Shirly Karvisen bikinikuvat aiheuttivat törkykommenttien aallon – nyt missikaunotar paljastaa, millaisia viestejä hän joutui lukemaan lähes päivittäin

Shirly Karvinen avautui hiljattain Instagramissa negatiivisista kommenteista, joita hän sai osakseen julkaistuaan bikinikuvia Thaimaan lämmöstä. Nyt hän kertoo, mitä viestit oikein pitivät sisällään.

Vuoden 2016 Miss Suomi Shirly Karvinen julkaisi muutama viikko sitten Instagram-tilillään kirjoituksen, jossa hän kertoi saaneensa useita törkeitä kommentteja julkaistuaan bikinikuvia sosiaalisessa mediassa. Karvinen lomaili hiljattain Thaimaassa ja julkaisi Instagramissa useita kuvia, joissa hän nauttii Thaimaan auringosta ja lämmöstä.

Karvinen, 26, edusti perjantaina monien muiden suomalaisjulkkisten tapaan Kultainen Venla -gaalan punaisella matolla ja missikaunotar saapui myös Ilta-Sanomien haastateltavaksi. Haastattelun lomassa Karvinen palasi muutaman viikon takaisiin kommentteihin ja paljasti, mitä kaikista törkeimmät viestit oikein pitivät sisällään. Niistä useimmat liittyivät Karvisen ulkonäköön.

– Lisäsin siis lomakuvia ja sitä koko fiilistä. Tottakai se on aina pintaraapaisu, kun laitat jotain someen. Ei se kerro koko totuutta. Mutta sain tosi paljon viestejä, missä ruodittiin tosi rankalla kädellä mun ulkonäköä, mun rintoja, mun vartaloa ja sopusuhtaisuutta. Ihan kaikkea mahdollista. Sellaisia asioita, mitä mulle ei tulis koskaan mieleenkään edes ajatella kenestäkään, saati sanoa niitä ääneen tai kirjoittaa, Karvinen selitti.

Muutamia vuosia sitten Miss Suomi -kilpailusta julkisuuteen ponnahtaneelle Karviselle negatiiviset kommentit sosiaalisessa mediassa ovat monien muiden missikaunotarten tapaan lähes arkipäivää. Siitä huolimatta törkeät kommentit, joissa omaa kehoa arvostellaan, herättävät Karvisen mukaan edelleen tunteita.

– Se herätti tosi paljon tunteita ja ihmetystä. Jotenkin vähän ehkä surullinen fiilis. Suomessa tai ylipäänsä maailmassa on niin paljon ihmisiä, joilla on huono olla. Koska tottakai se kertoo jostain negatiivisesta tunteesta, että sä yrität hetkellisesti saada helpotusta sun huonoon fiilikseen, Karvinen pohti.

– Mä toivoisin, että ihmiset ymmärtäisi sen, että joo. Sä voit saada pientä tyydytystä, kun sä käyt haukkumassa jotain. Mutta se kestää vain sen hetken, kohta sä tarvit sen uudestaan. Jos sä hakisit sen onnen itsestäsi, niin se on huomattavasti pitkäkestoisempaa ja aidompaa, hän lisäsi.

Missivuotensa jälkeen Karvinen on toiminut muun muassa radio SuomiRockin juontajana. Nainen on hiljalleen luonut itselleen uraa myös television puolella ja hänet on nähty muun muassa Love Island Suomi -rakkausrealityn juontajana. Karvinen uskookin, että myös televisiotyön tuoma lisänäkyvyys on omiaan lisäämään negatiivisten kommenttien määrää.

– Radiossa sä oot vaan sä ääni. Siellä voi olla vaan, että sä kuulostat ärsyttävältä ja se jää siihen. Mä uskon, että siihen liittyy moni tekijä. Ihan varmasti kun on näkyvä ammatti, niin tulee aina olemaan niitä ihmisiä, ketkä ei hirveesti tykkää susta, Karvinen mietiskeli.

Shirly Karvinen edusti Kultainen Venla -gaalassa vaaleanpunaisessa puvussa.

Suomalaisjulkkikset ovat viime kuukausina ottaneet sosiaalisessa mediassa ahkerasti kantaa julkisuuden varjopuoleen ja negatiivisiin somekommentteihin. Karvisen lisäksi muun muassa vuoden 2011 Miss Suomi Sara Sieppi sekä Miss Helsinki -kilpailua luotsaava Rosanna Kulju ovat hiljattain ottaneet kantaa törkeään somekommentointiin.

Karvinen nousi julkisuuteen vuonna 2016 voitettuaan Miss Suomi -kilpailun. Sittemmin nainen on työllistänyt itsensä lukuisilla tv-töillä sekä radiojuontajana. Karvinen työskentelee edelleen Radio SuomiRockin juontajatiimissä ja hänet nähtiin viime syksynä toistamiseen Love Island Suomen juontajana.

Keväällä Karvinen muutti avoliittoon miesystävänsä kanssa. Nainen on ollut julkisuudessa kovin vähäsanainen uudesta parisuhteestaan. Karvinen on kuitenkin kertonut, ettei hänen miesystävänsä ole julkisuudesta tuttu.

– Yhteen muuttaminen tuntui luonnolliselta jatkumolta parisuhteellemme. Se on ollut hyvä päätös ja kaikki on mennyt loistavasti, nainen hehkutti Ilta-Sanomille kesäkuussa.