoi.

– Minun piti pakottaa itseni hyväksymään polttohautaus. Kävin jopa katsomassa Malmin uurnalehtoa. On tämä aikamoista miettiä tällaisia, hän totesi.

Hautapaikan lisäksi Järvisellä oli selkeät suunnitelmat sen suhteen, mitä hän ei ainakaan haluaisi tehtävän omissa hautajaisissaan.

– En voi sietää, että hautajaisissa luetaan arkun äärellä seppelenauhoja ja sanotaan ”muistoa kunnioittaen”. En halua, että minun hautajaisissani luetaan mitään. Toivon, että siellä vain soitettaisiin, Järvinen mietti.

Klaus Järvinen ja Pirkko Liinamaa antoivat yhteishaastattelun Ilta-Sanomille vuonna 2016.

Järvisen kanssa samoilla linjoilla oli myös Pirkko Liinamaa. Hän kertoi, ettei myöskään halua seppelenauhoja.

– Minulle pitää sanoa arkun äärellä vain että Hei Pirkko!

IS tapasi Järvisen jälleen kaksi vuotta myöhemmin, syyskuussa 2018. Tuolloin hän harmitteli sitä, että käveltyä tulee niin vähän vanhalla iällä. Seijan Tertta-tyttäreltä lahjaksi saatu aktiivisuusranneke oli kuitenkin kovassa käytössä.

– On ollut musertavaa nähdä, miten vähän olen kävellyt. Pitäisi olla 10 000 askelta päivässä, mutta jos tuhat askelta saa, se on hienoa. Olen kävellyt tuhat yhdeksän askelta tänään. Se on helvetin vähän, hän täräytti tuolloin.

Klaus Järvinen oli koulutukseltaan musiikkipedagogi ja klarinetisti. Hänestä tuli suomalaisen musiikkikasvatuksen ja kevyen musiikin koulutuksen pioneeri. Hän perusti vaimonsa Seijan kanssa vuonna 1971 Oulunkylän Pop & Jazz -opiston, josta tuli myöhemmin Pop & Jazz Konservatorio. Suuri yleisö oppi kuitenkin tuntemaan Järvisen Levyraati-ohjelmasta, jonka vakituisena tuomarina hän toimi vuosina 1976–1989.

Järvinen sai säveltaiteen valtionpalkinnon 1986 ja taiteen keskustoimikunnan valtionpalkinnon 1999.