M/S Romanticin tekemiseen liittyi poikkeuksellinen seikka – ”Suomalaiset on onneksi kohteliaita”

M/S Romanticin ohjannut Jani Volanen oli erittäin häkeltynyt sarjan suosiosta. Kuvaamiseen liittyi omia haasteita, sillä kamerat käynnistettiin risteilyaluksella matkustajien keskellä.

Kultainen Venla -gaalassa palkintopöydän putsanneen M/S Romanticin ohjaaja Jani Volanen oli palkintojen vastaanottamisen jälkeen häkeltyneissä tunnelmissa.

– Tuulettelen varmaan kotona sitten. Olen hämilläni. En tosin niin paljon kuin sarjan katsojamääristä, Volanen kuvaili tunnelmiaan IS:lle.

Muun muassa Hannu-Pekka Björkmanin tähdittämä ruotsinlaivalle sijoittuva sarja kahmi tv-alan gaalassa peräti neljä eri palkintoa. Sarja palkittiin vuoden 2019 parhaana draamasarjana ja miehet M/S Romanticin takana, Jani Volanen ja Tommi Korpela, palkittiin vuoden käsikirjoittajina. M/S Romantic toi Jani Volaselle myös vuoden ohjaajan palkinnon. Illan loppuhuipennuksena sarjassa pääosaa esittänyt Björkman nappasi parhaan miesnäyttelijän Venlan.

Sarjan suosion syytä Volanen ei osannut edes arvailla.

– Mulla ei ole aavistustakaan, Volanen kommentoi naurahtaen.

Volanen aloitti M/S Romanticin tekemisen jo 10 vuotta sitten. Hän kaavaili sarjasta alunperin elokuvaa. Lopulta hän luopui ajatuksesta ja myöntyi muiden ehdotukseen siitä, että käsikirjoitus taivutettaisiinkin sarjan muotoon.

Volanen paljasti, että sarjan sisältö muodostui pitkälti omista kokemuksista.

– Kaikki ovat omia kokemuksia, niitä on vain hieman muunneltu, hän paljasti.

Volanen muistutti, että laivalla kuvaamisessa oli omat haasteensa, joita ei muualla ole.

– Ei saatu suljettua sieltä mitään. Joku ravintola saatiin ehkä hetkeksi suljettua, mutta meidän piti pokkuroida oikeiden asiakkaiden eli matkustajien keskellä, Volanen kuvaili.

Onneksi suomalaiset ymmärsivät pysyä hieman etäämmällä kuvauksista.

– Suomalaiset on onneksi kohteliaita, Volanen kiitteli.

Sarjaa käsikirjoittanut ja siinä näytellyt Tommi Korpelakin oli yllättynyt palkinnoista.

– Vähän yllättynyt olen, että kaikki (palkinnot) tuli, mutta tietysti loistavaa. Kaikki on tehnyt hyvää työtä, Korpela sanoi.

Myös Korpela kertoi, että hän on aikoinaan käynyt ahkerasti risteilyillä.

– Risteilymuistoni ovat sameita, hyvin sameita, ja nuoruudesta. Myöhemmin sitten lasten kanssa. Lapsille se reissu on tietysti merkittävin. Nyt myöhemmin on vähän vähemmän käynyt, Tallinnassa olen käynyt töiden merkeissä mutta se on eri asia kuin Ruotsin risteily, jossa pääsee syventymään enemmän risteilykulttuuriin, Korpela naureskeli.

Hannu-Pekka Björkman ja Tommi Korpela poseeraavat yhteiskuvassa Ms Romantic -faniristeilyläisten kanssa ennen laivan lähtöä Helsingistä.

Korpela arveli risteilyjen vetoavan suomalaisiin siksi, että se on helppo tapa irtautua arjesta.

– Risteily on helppo ja edullinen keino päästä arjesta pakoon ja heittäytyä aaltojen viemäksi. Tulee sellainen harha että ollaan kauempana kuin ollaan, hän sanoi.